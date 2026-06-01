Με την εξέταση των Μαθηματικών συνεχίζονται αύριο, Τρίτη, οι Πανελλαδικές Εξετάσεις για τους υποψηφίους των ΕΠΑΛ, ενώ οι υποψήφιοι των ΓΕΛ συνεχίζουν τις εξετάσεις τους από την ερχόμενη Τετάρτη με μαθήματα Προσανατολισμού.

Αναλυτικότερα, αύριο Τρίτη 2 Ιουνίου 2026, οι υποψήφιοι των Επαγγελματικών Λυκείων θα εξεταστούν στο μάθημα των Μαθηματικών (Άλγεβρα), το οποίο είναι μάθημα Γενικής Παιδείας και στη συνέχεια, την Πέμπτη 4 Ιουνίου και το Σάββατο 6 Ιουνίου θα εξεταστούν σε μαθήματα ειδικότητας για τις Πανελλήνιες 2026.

Όσον αφορά τους υποψηφίους των ΓΕΛ, από αυτή την εβδομάδα θα εξετάζονται σε μαθήματα Προσανατολισμού: Την Τετάρτη 3 Ιουνίου 2026 θα εξεταστούν στα Αρχαία Ελληνικά (Ομάδα Προσανατολισμού Ανθρωπιστικών Σπουδών), τα Μαθηματικά (Ο.Π. Θετικών Σπουδών και Σπουδών Οικονομίας και Πληροφορικής) και τη Βιολογία (Ο.Π. Σπουδών Υγείας). Την Παρασκευή 5 Ιουνίου θα εξεταστούν στα Λατινικά (Ο.Π. Ανθρωπιστικών Σπουδών), τη Χημεία (Ο.Π. Θετικών Σπουδών και Σπουδών Υγείας) και την Πληροφορική (Ο.Π. Σπουδών Οικονομίας και Πληροφορικής).

Τι λένε οι ειδικοί για τις Πανελλήνιες 2026

«Αυτήν την στιγμή αυτό που πρέπει να κάνουν τα παιδιά είναι στοχευμένη επανάληψη», σημείωσε ο Θανάσης Λέλες, σύμβουλος επαγγελματικής σταδιοδρομίας, μιλώντας στην εκπομπή «Κοινωνία Ωρα Mega».

«Είναι πολύ σημαντικό να πούμε ότι δεν πρέπει να επηρεαστούμε σε περίπτωση που δεν πάει καλά ένα από τα μαθήματα. Είναι ένας διαγωνισμός τεσσάρων, ή περισσότερων μαθημάτων αν μιλήσουμε για τα Ειδικά, οπότε πρέπει να είμαστε ουσιαστικά προσηλωμένοι σε κάθε μάθημα ξεχωριστά» πρόσθεσε ο ίδιος.

Οι συμβουλές της επιτυχίας

«Να φροντίσει διατροφή, να φροντίσει ύπνο, να φροντίσει να κάνει τις επαναλήψεις του και να μην επηρεαστεί από τον χρόνο. Ηρεμία θέλουμε στις Πανελλήνιες, αυτοέλεγχο, και τα τρία ζητούμενα: αυτονομία, ταυτότητα και ελευθερία για τα παιδιά», επεσήμανε από την πλευρά του ο Νίκος Βασιλάκος, σύμβουλος ψυχικής υγείας διαδικτύου. Μάλιστα, συμπλήρωσε ότι: «Οι γονείς έχουνε δύο ζητήματα που πρέπει να διαχειριστούν. Πρώτον, την ανάγκη τους να προλάβουν να πουν όλες τις συμβουλές του κόσμου στα παιδιά. Δεν τελείωσε η ζωή στις Πανελλήνιες, θα προλάβετε και μετά τις Πανελλήνιες να πείτε στα παιδιά ό,τι θέλετε. Μην αγχώνεστε να τα πείτε όλα τώρα. Και να διαχειριστούν και την ενοχή τους».

Πόσο σημαντική είναι η σωστή διατροφή; «Είναι πάρα πολύ σημαντικό να τρώμε ισορροπημένα, να ενυδατωνόμαστε σωστά και να αποφύγουμε τη μεγάλη ποσότητα καφεΐνης. Όσο πιο σωστά λειτουργούμε και τρώμε, τόσο πιο αποδοτικό θα είναι το σώμα μας», ανέφερε η διατροφολόγος Γεωργία Ζιώγου.

Παράλληλα, σημαντική είναι και η θετική ψυχολογία. «Η ψυχολογία είναι το νούμερο ένα που παίζει ρόλο στις εξετάσεις. Είναι αυτό που θα μας απελευθερώσει ή θα μας μπλοκάρει. Το να είμαστε χωρίς άγχος είναι ένα πολύ σημαντικό κομμάτι», υπογράμμισε η παιδοψυχολόγος Αλεξάνδρα Καππάτου.

«Σήμερα ζούμε στην εποχή που η συναισθηματική νοημοσύνη είναι ακρογωνιαίος λίθος στα soft skills που απαιτούνται στις διάφορες εργασίες. Είναι πολύ βασικό η συναισθηματική νοημοσύνη, η δυνατότητα να συνεργαζόμαστε, το να υπάρχει ένα ήρεμο περιβάλλον, η ομαδικότητα, η ψυχική ανθεκτικότητα», τόνισε επίσης. Ενώ κατέληξε πως: «Πρέπει να ξέρουμε ότι, όταν έχουμε άγχος, μπορούμε να το ελέγξουμε. Εμείς είμαστε οι ρυθμιστές του εαυτού μας, ακόμα και εκείνη την στιγμή. Είναι άδικο εκείνη την ώρα να αφήσουμε το άγχος να μας καταβάλει».

Έναρξη εξετάσεων στα γυμνάσια

Στους ρυθμούς εξετάσεων θα μπουν αύριο, Τρίτη, και τα γυμνάσια της επικράτειας, καθώς αρχίζουν οι προαγωγικές και απολυτήριες εξετάσεις. Σύμφωνα με τον προγραμματισμό του υπουργείου Παιδείας, οι εξετάσεις θα ολοκληρωθούν στις 15 Ιουνίου 2025.

Επίσης, αξίζει να σημειωθεί, ότι οι προαγωγικές εξετάσεις για την Α’ και Β’ λυκείου συνεχίζονται έως τις 12 Ιουνίου 2026.