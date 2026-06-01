Μια ακόμη γυναικοκτονία έρχεται να συγκλονίσει την ελληνική κοινωνία, επαναφέροντας με τον πιο δραματικό τρόπο στο προσκήνιο το ζήτημα της έμφυλης βίας και της ανάγκης για αποτελεσματικότερη προστασία των θυμάτων ενδοοικογενειακής κακοποίησης. Αυτή τη φορά, το σκηνικό της τραγωδίας γράφτηκε στο κέντρο της Καλαμάτας, με θύμα μια 39χρονη μητέρα και δράστη τον 41χρονο σύζυγό της, ο οποίος ομολόγησε την πράξη του ενώπιον των αστυνομικών Αρχών.

Η ομολογία και το όπλο του εγκλήματος

Ο 41χρονος προσήχθη άμεσα μετά την επέμβαση των αστυνομικών στο σημείο και στη συνέχεια συνελήφθη επ’ αυτοφώρω. Κατά την εξέτασή του από τις Αρχές ο άνδρας ομολόγησε την πράξη του. Στον χώρο του εγκλήματος εντοπίστηκε και κατασχέθηκε το μαχαίρι, με το οποίο κόπηκε το νήμα της ζωής της 39χρονης.

Σε βάρος του συλληφθέντος σχηματίστηκε βαρύτατη δικογραφία από την Υποδιεύθυνση Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Καλαμάτας, η οποία περιλαμβάνει τις κατηγορίες:

Της ανθρωποκτονίας από πρόθεση

Της ενδοοικογενειακής βίας

Της παράβασης της νομοθεσίας για τα όπλα

Ο κατηγορούμενος αναμένεται να οδηγηθεί στον κ. Εισαγγελέα Πρωτοδικών Μεσσηνίας, ενώ οι Αρχές συνεχίζουν την προανάκριση για τη διαλεύκανση των ακριβών συνθηκών κάτω από τις οποίες εκτυλίχθηκε η οικογενειακή τραγωδία.

Στο σπίτι τα δύο ανήλικα παιδιά την ώρα του φόνου

Τραγική διάσταση στην υπόθεση δίνουν τα δύο ανήλικα παιδιά του ζευγαριού, ηλικίας 10 και 6 ετών, τα οποία βρίσκονταν μέσα στο σπίτι την ώρα που ο πατέρας τους αφαιρούσε τη ζωή της μητέρας τους.

Τα δύο παιδιά απομακρύνθηκαν άμεσα από το περιβάλλον του διαμερίσματος και μεταφέρθηκαν στην Παιδιατρική Κλινική του Νοσοκομείου Καλαμάτας. Εκεί, πέρα από τη σωματική φροντίδα, τους παρέχεται ήδη εξειδικευμένη ψυχολογική υποστήριξη, προκειμένου να διαχειριστούν το βαθύ τραύμα της απώλειας και της φρίκης που έζησαν σε αυτή την ευαίσθητη ηλικία.

Η ανακοίνωση της ΕΛ.ΑΣ. για τη γυναικοκτονία

«Συνελήφθη, σήμερα (1.6.2026) τις πρώτες πρωινές ώρες, στην Καλαμάτα, από αστυνομικούς της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Καλαμάτας, σε συνεργασία με αστυνομικούς του Τμήματος Τροχαίας Καλαμάτας, 41χρονος ημεδαπός, σε βάρος του οποίου σχηματίσθηκε δικογραφία για ανθρωποκτονία από πρόθεση, ενδοοικογενειακή βία και παράβαση της νομοθεσίας για τα όπλα.

Ειδικότερα, σήμερα και πρώτες πρωινές ώρες, ανωτέρω αστυνομικοί, κατόπιν καταγγελιών, προσέτρεξαν σε οικία, όπου εντός αυτής, ανευρέθη 39χρονη ημεδαπή, χωρίς τις αισθήσεις της, φέροντας τραύματα από αιχμηρό αντικείμενο (μαχαίρι).

Στην εν λόγω οικία, βρισκόταν ο 41χρονος σύζυγος της, ο οποίος προσήχθη και συνελήφθη, καθώς ομολόγησε την πράξη του, ενώ κατασχέθηκε το παραπάνω μαχαίρι.

Ο συλληφθείς θα οδηγηθεί στον κ. Εισαγγελέα Πρωτοδικών Μεσσηνίας, ενώ την προανάκριση διενεργεί η Υποδιεύθυνση Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Καλαμάτας, για την διερεύνηση των ακριβών συνθηκών διάπραξης της αξιόποινης πράξης», αναφέρει σε ανακοίνωσή της η ΕΛ.ΑΣ.

Το χρονικό της τραγωδίας

Όλα εκτυλίχθηκαν λίγο πριν από τις 2 τα ξημερώματα της Δευτέρας, σε διαμέρισμα πολυκατοικίας στη συμβολή των οδών Βασιλίσσης Όλγας και Κανάρη. Οι έντονες φωνές και οι κραυγές που ακούγονταν από το εσωτερικό του σπιτιού κινητοποίησαν τους γείτονες, οι οποίοι ειδοποίησαν αμέσως την Αστυνομία.

Στο σημείο έσπευσαν δυνάμεις της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Καλαμάτας σε συνεργασία με το Τμήμα Τροχαίας. Κατά την είσοδό τους στο διαμέρισμα, οι αστυνομικοί βρέθηκαν αντιμέτωποι με ένα μακάβριο θέαμα, ο 41χρονος ημεδαπός εντοπίστηκε μέσα στα αίματα, ενώ στην κρεβατοκάμαρα κειτόταν νεκρή η 39χρονη σύζυγός της, φέροντας πολλαπλά τραύματα από αιχμηρό αντικείμενο.