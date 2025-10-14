Στον αστερισμό της… Allwyn εισήλθε ο ΟΠΑΠ, ο οποίος ετοιμάζεται να διαγράψει νέα πορεία, ως κομβικό κομμάτι μιας πολύ μεγαλύτερης και πολύ πιο εξωστρεφούς οντότητας, με παγκόσμιο αποτύπωμα. Η συμφωνία που ανακοινώθηκε χθες, αναμένεται, όπως επεσήμαναν αρκετοί αναλυτές, να μεταμορφώσει ριζικά τον ΟΠΑΠ.

Η συνένωση με την Allwyn του τσέχου δισεκατομμυριούχου Karel Komarek θα δημιουργήσει τη δεύτερη μεγαλύτερη εισηγμένη εταιρεία στον κλάδο τυχερών παιγνίων και διασκέδασης παγκοσμίως, με πολλές διαφοροποιημένες, ταχέως αναπτυσσόμενες και ηγετικές θέσεις αγοράς στην Ευρώπη, τις Ηνωμένες Πολιτείες και άλλες διεθνείς αγορές. Και αξία που αποτιμάται σε 16 δισ. ευρώ!

Σύμφωνα με την Optima Bank, ο νέος όμιλος αποκτά διευρυμένο και διαφοροποιημένο επιχειρηματικό προφίλ, λιγότερο εξαρτημένο από μία αγορά, και αναδεικνύεται σε παγκόσμιο ηγέτη, στους τομείς του επίγειου και διαδικτυακού gaming και στοιχηματισμού.

O Komarec της Allwyn

Στη δύναμη πυρός που αποκτά το νέο σχήμα, αναφέρθηκε και ο Karel Komarek, ιδρυτής και πρόεδρος της Allwyn και της KKCG Group, της επενδυτικής εταιρείας που ελέγχει την Allwyn: «Η συνδυασμένη ισχύς και το μέγεθος αυτών των επιχειρήσεων, αξίας πολλών δισεκατομμυρίων δολαρίων, η ευρεία πελατειακή βάση τους και οι συνεχείς επενδύσεις της Allwyn σε τεχνολογία και περιεχόμενο, θα επιταχύνουν την καινοτομία και θα ενισχύσουν σημαντικά τη διεθνή ανάπτυξη. Αποστολή μας είναι να δημιουργήσουμε την κορυφαία εταιρεία τυχερών παιγνίων και διασκέδασης παγκοσμίως και η σημερινή συναλλαγή μας φέρνει ένα βήμα πιο κοντά σε αυτόν τον στόχο».

Τι κερδίζουν οι μέτοχοι

Πολλαπλά ωφελημένοι εκτιμάται πως θα βγουν και οι μέτοχοι του Οργανισμού. Το νέο σχήμα, το οποίο θα φέρει την ονομασία Allwyn, αναμένεται να εμφανίζει EBITDA 1,9 δισ. (έναντι 850 εκατ. του ΟΠΑΠ) και καθαρά κέρδη 950 εκατ. ευρώ, ενώ τα μερίσματα αναμένεται να υπερβαίνουν το 1 ευρώ ανά μετοχή. Κάτι που επεσήμανε και η διοίκηση της εισηγμένης, στην τηλεδιάσκεψη με αναλυτές, λέγοντας πως θα επιδιωχθεί η διανομή τουλάχιστον 1 ευρώ ανά μετοχή, από το 2026, ενώ τόνισε πως στην πορεία θα εξετάσουν και ειδικά μερίσματα ή και αγορές ιδίων για την επιβράβευση των μετόχων.

Σε ό,τι αφορά τις πληρωμές προς τους μετόχους, πέρα από το προγραμματισμένο ενδιάμεσο μέρισμα €0,50, που θα καταβληθεί τον Νοέμβριο, η νέα εταιρεία θα καταβάλει ειδικό μέρισμα €0,80 το επόμενο έτος και έχει δεσμευτεί να καταβάλει τουλάχιστον €1,00 ανά μετοχή στο μέλλον.

Τι θα φέρει η Allwyn στον ΟΠΑΠ

Σύμφωνα με τη διοίκηση του ΟΠΑΠ, η ένταξη στην Allwyn θα ξεκλειδώσει μια σειρά από πλεονεκτήματα, κυρίως στο κομμάτι της τεχνογνωσίας, αλλά και της πρόσβασης σε καινοτόμα παιχνίδια, που απαντούν στις σύγχρονες ανάγκες των καταναλωτών. Ενδεικτικά, η διοίκηση αναφέρθηκε σε ένα παιχνίδι στα πρότυπα του Σκρατς, ενώ τόνισαν τη σημασία της μεταφοράς τεχνογνωσίας για τον τρόπο που η ΑΙ μπορεί να κάνει την εταιρεία πολύ πιο παραγωγική και ανταγωνιστική.

Σύμφωνα με την Pantelakis Securities, η συμφωνία μειώνει τον κίνδυνο της «μετα-2030» περιόδου, μετατοπίζοντας το επενδυτικό αφήγημα του ΟΠΑΠ προς υψηλότερη ανάπτυξη. Παράλληλα, η συμφωνία αντιμετωπίζει τη βασική γεωγραφική (σε Ελλάδα και Κύπρο) αδυναμία του ΟΠΑΠ και μέσω της διεύρυνσης και διαφοροποίησης, περιορίζει τις επιπτώσεις στα EBITDA/ελεύθερες ταμειακές ροές μετά το 2030, όταν θα λήξει το προνομιακό φορολογικό καθεστώς (συμπεριλαμβανομένων των προπληρωμών φόρου GGR) για τα παραδοσιακά επίγεια παιχνίδια.

Η δομή της συμφωνίας και το dual listing

Η συμφωνία έρχεται μετά από μια συνεργασία μεταξύ του ΟΠΑΠ και της Allwyn, που χρονολογείται από το 2013, όταν η KKCG του τσέχου δισεκατομμυριούχου Karel Komárek επένδυσε για πρώτη φορά στον ΟΠΑΠ και αύξησε το μερίδιό της σε σχεδόν 52%. Η ενοποιημένη εταιρεία θα ονομάζεται Allwyn και θα παραμείνει εισηγμένη στο χρηματιστήριο της Αθήνας, με μια επιπλέον εισαγωγή σε ένα άλλο μεγάλο χρηματιστήριο, όπως αυτό του Λονδίνου ή της Νέας Υόρκης.

