Η Δευτέρα του Αγίου Πνεύματος αποτελεί αργία για ορισμένους κλάδους και κατηγορίες εργαζομένων ωστόσο ένα μεγάλο αγοράς θα λειτουργήσει κανονικά.

Συγκεκριμένα, τα εμπορικά καταστήματα και τα σούπερ μάρκετ θα λειτουργήσουν κανονικά με βάση το συνηθισμένο τους ωράριο.

Ωστόσο, κλειστές θα είναι οι δημόσιες υπηρεσίες, οι τράπεζες, τα σχολεία και τα φροντιστήρια, καθώς η ημέρα θεωρείται αργία για τους συγκεκριμένους τομείς.

Οι συναλλαγές με το Δημόσιο και τα τραπεζικά καταστήματα θα εξυπηρετηθούν εκ νέου από την Τρίτη, ενώ οι ηλεκτρονικές υπηρεσίες θα παραμείνουν διαθέσιμες όπου προβλέπεται.

Αν και η αργία δεν εφαρμόζεται οριζόντια στον ιδιωτικό τομέα, υπάρχουν αρκετοί κλάδοι όπου η ημέρα έχει καθιερωθεί ως ημέρα ανάπαυσης μέσω συλλογικών συμβάσεων ή ειδικών ρυθμίσεων.

Μεταξύ αυτών περιλαμβάνονται:

Εργαζόμενοι σε βιβλιοπωλεία

Φροντιστήρια όλων των βαθμίδων εκπαίδευσης και ξένων γλωσσών

Διαγνωστικά κέντρα

Κλινικές και οίκοι ευγηρίας

Εφημερίδες, περιοδικά και ηλεκτρονικά μέσα ενημέρωσης

Ναυτιλιακά πρακτορεία

Επιχειρήσεις πετρελαιοειδών

Ξυλεμπορικά καταστήματα

Καπνοβιομηχανίες

Θυρωροί

Τεχνικοί ραδιοφώνου και τηλεόρασης

Ηλεκτροτεχνίτες και εργαζόμενοι σε βιομηχανικές εγκαταστάσεις

Εργαζόμενοι σε λατομεία και τεχνικά έργα

Πότε θεωρείται αργία σε μια επιχείρηση

Σύμφωνα με το Κέντρο Πληροφόρησης Εργαζομένων και Ανέργων της ΓΣΕΕ (ΚΕΠΕΑ), μια ιδιωτική επιχείρηση παραμένει κλειστή την ημέρα του Αγίου Πνεύματος όταν αυτό προβλέπεται:

Από απόφαση του οικείου Περιφερειάρχη

Από Συλλογική Σύμβαση Εργασίας

Από τον εσωτερικό κανονισμό της επιχείρησης

Από πάγιο επιχειρησιακό έθιμο ή συνήθη πρακτική

Πώς αμείβονται όσοι εργαστούν

Για τις επιχειρήσεις όπου η ημέρα θεωρείται αργία αλλά λειτουργήσουν κατ’ εξαίρεση, οι εργαζόμενοι δικαιούνται προσαύξηση 75%. Για τους ημερομίσθιους, η προσαύξηση υπολογίζεται επί του ημερομισθίου τους, ενώ για τους μισθωτούς επί του 1/25 του μηνιαίου μισθού.

Όπου η ημέρα αντιμετωπίζεται ως αργία, οι εργαζόμενοι που δεν θα απασχοληθούν λαμβάνουν κανονικά τις αποδοχές τους χωρίς περικοπή.

Πηγή: ot.gr