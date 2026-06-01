Ακόμα μία γυναικοκτονία με θύμα μια 39χρονη ερευνά η Αστυνομία στην Καλαμάτα, μετά τον εντοπισμό της νεκρής μέσα στο διαμέρισμά της τα ξημερώματα της Δευτέρας.

Όπως μεταδίδει το Tharrosnews.gr, γύρω στις 02:00 τα ξημερώματα, γείτονες άκουσαν φωνές από το εσωτερικό διαμερίσματος σε πολυκατοικία επί της οδού Βασιλίσσης Όλγας και ειδοποίησαν την Αστυνομία. Όταν οι αστυνομικοί έφτασαν στο σημείο, την πόρτα τούς άνοιξε ο 41χρονος σύζυγος της γυναίκας, ο οποίος έφερε ίχνη αίματος.

Η άτυχη 39χρονη εντοπίστηκε νεκρή στην κρεβατοκάμαρα του σπιτιού φέροντας πολλαπλά τραύματα, ενώ εξετάστηκε και από ιατροδικαστή που μετέβη στο σημείο. Κατά τις ίδιες πληροφορίες, στο χέρι της βρέθηκε ένα μαχαίρι.

Ο 41χρονος συνελήφθη με την κατηγορία της ανθρωποκτονίας από πρόθεση. Παράλληλα, τα δύο ανήλικα παιδιά του ζευγαριού μεταφέρθηκαν στην Παιδιατρική Κλινική του Νοσοκομείου Καλαμάτας.

Την προανάκριση και την πλήρη εξιχνίαση της υπόθεσης έχει αναλάβει η Υποδιεύθυνση Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Καλαμάτας.