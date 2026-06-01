Σήμερα, ανήμερα του Αγίου Πνεύματος, ο καιρός προβλέπεται να είναι σχεδόν καλοκαιρινός και να επικρατήσουν καλές συνθήκες. Από το πρωί, αναμένεται ηλιοφάνεια στις περισσότερες περιοχές της χώρας και μόνο στη δυτική Ελλάδα η ορατότητα θα είναι περιορισμένη λόγω ομίχλης και στην Ήπειρο θα αναπτυχθούν κατά περιόδους νεφώσεις.

Τα κύρια σημεία του καιρού του Αγίου Πνεύματος

Γενικά αίθριος καιρός.

Τοπικές μπόρες στα ορεινά ηπειρωτικά κατά τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες.

Άνεμοι: 2-4 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Έως 31-34°C σε Κεντρική Μακεδονία, Θεσσαλία και Ανατολική Στερεά. Έως 26-30°C στην υπόλοιπη χώρα.

Η ανάρτηση του Θοδωρή Κολυδά για τον καιρό

«Για τη Δευτέρα του Αγίου Πνεύματος ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος σε όλη τη χώρα, με λίγες μόνο πρόσκαιρες νεφώσεις στα ηπειρωτικά τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες. Στα ορεινά θα σημειωθούν τοπικοί όμβροι και μεμονωμένες καταιγίδες, χωρίς γενικευμένη επιδείνωση», σημείωσε σε ανάρτησή του ο Θοδωρής Κολυδάς, πρώην διευθυντής της ΕΜΥ, στο X.

Παράλληλα, επεσήμανε ότι: «Η ορατότητα νωρίς το πρωί θα είναι κατά τόπους περιορισμένη στα δυτικά και βόρεια. Οι άνεμοι θα πνέουν ασθενείς, 3 με 4 μποφόρ, και τοπικά στα πελάγη έως 5 μποφόρ από δυτικές ή νοτιοδυτικές διευθύνσεις».

Υπογράμμισε δε, πως: «Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο και θα φτάσει στις περισσότερες περιοχές τους 29 με 32 βαθμούς, ενώ στα βόρεια και ανατολικά ηπειρωτικά τοπικά τους 33 με 34 βαθμούς. Και τις επόμενες ημέρες διατηρείται γενικά καλοκαιρινός καιρός, με λίγη αστάθεια στα ηπειρωτικά και μικρές μόνο μεταβολές της θερμοκρασίας».

Για τη Δευτέρα του Αγίου Πνεύματος ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος σε όλη τη χώρα, με λίγες μόνο πρόσκαιρες νεφώσεις στα ηπειρωτικά τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες. Στα ορεινά θα σημειωθούν τοπικοί όμβροι και μεμονωμένες καταιγίδες, χωρίς γενικευμένη επιδείνωση. Η… — Theodoros Kolydas (@KolydasT) May 31, 2026

Ο καιρός σήμερα, του Αγίου Πνεύματος, σύμφωνα με την ΕΜΥ

Σύμφωνα με την ΕΜΥ, γενικά αίθριος θα είναι ο καιρός. Τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες στα ηπειρωτικά θα αναπτυχθούν τοπικές νεφώσεις και στα ορεινά θα σημειωθούν τοπικοί όμβροι και μεμονωμένες καταιγίδες.

Η ορατότητα τις πρωινές ώρες στα δυτικά και τα βόρεια θα είναι τοπικά περιορισμένη. Οι άνεμοι θα είναι μεταβλητοί 3 με 4 και τοπικά στα πελάγη δυτικών διευθύνσεων έως 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο. Θα φτάσει στις περισσότερες περιοχές τους 29 με 32 βαθμούς και τοπικά στα βόρεια και ανατολικά ηπειρωτικά τους 33 με 34 βαθμούς Κελσίου.

Μακεδονία, Θράκη

Καιρός: Γενικά αίθριος με τοπικές νεφώσεις τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες στα ηπειρωτικά, όπου στα ορεινά θα εκδηλωθούν τοπικοί όμβροι και μεμονωμένες καταιγίδες. Από αργά το απόγευμα τα φαινόμενα πιθανώς θα επεκταθούν και στις υπόλοιπες περιοχές της κεντρικής Μακεδονίας.

Ανεμοι: Ασθενείς και το μεσημέρι – απόγευμα στα ανατολικά νότιοι 3 με 4 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 13 έως 29 με 30 και τοπικά στην κεντρική Μακεδονία 32 με 33 βαθμούς Κελσίου. Στη δυτική Μακεδονία η ελάχιστη θα είναι 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερη.

Νησιά Ιονίου, Ήπειρος, Δυτική Στερεά, Δυτική Πελοπόννησος

Καιρός : Γενικά αίθριος, με τοπικές νεφώσεις τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες κυρίως στα ηπειρωτικά ορεινά, όπου θα εκδηλωθούν τοπικοί όμβροι και μεμονωμένες καταιγίδες.

Ανεμοι : Ασθενείς και το μεσημέρι – απόγευμα δυτικοί 3 με 5 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 16 έως 31 και τοπικά 32 βαθμούς Κελσίου.

Θεσσαλία, Ανατολική Στερεά, Εύβοια, Ανατολική Πελοπόννησος

Καιρός : Γενικά αίθριος, με τοπικές νεφώσεις τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες κυρίως στα ηπειρωτικά ορεινά, όπου θα εκδηλωθούν τοπικοί όμβροι και μεμονωμένες καταιγίδες.

Ανεμοι : Μεταβλητοί 3 με 4 και τοπικά στα νότια δυτικοί έως 5 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 14 έως 31 με 32 και τοπικά στη Θεσσαλία και στην ανατολική Στερεά 33 με 34 βαθμούς Κελσίου.

Κυκλάδες, Κρήτη

Καιρός : Γενικά αίθριος. Τοπικές νεφώσεις στα ορεινά της Κρήτης το μεσημέρι – απόγευμα.

Ανεμοι : Δυτικοί νοτιοδυτικοί 3 με 5 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 17 έως 28 βαθμούς Κελσίου.

Νησιά Ανατολικού Αιγαίου – Δωδεκάνησα

Καιρός : Γενικά αίθριος.

Ανεμοι : Μεταβλητοί και βαθμιαία δυτικοί νοτιοδυτικοί 3 με 5 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 18 έως 29 βαθμούς Κελσίου.

Αττική

Καιρός : Γενικά αίθριος με πρόσκαιρες τοπικές νεφώσεις το μεσημέρι – απόγευμα.

Ανεμοι : Ασθενείς και το μεσημέρι – απόγευμα νοτίων διευθύνσεων 4 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 17 έως 30 βαθμούς Κελσίου.

Θεσσαλονίκη