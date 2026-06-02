Κάντε TO BHMA προτιμώμενη πηγή

Εκτεταμένη στρατιωτική επιχείρηση με τη χρήση πυραύλων και μη επανδρωμένων αεροσκαφών (drones) εξαπέλυσε η Ρωσία εναντίον της Ουκρανίας τις πρώτες πρωινές ώρες, προκαλώντας τον θάνατο τουλάχιστον οκτώ ανθρώπων και τον τραυματισμό δεκάδων άλλων, σύμφωνα με τις επίσημες ανακοινώσεις των τοπικών αρχών. Παράλληλα, πλήγματα από ουκρανικά drones σημειώθηκαν και σε ρωσικά εδάφη, με απολογισμό έναν νεκρό άμαχο και ζημιές σε ενεργειακές υποδομές.

Πολύνεκρα πλήγματα σε Κίεβο και Ντνίπρο

Στην πρωτεύουσα Κίεβο, η οποία έγινε στόχος βαλλιστικών πυραύλων, επιβεβαιώθηκε ο θάνατος τριών ανθρώπων. Ο επικεφαλής της στρατιωτικής διοίκησης της πόλης, Τιμούρ Τκατσένκο, ανέφερε μέσω Telegram ότι από τις επιθέσεις σε διάφορες συνοικίες τραυματίστηκαν 29 άτομα, ανάμεσα στα οποία και δύο παιδιά. Κατά τη διάρκεια των βομβαρδισμών, οι κάτοικοι κατέφυγαν σε υπόγεια καταφύγια, ενώ σε τομείς της πρωτεύουσας εκδηλώθηκαν πυρκαγιές και υψώθηκαν στήλες καπνού.

Στο ανατολικό τμήμα της Ουκρανίας, η πόλη Ντνίπρο δέχθηκε εξίσου σφοδρή επίθεση. Ο στρατιωτικός περιφερειάρχης της Ντνιπροπετρόφσκ, Ολεξάντρ Χάνζα, ανακοίνωσε ότι πέντε άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους, ενώ οι τραυματίες ανήλθαν στους 25, με τον αριθμό τους να παρουσιάζει αυξητική τάση.

Επιδρομές σε Χάρκοβο και ρωσικά αντίποινα

Στο Χάρκοβο, ο δήμαρχος Ιχόρ Τερέχοφ γνωστοποίησε ότι η πόλη επλήγη από 15 drones και δύο πυραύλους. Από την επιδρομή τραυματίστηκαν δέκα άνθρωποι, συμπεριλαμβανομένου ενός παιδιού.

Στην αντίπερα όχθη των συνόρων, οι ρωσικές αρχές ανέφεραν επιθέσεις από ουκρανικά μη επανδρωμένα αεροσκάφη. Στην περιφέρεια του Κουρσκ, ο περιφερειάρχης Αλεξάντερ Χινστάιν δήλωσε μέσω Telegram ότι ένας άμαχος έχασε τη ζωή του κατά τη διάρκεια επιδρομής. Επιπλέον, στην περιφέρεια Κρασναντάρ της νότιας Ρωσίας, οι τοπικές αρχές επιβεβαίωσαν την εκδήλωση πυρκαγιάς στο διυλιστήριο της Ίλσκι, η οποία αποδόθηκε σε πλήγμα ουκρανικού drone.

Προειδοποιήσεις και κλιμάκωση των επιχειρήσεων

Η εξέλιξη αυτή ακολουθεί την προειδοποίηση που είχε απευθύνει ο Ουκρανός Πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι την περασμένη Παρασκευή, αναφέροντας ότι οι δυνάμεις της Μόσχας προετοιμάζονταν για νέο μαζικό χτύπημα. Είχε προηγηθεί σύσταση της ρωσικής πλευράς προς ξένους διπλωμάτες να απομακρυνθούν από το Κίεβο.

Το τελευταίο διάστημα, τόσο οι ρωσικές όσο και οι ουκρανικές ένοπλες δυνάμεις έχουν εντείνει τις νυχτερινές αεροπορικές τους επιθέσεις με τη χρήση drones, με τη ρωσική πλευρά να επεκτείνει τις επιχειρήσεις της και κατά τη διάρκεια της ημέρας.