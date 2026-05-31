Ο πρόωρος καύσωνας συνεχίζει την επέλασή του στη νότια Ευρώπη ανεβάζοντας τη θερμοκρασία σε περιοχές της Ισπανίας ακόμα και στους 40 βαθμούς Κελσίου.

Η νότια Ισπανία «βράζει» και ο υδράργυρος εκτοξεύεται στους 40 βαθμούς Κελσίου. Απαραίτητα «αξεσουάρ» για όσους βρίσκονται στους δρόμους της Ανδαλουσίας είναι το νερό, οι ομπρέλες και οι βεντάλιες.

Τουλάχιστον 64 άνθρωποι έχουν χάσει τη ζωή τους στην Ισπανία από το ακραίο κύμα καύσωνα μέσα σε μόλις μία εβδομάδα.

Τα περισσότερα θύματα ήταν ηλικίας άνω των 65 ετών από τις βόρειες περιοχές της χώρας όπως η Αστούρια, η Χώρα των Βάσκων, η Γαλικία και η Κανταβρία.

Οι μετεωρολόγοι προειδοποιούν πως οι υψηλές θερμοκρασίες θα συνεχιστούν μέχρι τις πέντε Ιουνίου.

«Βούλιαξαν» οι παραλίες στην Ιταλία

Δεν πέφτει καρφίτσα στις παραλίες του Παλέρμο στη νότια Ιταλία. Το θερμόμετρο σκαρφαλώνει στους 35 βαθμούς Κελσίου και οι Ιταλοί απολαμβάνουν την θάλασσα και τον ήλιο.

Οι Αρχές έχουν εκδώσει προειδοποιήσεις για τον καύσωνα και τον κίνδυνο πυρκαγιών καθώς οι θερμές αέριες μάζες από την Βόρεια Αφρική επηρεάζουν μεγάλο μέρος της Σικελίας.

Πνιγμοί στη Βρετανία

Στην Βρετανία η θερμοκρασία μπορεί να υποχωρεί, όμως ο τραγικός απολογισμός των θυμάτων του πρόωρου καύσωνα ανεβαίνει.

Τουλάχιστον 15 άνθρωποι έχουν χάσει τη ζωή τους εξαιτίας του καύσωνα, ανάμεσά τους 13 παιδιά. Οι περισσότεροι πνίγηκαν σε ποτάμια και λίμνες ενώ αναζητούσαν λίγη δροσιά.