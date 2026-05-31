Κάντε TO BHMA προτιμώμενη πηγή

Ενας Ιταλός πολίτης που επέστρεψε πρόσφατα από το Κονγκό, μεταφέρθηκε σε νοσοκομείο, στο Κάλιαρι της Σαρδηνίας, όπου υποβλήθηκε σε τεστ για ανίχνευση Έμπολα. Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, οι γιατροί εκτιμούν ότι έχει εμφανίσει συμπτώματα της ασθένειας.

Ο συγκεκριμένος πολίτης, του οποίου δεν έχουν γίνει γνωστά τα προσωπικά στοιχεία, έχει τεθεί σε απομόνωση και το τεστ πρόκειται να επεξεργαστεί το νοσοκομείο λοιμωδών νοσημάτων της Ρώμης, Λάτζαρο Σπαλαντσάνι.

Από το υπουργείο Υγείας της Ρώμης υπογραμμίσθηκε και πάλι, πάντως, ότι ο κίνδυνος σοβαρού αριθμού κρουσμάτων Έμπολα, στην Ιταλία, παραμένει πολύ χαμηλός.

Δύο άνδρες νοσηλεύονται στην απομόνωση στη Βραζιλία

Δύο άνδρες, που κατάγονται από τη Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό και την Ουγκάντα και εμφανίζουν συμπτώματα παρόμοια με αυτά του Έμπολα, νοσηλεύονται στην απομόνωση στη Βραζιλία, ανακοίνωσαν οι τοπικές αρχές.

Ο 37χρονος Κονγκολέζος «παρουσιάζει συμπτώματα όπως πυρετός, κάτι που τον καθιστά ύποπτο κρούσμα» του Έμπολα, ανέφεραν οι αρχές της Πολιτείας του Σάο Πάολο, χωρίς να διευκρινίσουν πότε έφτασε στη Βραζιλία ο άνδρας αυτός. Ο ασθενής «είναι σε απομόνωση» για προληπτικούς λόγους, σε ειδικό νοσοκομείο που ειδικεύεται στις μεταδοτικές ασθένειες. Από τις εργαστηριακές εξετάσεις δεν έχει επιβεβαιωθεί ακόμη αν πάσχει από τον ιό, όμως οι αναλύσεις συνεχίζονται.

Στο Ρίο ντε Τζανέιρο, η τοπική Γραμματεία Υγείας της Πολιτείας ανακοίνωσε επίσης ότι τέθηκε σε καραντίνα ένας άνδρας από την Ουγκάντα που έφτασε στη Βραζιλία στις 22 Μαΐου και εμφανίζει συμπτώματα όπως «βήχα, ρίγη και διάρροια». Ο δήμος της πόλης ανέφερε στο Γαλλικό Πρακτορείο ότι ο άνδρας αυτός πάσχει από ελονοσία, όμως η περίπτωσή του «εξετάζεται ακόμη».

Οι αρχές διαβεβαιώνουν πάντως ότι ο κίνδυνος εξάπλωσης της επιδημίας του Έμπολα στη Βραζιλία και τη Νότια Αμερική παραμένει πολύ χαμηλός.

Η ΛΔ του Κονγκό, μια από τις φτωχότερες χώρες του κόσμου, πλήττεται από μια νέα επιδημία του Έμπολα από τις 15 Μαΐου και ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας έχει κηρύξει παγκόσμιο υγειονομικό συναγερμό. Ο ιός, που προκαλεί αιμορραγικό πυρετό με εξαιρετικά υψηλό ποσοστό θνησιμότητας, έχει εντοπιστεί σε τρεις επαρχίες της ΛΔ του Κονγκό καθώς και στη γειτονική Ουγκάντα. Σύμφωνα με σημερινή ανακοίνωση της υπηρεσίας Υγείας της Αφρικανικής Ένωσης (Africa CDC), οι δύο χώρες από κοινού καταγράφουν 263 επιβεβαιωμένα κρούσματα και 43 επιβεβαιωμένους θανάτους, ενώ περισσότερα από 1.100 ύποπτα κρούσματα βρίσκονται ακόμη στο στάδιο της διερεύνησης. Στη ΛΔ του Κονγκό έχουν καταγραφεί 246 θάνατοι, αλλά δεν έχει επιβεβαιωθεί ακόμη από τις εργαστηριακές εξετάσεις ότι όλα τα θύματα είχαν προσβληθεί από τον ιό.

Συστάσεις του ΠΟΥ

Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας έδωσε σήμερα στη δημοσιότητα τις συστάσεις του αναφορικά με τις θεραπείες και τα υποψήφια εμβόλια που θα μπορούσαν να αντιμετωπίσουν την επιδημία του Έμπολα στην ανατολική Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό.

Στο περιθώριο της επίσκεψης του γενικού διευθυντή του ΠΟΥ στην Μπούνια, την πρωτεύουσα της επαρχίας Ιτούρι -το επίκεντρο της επιδημίας- ο ΠΟΥ ανακοίνωσε μέσω της πλατφόρμας Χ ότι ομάδες ειδικών και συμβουλευτικά όργανα «αποτίμησαν τα εμβόλια και τις δυνητικές θεραπείες για την πρόληψη και τη θεραπεία της ασθένειας» που προκαλεί το στέλεχος Μπουντιμπούγκιο.

Σύμφωνα με αυτήν την υπηρεσία του ΟΗΕ, πολλά πειραματικά φάρμακα είναι «επαρκώς υποσχόμενα ώστε να δικαιολογείται η προτίμησή τους στο πλαίσιο κλινικών δοκιμών». Δεν υπάρχουν συγκεκριμένες θεραπείες, ούτε διαθέσιμα εμβόλια για το στέλεχος αυτό.

Όσον αφορά τη θεραπεία, ανεξάρτητοι εμπειρογνώμονες συνέστησαν «να γίνει εκτίμηση, στις κλινικές δοκιμές, σε επιβεβαιωμένα κρούσματα» των μονοκλωνικών αντισωμάτων MBP134 και Maftivimab, καθώς και του αντιιικού ρεμδεσιβίρη. Προτείνεται επίσης μια θεραπεία που θα συνδυάζει τα αντισώματα με το αντιιικό.

Οι στενές επαφές των επιβεβαιωμένων ή πιθανών κρουσμάτων θα μπορούσαν να λάβουν, για προληπτικούς λόγους, το από του στόματος χορηγούμενο αντιιικό οβελδεσιβίρη. Ο ΠΟΥ σημειώνει πάντως ότι σε ορισμένες ζώνες της Λαϊκής Δημοκρατίας του Κονγκό είναι εξαιρετικά δύσκολο να γίνει αποτελεσματική ιχνηλάτιση των επαφών.

Το εμβόλιο που θεωρείται «το πλέον υποσχόμενο» είναι το rVSV Bundibugyo, που χορηγείται σε μία δόση και αναπτύσσεται από τη Διεθνή Πρωτοβουλία Εμβολίων για το AIDS (IAVI). Θα χρειαστούν ωστόσο ακόμη επτά με εννέα μήνες, μέχρι να είναι διαθέσιμο για κλινικές δοκιμές. Ένα άλλο εμβόλιο, το ChAdOx1 Bundibugyo, του Πανεπιστημίου της Οξφόρδης και του Serum Institute της Ινδίας, μπορεί να είναι διαθέσιμο μέσα σε δύο ή τρεις μήνες, ώστε να εκτιμηθεί η αποτελεσματικότητά του. Ο ΠΟΥ επισημαίνει πάντως ότι απαιτούνται ακόμη «πρόσθετα δεδομένα» από τις δοκιμές σε ζώα, ώστε να κριθεί εάν είναι ασφαλές.

Το Ervebo, το μοναδικό διαθέσιμο εμβόλιο για το στέλεχος Ζαΐρ του Έμπολα, δεν φαίνεται να είναι αποτελεσματικό για το στέλεχος Μπουντιμπούγκιο.

Ο ΠΟΥ, οι κυβερνήσεις της ΛΔ Κονγκό και της Ουγκάντας, τα Κέντρα Ελέγχου και Πρόληψης Ασθενειών Αφρικής (CDC Africa) και άλλοι επιστημονικοί φορείς «συνεργάζονται για την κατάρτιση πρωτοκόλλων» για τις θεραπείες, στο πλαίσιο των δοκιμών που διεξάγουν επί τόπου. Τα προτεινόμενα φάρμακα και τα εμβόλια θα πρέπει να χρησιμοποιούνται αποκλειστικά στο πλαίσιο κλινικών δοκιμών, ώστε να εξαχθούν ασφαλή συμπεράσματα.

Εν αναμονή, ο ΠΟΥ επισημαίνει ότι προτεραιότητα είναι «να σπάσει η αλυσίδα της μετάδοσης» με τη χρήση εργαλείων που είναι διαθέσιμα εδώ και δεκαετίες: παρακολούθηση των ασθενών, ιχνηλάτιση των επαφών και ταχεία διάγνωση, απομόνωση, φροντίδα των ασθενών, κινητοποίηση των κοινοτήτων και ασφαλείς ταφές των θυμάτων.

Σύμφωνα με τον πιο πρόσφατο απολογισμό των Africa CDC, στη Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό έχουν καταγραφεί περισσότερα από 1.000 ύποπτα κρούσματα και 246 ασθενείς πέθαναν.