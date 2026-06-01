«Οι Kennedy σκότωσαν τη Marilyn Monroe»: Μύθος ή πραγματικότητα;

Ολοι έχουμε δει το βίντεο της Marilyn Monroe να τραγουδάει στον πρόεδρο John F. Kennedy με λάγνα φωνή, σχεδόν γυμνή, καλυμμένη μόνο με αστραφτερά σβαρόφσκι, «Happy Birthday, Mister President». Ένα απόλυτα μαγνητικό και ταυτόχρονα αινιγματικό στιγμιότυπο που έχει μείνει χαραγμένο στο συλλογικό φαντασιακό.
Κι όμως, την επόμενη φορά που θα το ξαναδείτε, κρατήστε στο μυαλό σας ότι λιγότερο από τρεις μήνες μετά, η ίδια γυναίκα θα βρισκόταν νεκρή, σε ηλικία μόλις 36 ετών.
Αυτό το βίντεο, γεμάτο λάμψη και γοητεία, γίνεται σήμερα ένα μακάβριο προοίμιο για το μυστήριο που ακολούθησε. Μια μυστηριώδης και αμφιλεγόμενη υπόθεση θανάτου που έχει στοιχειώσει την αμερικανική ιστορία για πάνω από εξήντα χρόνια.
Tις πρώτες πρωινές ώρες της 5ης Αυγούστου 1962, η Marilyn Monroe βρέθηκε νεκρή στο υπνοδωμάτιό της στο Brentwood. Το Χόλιγουντ πάγωσε. Η επίσημη εκδοχή μιλούσε για «πιθανή αυτοκτονία» από υπερβολική δόση βαρβιτουρικών. Όμως από την πρώτη στιγμή, η ιστορία έμοιαζε πολύ τακτοποιημένη για να είναι αληθινή.