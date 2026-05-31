Αντικρουόμενες πληροφορίες καταγράφονται σχετικά με το μέλλον του προέδρου του Ιράν, Μασούντ Πεζεσκιάν, καθώς δημοσίευμα του αντιπολιτευόμενου τηλεοπτικού δικτύου Iran International υποστηρίζει ότι υπέβαλε αίτημα παραίτησης προς τον Ανώτατο Ηγέτη της Ισλαμικής Δημοκρατίας, αγιατολάχ Αλί Χαμενεΐ, ενώ η Τεχεράνη διαψεύδει κατηγορηματικά τους σχετικούς ισχυρισμούς.

Σύμφωνα με το Iran International, ο Ιρανός πρόεδρος απέστειλε επιστολή στο γραφείο του Χαμενεΐ ζητώντας να απαλλαγεί από τα καθήκοντά του, επικαλούμενος σοβαρή εσωτερική πολιτική κρίση. Το δημοσίευμα αναφέρει ότι στην επιστολή του ο Πεζεσκιάν εκφράζει έντονες ανησυχίες για τη λειτουργία των κρατικών θεσμών, υποστηρίζοντας ότι κρίσιμες αποφάσεις λαμβάνονται εκτός των επίσημων κυβερνητικών μηχανισμών και ότι η κυβέρνησή του έχει ουσιαστικά περιθωριοποιηθεί από τη διαχείριση σημαντικών κρατικών υποθέσεων.

Οι ίδιες πηγές συνδέουν την υποτιθέμενη απόφαση με εσωτερικές αντιπαραθέσεις στο πολιτικό και στρατιωτικό κατεστημένο της χώρας, κάνοντας λόγο για αυξανόμενη επιρροή κύκλων που συνδέονται με το Σώμα των Φρουρών της Ισλαμικής Επανάστασης.

Ωστόσο, λίγο αργότερα, εκπρόσωπος του Γραφείου του Προέδρου του Ιράν διέψευσε τις πληροφορίες μέσω ανάρτησης στην πλατφόρμα X, χαρακτηρίζοντας τα σχετικά δημοσιεύματα «φήμες» και «επικοινωνιακά παιχνίδια». Στη δήλωσή του υποστήριξε ότι ο πρόεδρος Πεζεσκιάν συνεχίζει κανονικά τα καθήκοντά του και ότι οι αναφορές περί παραίτησης δεν ανταποκρίνονται στην πραγματικότητα.

«Η διασπορά φημών από το ανυπόληπτο ξένο τηλεοπτικό δίκτυο αποτελεί συνέχεια των προηγούμενων γελοίων επικοινωνιακών παιχνιδιών του. Δημοσίευσαν τις επιθυμίες τους ως πραγματικότητα. Ο πρόεδρος Πεζεσκιάν δεν θα σταματήσει να υπηρετεί τον λαό, όπως και ο ιρανικός λαός δεν θα εγκαταλείψει τον δρόμο της ενότητας και της αντίστασης. Όσοι επιθυμούν να διασπάσουν την εθνική ενότητα των Ιρανών θα πάρουν αυτή την ευχή μαζί τους στον τάφο».

Μέχρι στιγμής δεν έχει υπάρξει επίσημη ανακοίνωση από τον ίδιο τον Πεζεσκιάν ή από το γραφείο του Ανώτατου Ηγέτη που να επιβεβαιώνει το δημοσίευμα περί παραίτησης. Ως εκ τούτου, οι πληροφορίες παραμένουν ανεπιβεβαίωτες, με την ιρανική προεδρία να απορρίπτει κατηγορηματικά τους σχετικούς ισχυρισμούς.

Η υπόθεση αναδεικνύει το κλίμα έντονης πολιτικής κινητικότητας που επικρατεί στην Τεχεράνη, χωρίς ωστόσο να είναι μέχρι στιγμής δυνατό να εξακριβωθεί η βασιμότητα των αναφορών περί αποχώρησης του Ιρανού προέδρου.