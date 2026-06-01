Σαφή σημάδια αποκλιμάκωσης, έστω και με δύο ταχύτητες, παρουσιάζει πλέον η εγχώρια αγορά καυσίμων. Παρότι οι μειώσεις στις τιμές της χονδρικής αγοράς δεν μετακυλίονται άμεσα και στον ίδιο βαθμό στη λιανική, η πορεία των τιμών εμφανίζει πλέον μια σταθερά πτωτική τάση, η οποία αναμένεται να οδηγήσει περισσότερα πρατήρια σε χαμηλότερες τιμές, τόσο για την αμόλυβδη βενζίνη όσο και για το πετρέλαιο κίνησης.

Μετά από μια παρατεταμένη περίοδο έντονων ανατιμήσεων, η Αττική αρχίζει να καταγράφει τις πρώτες σημαντικές ανάσες για τους καταναλωτές. Ήδη σε αρκετές περιοχές του λεκανοπεδίου η τιμή της αμόλυβδης έχει υποχωρήσει κάτω από το ψυχολογικό όριο των 2 ευρώ ανά λίτρο. Την ίδια στιγμή, το πετρέλαιο κίνησης επιβεβαιώνει τη γενικότερη τάση αποκλιμάκωσης, καθώς διατίθεται σε αρκετά πρατήρια με την τιμή του να υποχωρεί κάτω από τα 1,65 ευρώ το λίτρο.

Η γεωγραφία της ακρίβειας

Παρά τη θετική αυτή τάση, η εικόνα αλλάζει δραματικά ανάλογα με τη γεωγραφική περιφέρεια, με την επαρχία και κυρίως τη νησιωτική Ελλάδα να συνεχίζουν να δοκιμάζονται από εξαιρετικά υψηλές τιμές.

Μιλώντας στην εκπομπή «Κοινωνία Ώρα MEGA», ο πρόεδρος των Πρατηριούχων Αττικής, Νίκος Παπαγεωργίου, ξεκαθάρισε το τοπίο, επισημαίνοντας ότι οι καταναλωτές πρέπει πάντα να κοιτούν τη μέση τιμή. Σύμφωνα με τον ίδιο, στα μεγάλα αστικά κέντρα όπως η Αθήνα, η Θεσσαλονίκη και η Πάτρα, η μέση τιμή της αμόλυβδης διαμορφώνεται κοντά στο 2,10 ευρώ ανά λίτρο.

Οι τιμές στις μεγάλες πόλεις

Αθήνα: 2,089 €/λίτρο

Θεσσαλονίκη: 2,107 €/λίτρο

Πάτρα: 2,105 €/λίτρο

Πού καταγράφονται οι υψηλότερες τιμές στα καύσιμα

Η ψαλίδα ανοίγει επικίνδυνα μόλις απομακρυνθούμε από τα μεγάλα αστικά κέντρα. Στα νησιά, οι τιμές ξεπερνούν σταθερά τα 2 ευρώ, με τις τουριστικές περιοχές να κρατούν τα σκήπτρα της ακρίβειας.

Σύμφωνα με τα στοιχεία που αποτύπωσαν οι πρατηριούχοι, οι υψηλότερες τιμές πανελλαδικά εντοπίζονται στις εξής περιοχές: