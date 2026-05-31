100 χρόνια Μέριλιν Μονρόε- Οι κυριότεροι μύθοι και αλήθειες για τη ζωή του αιώνιου ειδώλου

Η πραγματική Μέριλιν Μονρόε δεν συνάντησε ποτέ τον πατέρα της και η ταυτότητά του ήταν πάντα ένα θέμα που την προβλημάτιζε. Σύμφωνα με το Inside Edition, η Μονρόε πίστευε ότι πατέρας της ήταν ο Τσαρλς Στάνλεϊ Γκίφορντ, ο οποίος είχε μια σύντομη περιπέτεια με τη μητέρα της. Η Μονρόε είχε κάνει προσπάθειες να επικοινωνήσει με τον Γκίφορντ, σύμφωνα με τη βιογραφία του Τσαρλς Κασίλο «Marilyn Monroe: The Private Life of a Public Icon». Ωστόσο, εκείνος είχε αντικρούσει τον ισχυρισμό της.

Το 2022, το αποκαλυπτικό ντοκιμαντέρ του Γάλλου δημοσιογράφου και παραγωγού-σκηνοθέτη ντοκιμαντέρ Φρανσουά Πομές «Marilyn, la dernière vérité», ύστερα από τρία χρόνια έρευνας, ταξιδιών, ραντεβού με συλλέκτες και εργαστήρια ιχνηλάτησης DNA, έφερε στο φως ότι ο Γκίφορντ ήταν όντως ο πατέρας της Μέριλιν.

Ήταν κακοποιημένη ως παιδί

Στο «Blonde», η μητέρα της Μονρόε, Γκλάντις Μπέικερ, προσπαθεί να την πνίξει μέσα σε μια μπανιέρα με καυτό νερό αλλά εκείνη καταφέρνει να δραπετεύσει, προτού το διαμέρισμά τους τυλιχτεί στις φλόγες. Η Μπέικερ θα νοσηλευτεί σε νοσοκομείο και θα κριθεί ανίκανη να φροντίσει τη Μονρόε. Στην πραγματικότητα, η μητέρα της Μονρόε διαγνώστηκε με σχιζοφρένεια και εισήχθη σε ψυχιατρικό ίδρυμα στην αρχή της ζωής της ηθοποιού, αλλά δεν υπάρχει αναφορά για περιστατικό πνιγμού.

Ο τρίτος σύζυγός της, Άρθουρ Μίλερ, ωστόσο, ισχυρίστηκε ότι η μητέρα της Μονρόε προσπάθησε να τη σκοτώσει σε τρεις διαφορετικές περιστάσεις, σύμφωνα με τη βιογραφία του Kιθ Μπάντμαν, «Marilyn Monroe: The Final Year».

Ο Μπάντμαν έγραψε επίσης ότι η γιαγιά της Μονρόε, Ντέλα, προσπάθησε να την πνίξει με ένα μαξιλάρι, χωρίς καμιά αιτία.

Η παιδική ηλικία της Μονρόε ήταν δυστυχώς γεμάτη κακοποίηση και έχει μιλήσει ανοιχτά για αυτό σε συνεντεύξεις της, σύμφωνα με το Newsweek.

Μεγάλωσε σε ανάδοχες οικογένειες

Η ταινία δεν ασχολείται πολύ με αυτή την πτυχή της ζωής της Μονρόε. Μετά την εισαγωγή της μητέρας της σε ψυχιατρικό ίδρυμα, η Μονρόε παραδίδεται σε ένα ορφανοτροφείο από τους γείτονές της, Τζες Φλιν (Σάρα Πάξτον) και Κλάιβ Πιρς (Ράιαν Βίνσεντ).

Είναι αλήθεια ότι η Μονρόε βρέθηκε σε ορφανοτροφείο, αλλά η ηθοποιός είχε επίσης μια ταραχώδη παιδική ηλικία, αφού πηγαινοερχόταν σε διάφορα ανάδοχα σπίτια από τότε που η μητέρα της εισήχθη στο ίδρυμα. Σύμφωνα με το Newsweek, η Μονρόε είχε πάει σε τουλάχιστον 10 διαφορετικά ανάδοχα σπίτια.

«Κάποιες από τις ανάδοχες οικογένειές μου με έστελναν στον κινηματογράφο για να μην είμαι στο σπίτι τους και εκεί καθόμουν όλη μέρα, μέχρι πολύ αργά τη νύχτα», είπε η ίδια σε μια συνέντευξη στο περιοδικό Life. «Μπροστά σε μια τόσο μεγάλη οθόνη, ένα μικρό παιδί εντελώς μόνο -και το λάτρευα αυτό».

Από πού πήρε το όνομά της

Στην ταινία «Blonde» δεν γίνεται αναφορά στο πώς η Μονρόε απέκτησε το εμβληματικό της όνομα, αλλά αυτό αποτελεί ένα κρίσιμο μέρος της μεταμόρφωσής της.

Όπως φαίνεται στην ταινία, το πραγματικό όνομα της Μονρόε ήταν Νόρμα Τζιν. Το πιστοποιητικό γέννησής της αναφέρει το πλήρες όνομά της ως Νόρμα Τζιν Μόρτενσεν, σύμφωνα με ένα άρθρο των New York Times του 1981, προτού βαπτιστεί αργότερα ως Νόρμα Τζιν Μπέικερ.

Στη συνέχεια, άλλαξε το επίθετό της σε Ντόχερτι, μετά τον πρώτο της γάμο με τον Τζέιμς Ντόχερτι σε ηλικία 16 ετών.

Ο Μπεν Λάιον, στέλεχος της 20th Century Fox είχε πρόβλημα με το επίθετό της, γιατί πίστευε ότι οι άνθρωποι δεν θα μπορούσαν να το προφέρουν σωστά, σύμφωνα με τη βιογραφία του Ντάνιελ Σπότο, «Marilyn Monroe: The Biography».

Διάφορα άτομα συνέβαλαν στη δημιουργία του πλήρους καλλιτεχνικού της ονόματος, αλλά ήταν ο Λάιον που πρότεινε το «Μέριλιν», έγραψε ο Σπότο.

Ο Λάιον πήρε το όνομα από τη Μέριλιν Μίλερ, μια ηθοποιό του μουσικού θεάτρου του Μπρόντγουεϊ. Υπήρχαν φήμες ότι η Μίλερ και ο Λάιον είχαν ερωτική σχέση, σύμφωνα με τους Los Angeles Times.

Η Μονρόε ήταν 20 ετών όταν απέκτησε το νέο της όνομα. Ήταν λίγες ημέρες πριν υπογράψει το συμβόλαιό της με την 20th Century Fox, στις 24 Αυγούστου 1946. Νομικά άλλαξε το όνομά της σε Μέριλιν Μονρόε σχεδόν μια δεκαετία αργότερα.

Πέρασε από κρεβάτια για ρόλους

Μία από τις πιο ανατριχιαστικές στιγμές στην ταινία «Blonde» είναι όταν η Μονρόε -ανερχόμενη ηθοποιός ακόμη- βιάζεται από ένα στέλεχος του στούντιο με το όνομα «Μίστερ Ζ», κατά τη διάρκεια αυτού που πίστευε ότι ήταν μια ακρόαση.

Ο χαρακτήρας του «Μίστερ Ζ» υποτίθεται ότι βασίζεται στον Ντάριλ Φ. Ζανούκ, έναν από τους πιο επιδραστικούς παραγωγούς του 20ού αιώνα, χάρη στον οποίο ξεκίνησε και η καριέρα της Μονρόε. Δεν υπάρχει καμία απόδειξη ότι ο Ζανούκ βίασε πράγματι τη Μέριλιν, όμως η ίδια έχει αναφέρει σε συνεντεύξεις και στην ημιτελή αυτοβιογραφία της «My Story» ότι οι ανεπιθύμητες προτάσεις και η παρενόχληση από άντρες ήταν μια πραγματικότητα για τις ηθοποιούς στο Χόλιγουντ.

«Ξέρετε ότι όταν ένας παραγωγός καλεί μια ηθοποιό στο γραφείο του για να συζητήσει ένα σενάριο, αυτό δεν είναι το μόνο που έχει στο μυαλό του», έγραψε η Μονρόε στο «My Story», σύμφωνα με το Ozy. «Έχω κοιμηθεί με παραγωγούς. Θα ήμουν ψεύτρα αν έλεγα ότι δεν το έχω κάνει».

Είχε πολυγαμική σχέση, η οποία περιελάμβανε και τον γιο του Charlie Chaplin

Στο «Blonde» η Μονρόε εμπλέκεται σε μια πολυγαμική σχέση με τον Έντουαρντ Γ. Ρόμπινσον Τζούνιορ, γιο του ηθοποιού Έντουαρντ Γ. Ρόμπινσον, και τον Κας Τσάπλιν, γιο του Τσάρλι Τσάπλιν, τους οποίους υποδύονται οι Έβαν Ουίλιαμς και Ξαβιέ Σάμιουελ, αντίστοιχα.

Το ερωτικό τρίο ονόμασε τον εαυτό του «The Gemini», που θα γινόταν θέμα των ταμπλόιντ. Η Μονρόε επίσης μένει έγκυος από κάποιον από τους δύο.

Δεν υπάρχουν αποδείξεις ότι η ηθοποιός ήταν σε μια ταυτόχρονη σχέση με τους γιους των Τσάπλιν και Ρόμπινσον. Ωστόσο, ο Κας Τσάπλιν έγραψε για μια σύντομη σχέση με τη Μονρόε στα απομνημονεύματά του το 1960, "My Father Charlie Chaplin."

Η σχέση με τον JFK

Στην ταινία, η Μονρόε οδηγείται βίαια από δύο πράκτορες της Μυστικής Υπηρεσίας στα υπνοδωμάτιο ενός προέδρου του οποίου το όνομα δεν αναφέρεται. Στη συνέχεια, ο πρόεδρος την αναγκάζει, εμφανώς υπό την επήρεια ναρκωτικών, να του κάνει στοματικό σεξ.

Απ’ όσο γνωρίζουμε, αυτή η συνάντηση είναι φανταστική, αλλά υπήρχαν πολλές εικασίες για τη σχέση μεταξύ της Μονρόε και του Τζον Φ. Κένεντι. Ένας βιογράφος ισχυρίστηκε ότι η Μονρόε συναντήθηκε για πρώτη φορά με τον Κένεντι το 1954 και ο πρόεδρος αργότερα σύστησε την ηθοποιό στον αδερφό του, Ρόμπερτ Κένεντι, το 1962 -το έτος που πέθανε η Μονρόε.

Σε άλλες αναφορές για τη σχέση του προέδρου και της ηθοποιού, ο Σπότο και άλλοι βιογράφοι έγραψαν ότι ο Κένεντι και η Μονρόε πέρασαν μια νύχτα μαζί στο Παλμ Σπρινγκς της Καλιφόρνια, στο σπίτι του τραγουδιστή Μπινγκ Κρόσμπι.

Οι φήμες για μια σχέση ενισχύθηκαν όταν η Μονρόε τραγούδησε τη διάσημη αισθησιακή εκδοχή του «Happy Birthday» στον Κένεντι, στο Madison Square Garden.

