Τα επόμενα βήματα της συνένωσης του ΟΠΑΠ με τη μητρική του εταιρεία, Allwyn, αποκαλύπτει ο διευθύνων σύμβουλος του ΟΠΑΠ Γιαν Κάρας με συνέντευξη του στο «Βήμα της Κυριακής».

Ο κ. Κάρας διαβεβαιώνει για τις υπεραξίες και τη μερισματική πολιτική προς τους μετόχους, ενώ οριοθετεί χρονικά το rebranding και μιλάει για τον ανταγωνισμό στον κλάδο των τυχερών παιγνίων.

Πριν από λίγες ημέρες ο ΟΠΑΠ και η Allwyn ανακοίνωσαν ότι θα επιδιώξουν τη συνένωσή τους. Πρόκειται για μια είδηση που συζητήθηκε πολύ. Μπορείτε να μας δώσετε περισσότερες λεπτομέρειες; Ποια είναι τα σχέδια για την Ελλάδα;

«Πράγματι, πρόκειται για μια συναρπαστική και κομβική εξέλιξη για τον ΟΠΑΠ, την Allwyn και τον ευρύτερο κλάδο των τυχερών παιχνιδιών, που έγινε δεκτή με μεγάλο ενδιαφέρον από τους εταίρους μας, δεδομένου του σημαντικού αντίκτυπού της στην ελληνική οικονομία.

Με λίγα λόγια: Με την προτεινόμενη συναλλαγή, ο ΟΠΑΠ, ως εισηγμένη οντότητα, συνενώνεται με τη μητρική του, Allwyn, ώστε να δημιουργήσουν έναν κορυφαίο πολυεθνικό πάροχο αριθμοπαιχνιδιών και τυχερών παιγνίων. Η Allwyn είναι μια πολυεθνική εταιρεία τυχερών παιχνιδιών και διασκέδασης που εστιάζει στην καινοτομία. Είναι ο κορυφαίος πάροχος αριθμοπαιχνιδιών σε επτά αγορές και κατέχει ηγετικές θέσεις στους τομείς του iGaming και του αθλητικού στοιχηματισμού σε διάφορες αγορές. Η προτεινόμενη συνένωση στοχεύει στη δημιουργία της δεύτερης μεγαλύτερης εισηγμένης εταιρείας τυχερών παιχνιδιών στον κόσμο, με εκτιμώμενη κεφαλαιοποίηση περίπου €16 δισ. και σημαντικές προοπτικές ανάπτυξης. Επίσης, μας επιτρέπει να εισέλθουμε σε μια νέα φάση εξέλιξης, μέσα από μεγάλες επενδύσεις και πολλά σημαντικά οφέλη για τους μετόχους και τους κοινωνικούς εταίρους μας.

Ακόμη, η εταιρεία θα παραμείνει εισηγμένη στο Χρηματιστήριο Αθηνών. Αυτό είναι μια μεγάλη και ξεκάθαρη ψήφος εμπιστοσύνης από την Allwyn στην ελληνική οικονομία και τις προοπτικές της, ενώ στέλνει ένα θετικό μήνυμα στη διεθνή επενδυτική κοινότητα. Παράλληλα, διασφαλίζει ότι το μεγάλο επιχειρηματικό και κοινωνικό αποτύπωμα του ΟΠΑΠ, όχι μόνο συνεχίζεται, αλλά ενισχύεται. Αλλωστε, η Ελλάδα είναι βασικός κόμβος δραστηριοτήτων για την Allwyn. Η εταιρεία συμμετέχει στον ΟΠΑΠ από το 2013, καθώς και σε άλλες εταιρείες τυχερών παιχνιδιών με βάση την Ελλάδα, στηρίζοντας την ανάπτυξή τους και χιλιάδες ποιοτικές θέσεις εργασίας».

Τι σημαίνει η προτεινόμενη συνένωση για τους μετόχους του ΟΠΑΠ; Ποια είναι τα οφέλη για αυτούς;

«Η Allwyn εκτιμά βαθύτατα τους μετόχους του ΟΠΑΠ, καθώς έχουν επενδύσει στην εταιρεία και έχουν υποστηρίξει την εξέλιξή της όλα αυτά τα χρόνια. Η προτεινόμενη συνένωση ξεκλειδώνει σημαντικές προοπτικές. Δημιουργεί ένα ενισχυμένο επενδυτικό προφίλ, καθώς εστιάζει όχι μόνο στη διατήρηση ελκυστικών ανταμοιβών για τους μετόχους – δεδομένου ότι δέσμευση της Allwyn είναι να συνεχίσει την υφιστάμενη πολιτική του ΟΠΑΠ για μερίσματα τουλάχιστον €1 ανά μετοχή – αλλά και στην ανάπτυξη.

Προκύπτει, ακόμη, επιπλέον ανοδική αξία για τους μετόχους, καθώς η συνδυασμένη εταιρεία θα έχει σημαντικά μεγαλύτερη κλίμακα δραστηριοτήτων, οικονομικών επιδόσεων και γεωγραφικής διαφοροποίησης – που εκτείνεται στην Ευρώπη, στις ΗΠΑ και σε άλλες κύριες διεθνείς αγορές. Επίσης, οι μέτοχοι του ΟΠΑΠ θα επωφεληθούν από τη συμμετοχή τους σε έναν όμιλο με σημαντικά ενισχυμένο προφίλ ανάπτυξης. Επιπλέον ευκαιρίες προκύπτουν μέσα από ενδο-ομιλικές συνεργασίες στους τομείς της καινοτομίας, της ανταλλαγής βέλτιστων πρακτικών, των νέων προϊόντων, της τεχνητής νοημοσύνης και των νέων τεχνολογιών και των διεθνών χορηγιών, μεταξύ άλλων.

Αυτή την περίοδο, είμαστε σε ανοιχτή επικοινωνία με τους μετόχους, τους αναλυτές και την επενδυτική κοινότητα, ώστε να έχουν πλήρη εικόνα της συναλλαγής και των οφελών της. Εχουμε ήδη πραγματοποιήσει σειρά ειδικών παρουσιάσεων και συναντήσεων σε Αθήνα και Λονδίνο, προγραμματίζουμε αντίστοιχες ενημερώσεις σε Νέα Υόρκη και Βοστώνη, μεταξύ άλλων, και ταυτόχρονα είμαστε σε καθημερινή επαφή με την επενδυτική κοινότητα».

Παράλληλα με την προτεινόμενη συνένωση, ανακοινώσατε και την πρόθεσή σας να αλλάξετε το brand του ΟΠΑΠ σε Allwyn. Ποιοι παράγοντες σας οδήγησαν σε αυτή την απόφαση;

«Το rebranding είναι μια απόφαση που εξετάζαμε προσεκτικά εδώ και αρκετό καιρό, στο πλαίσιο του ευρύτερου στρατηγικού σχεδιασμού για το μέλλον της εταιρείας μας. Η αγορά των τυχερών παιχνιδιών είναι δυναμική και συνεχώς μεταβαλλόμενη. Οι πελάτες περιμένουν περισσότερα από εμάς. Απαιτούν νέες, συναρπαστικές και διασκεδαστικές εμπειρίες, περισσότερες ψηφιακές δυνατότητες, εξατομικευμένες επιλογές – και όλα αυτά, “κρατώντας” τα παιχνίδια που αγαπούν, τα χαρακτηριστικά που έχουν συνηθίσει κ.λπ.

Στη βάση αυτή, έχοντας ως στόχο να ενισχύσουμε περαιτέρω τη σύνδεση και την αλληλεπίδρασή μας με τους πελάτες – και ιδιαίτερα τις νεότερες γενιές – αποφασίσαμε να αξιοποιήσουμε τη φρέσκια και μοντέρνα ταυτότητα της Allwyn, σηματοδοτώντας τη μετάβασή μας σε μια εποχή που προσφέρουμε περισσότερα στους πελάτες μας. Πιστεύουμε ότι το rebranding θα αποτελέσει βασικό όχημα στις προσπάθειές μας να εκμεταλλευτούμε νέες ευκαιρίες ανάπτυξης. Βάσει ενδελεχούς έρευνας που διεξήγαμε, υπάρχει αποδοχή για το brand της Allwyn στο ευρύ κοινό, ενώ αυξημένη αλληλεπίδραση έχει προκύψει και μέσα από την αξιοποίηση των χορηγιών της Allwyn στη Formula 1 και στη McLaren.

Φυσικά, το rebranding δεν αφορά απλώς μια αλλαγή λογότυπου. Από πίσω υπάρχει μια ολοκληρωμένη και μακροπρόθεσμη στρατηγική που εστιάζει σε ψηφιακές και καινοτόμες προτάσεις προς τους πελάτες, real time ανταμοιβές, αποκλειστικό περιεχόμενο και σημαντικές επενδύσεις στο δίκτυο καταστημάτων, το online κανάλι και την τεχνολογική υποδομή μας, μεταξύ άλλων. Ταυτόχρονα, μέσω της στενότερης σύνδεσής μας με την Allwyn, θα αξιοποιήσουμε διεθνείς βέλτιστες πρακτικές και συνεργασίες ώστε να προσφέρουμε ακόμα καλύτερες και ξεχωριστές εμπειρίες διασκέδασης.

Συνολικά, ετοιμάζουμε πολλά για τους πελάτες μας και ανυπομονούμε να τα κάνουμε πράξη – πάντα με τη στήριξη και τη σκληρή δουλειά των ανθρώπων και των πρακτόρων μας, που είναι ενθουσιασμένοι με τα σχέδια που έχουμε μπροστά μας!».

Πρακτικά, πώς θα υλοποιηθεί το rebranding;

«Εδώ και αρκετό καιρό, επικοινωνούμε ξεκάθαρα ότι ο ΟΠΑΠ είναι μέλος της Allwyn. Πέρα από αυτό, το rebranding – στην πλήρη έκτασή του – ξεκινά τον Ιανουάριο του 2026, με το brand Allwyn να γίνεται άμεσα εμφανές σε retail και online σημεία επαφής, υλικά marketing, εκστρατείες επικοινωνίας κ.ά.

Αξίζει να τονιστεί ότι δεν αλλάζουν οι ονομασίες και η ταυτότητα των παιχνιδιών μας, που οι πελάτες μας γνωρίζουν, εμπιστεύονται και αγαπούν όλα αυτά τα χρόνια. Ως εταιρεία, βεβαίως, θα συνεχίσουμε να τα εξελίσσουμε και να τα βελτιώνουμε, όπως ακριβώς κάνουμε και σήμερα, ώστε να προσφέρουμε περισσότερα στους πελάτες μας.

Επίσης, η ισχυρή κληρονομιά του ΟΠΑΠ στην κοινωνική προσφορά και τον αθλητισμό θα μεγαλώσει ακόμη περισσότερο, με την υποστήριξη της Allwyn. Οι εμβληματικές κοινωνικές πρωτοβουλίες μας στους τομείς της υγείας, του αθλητισμού, της απασχόλησης και των ευάλωτων κοινωνικών ομάδων συνεχίζονται και ενισχύονται περαιτέρω. Ανάλογα θα εξελιχθούν και οι αθλητικές χορηγίες μας με βάση τις προσδοκίες του κοινού για μοναδικές εμπειρίες».

Στην ελληνική αγορά εισέρχονται και διεθνείς παίκτες. Θα μπορούσατε να σκιαγραφήσετε το τοπίο της αγοράς τα επόμενα χρόνια; Πώς θα επωφεληθούν οι πελάτες από αυτό;

«Η ελληνική αγορά τυχερών παιχνιδιών είναι ιδιαίτερα δυναμική. Λαμβάνοντας υπόψη τους σημαντικούς, διψήφιους ρυθμούς ανάπτυξης του online κλάδου τα τελευταία χρόνια, είναι λογικό οι διεθνείς παίκτες να στρέφουν το βλέμμα τους στην Ελλάδα. Ο ανταγωνισμός είναι ήδη έντονος στο online κομμάτι, καθώς 18 εταιρείες έχουν αδειοδοτηθεί από την Επιτροπή Εποπτείας και Ελέγχου Παιγνίων.

Προσωπικά, πιστεύω ότι η αγορά βρίσκεται σε φάση μετασχηματισμού, με την ψηφιακή καινοτομία και τις συνεχώς εξελισσόμενες ανάγκες και προσδοκίες των πελατών να διαμορφώνουν ένα νέο τοπίο, τόσο στο retail όσο και στο online κανάλι. Μιλάμε για ένα τοπίο όπου τα παιχνίδια και η διασκέδαση συναντούν την εξατομίκευση και την κοινωνικοποίηση, ταυτόχρονα. Ενα τοπίο όπου οι προηγμένες πλατφόρμες και μορφές παιχνιδιών, το infotainment, το gamification και οι ελκυστικές ψηφιακές προτάσεις είναι απολύτως απαραίτητα στοιχεία. Ολα αυτά θα κρίνουν την επιτυχία μιας εταιρείας στο μέλλον.

Στον ΟΠΑΠ, έχουμε ήδη αναλάβει πολλές πρωτοβουλίες προς αυτή την κατεύθυνση. Κοιτώντας στο μέλλον, η στενή σύνδεσή μας με την Allwyn μας επιτρέπει να είμαστε ακόμη καλύτερα τοποθετημένοι σε σχέση με αναδυόμενες τάσεις, καθώς θα μπορούμε να αξιοποιούμε τα οφέλη που προκύπτουν από την κλίμακα, τις βέλτιστες πρακτικές, τις τεχνολογίες αιχμής, τα αποκλειστικά παιχνίδια και το περιεχόμενο ενός παγκόσμιου ηγέτη. Πρακτικά, θα επενδύσουμε περισσότερο στην τεχνολογία και το δίκτυό μας, θα επεκτείνουμε τα κανάλια μας και θα προωθήσουμε καινοτομίες, συνεχίζοντας παράλληλα να εστιάζουμε στο υπεύθυνο παιχνίδι, ώστε να διασφαλίσουμε ένα περιβάλλον που είναι διασκεδαστικό, αλλά ταυτόχρονα δίκαιο και ασφαλές για τους παίκτες.

Συνολικά, προχωράμε μπροστά, με μια ξεκάθαρη δέσμευση: Βάζουμε τις προσδοκίες των πελατών στο επίκεντρο και υλοποιούμε δράσεις διεθνούς βεληνεκούς, ώστε να τους προσφέρουμε μια πραγματικά κορυφαία στο είδος της εμπειρία διασκέδασης!».