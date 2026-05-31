100 χρόνια Μέριλιν Μονρόε- Οι κυριότεροι μύθοι και αλήθειες για τη ζωή του αιώνιου ειδώλου

H Μέριλιν Μονρόε γεννήθηκε την 1η Ιουνίου του 1926 στο Λος Άντζελες. Το όνομά της ήταν Νόρμα Τζιν Μόρτενσον. H μητέρα της Gladys Pearl Baker καταγόταν από φτωχή οικογένεια που στις αρχές του 20ου αιώνα είχε μετακομίσει στην Καλιφόρνια. Δεν είχε γνωρίσει ποτέ τον πατέρα της και η ζωή της ήταν γεμάτη τόσο με σκοτάδι όσο και με φως.
Στις 5 Αυγούστου του 1962 βρέθηκε νεκρή στο σπίτι της στον αριθμό 12305 της Fifth Helena Drive στο Λος Άντζελες. Είχε το ακουστικό του τηλεφώνου στο χέρι της και ήταν ξαπλωμένη μπρούμυτα, γυμνή. Δίπλα της ανάμεσα στα δεκάδες μπουκάλια με φάρμακα στο κομοδίνο της βρέθηκε ένα άδειο μπουκάλι χαπιών που περιείχε αρχικά 50 κάψουλες Nebutal, ένα ισχυρό υπνωτικό της εποχής. Ήταν μόλις 36 ετών.
Ποιος ήταν ο πατέρας της
Η βιογραφική δραματική ταινία «Blonde» του Άντριου Ντόμινικ Dominik (2022) διατηρεί ένα μυστήριο γύρω από την ταυτότητα του βιολογικού πατέρα της Μονρόε. Είναι μια ανώνυμη φωνή σε μια σειρά μυστηριωδών επιστολών προς την κόρη του ή μια ασπρόμαυρη εικόνα στον τοίχο. Στην ταινία, η μητέρα της Μονρόε τον αναφέρει ως «τιτάνα της βιομηχανίας του θεάτρου», τον οποίο η Μέριλιν θέλει απεγνωσμένα να γνωρίσει.