Σε ένα σημείο καμπής βρίσκεται η Μέση Ανατολή, καθώς το πολεμικό σκηνικό μεταφέρεται πλέον στον Περσικό Κόλπο. Η στρατιωτική κλιμάκωση μεταξύ Ουάσιγκτον και Τεχεράνης λαμβάνει χαρακτηριστικά ανοιχτής σύγκρουσης, την ίδια στιγμή που στο εσωτερικό του Ιράν η πολιτική ηγεσία επιχειρεί να ισορροπήσει σε ένα τεντωμένο σχοινί, εν μέσω φημών για δομικές ανατροπές στην κορυφή της εξουσίας.

Υπενθυμίζεται, ότι οι νέες επιθέσεις διαδραματίζονται εν μέσω έντονων συζητήσεων για τον τερματισμό των εχθροπραξιών ανάμεσα στο Ιράν και τις ΗΠΑ.

Το αμερικανικό πλήγμα και τα αντίποινα στο Κουβέιτ

Ο νέος γύρος εχθροπραξιών πυροδοτήθηκε από την κατάρριψη ενός αμερικανικού μη επανδρωμένου αεροσκάφους MQ-1 πάνω από διεθνή ύδατα. Η απάντηση των ΗΠΑ ήταν άμεση και χειρουργική. Η Αμερικανική Διοίκηση για τη Μέση Ανατολή (Centcom) εξαπέλυσε «επιθέσεις αυτοάμυνας» το Σαββατοκύριακο, πλήττοντας καίριες ιρανικές υποδομές στο Γκορούκ και στο στρατηγικής σημασίας νησί Κεσμ. Στο στόχαστρο των αμερικανικών μαχητικών βρέθηκαν ραντάρ, συστήματα αεράμυνας, καθώς και επίγειοι σταθμοί ελέγχου drones.

Τα αντίποινα από την πλευρά της Τεχεράνης δεν άργησαν να εκδηλωθούν. Οι Φρουροί της Επανάστασης (IRGC) εξαπέλυσαν μαζική επίθεση με πυραύλους και drones, στοχεύοντας –σύμφωνα με ανακοίνωσή τους– βάση που χρησιμοποιείται από τις αμερικανικές δυνάμεις για επιδρομές κατά της ιρανικής επικράτειας. Η επίθεση αυτή έπληξε το Κουβέιτ, ενεργοποιώντας τα αντιαεροπορικά συστήματα της χώρας του Κόλπου για δεύτερη φορά μέσα σε μία εβδομάδα, με τις σειρήνες να ηχούν σε όλη την επικράτεια.

Πεζεσκιάν: Αλλαγή πλεύσης ή πολιτική επιβίωση;

Ενώ τα όπλα μιλούν στο πεδίο των επιχειρήσεων, στην Τεχεράνη εξελίσσεται ένα έντονο πολιτικό θρίλερ. Ο μεταρρυθμιστής πρόεδρος, Μασούντ Πεζεσκιάν, προχώρησε σε μια ασυνήθιστα θαρραλέα δήλωση, τασσόμενος υπέρ μιας θεμελιώδους αλλαγής στον τρόπο διακυβέρνησης. Ο Πεζεσκιάν υποστήριξε ότι η λήψη αποφάσεων πρέπει να ξεφύγει από την κλειστή ομάδα των αξιωματούχων που συνδέονται με τους Φρουρούς της Επανάστασης και να ανοίξει στην κοινωνία, τους επιστήμονες και τους οικονομικούς φορείς.

Η παρέμβαση αυτή ερμηνεύεται από αναλυτές ως προσπάθεια εκτόνωσης της λαϊκής δυσαρέσκειας, μετά και τις πρόσφατες αιματηρές αντικυβερνητικές διαδηλώσεις. Ωστόσο, η χρονική συγκυρία πυροδότησε έντονη φημολογία. Το γραφείο του Ιρανού προέδρου αναγκάστηκε να εκδώσει επίσημη διάψευση για τις φήμες που τον ήθελαν να έχει υποβάλει την παραίτησή του στον ανώτατο ηγέτη, Μοτζτάμπα Χαμενεΐ.

Πέρα από τις πολιτικές διακηρύξεις, ο Πεζεσκιάν απηύθυνε δραματική έκκληση στους πολίτες για εξοικονόμηση ενέργειας και καυσίμων. Ο ναυτικός αποκλεισμός που έχουν επιβάλει οι ΗΠΑ και οι αμερικανοϊσραηλινές επιθέσεις έχουν φέρει την ιρανική οικονομία στα όριά της, με τον πρόεδρο να ξεκαθαρίζει ότι το «κόστος της αντίστασης» θα επηρεάσει άμεσα τη βιομηχανική παραγωγή της χώρας.

Διπλωματικός πυρετός για τη Βηρυτό

Μέσα σε αυτό το εκρηκτικό κλίμα, η Ουάσιγκτον επιχειρεί παράλληλα να ανοίξει ένα παράθυρο διπλωματίας στο μέτωπο του Λιβάνου. Ο αμερικανός υπουργός Εξωτερικών, Μάρκο Ρούμπιο, είχε διαδοχικές επαφές με τον πρόεδρο του Λιβάνου Ζοζέφ Αούν και τον ισραηλινό πρωθυπουργό Μπενιαμίν Νετανιάχου.

Η αμερικανική πρόταση προβλέπει ως πρώτο βήμα: την παύση των επιθέσεων της Χεζμπολάχ κατά ισραηλινών εδαφών, αλλά και την ταυτόχρονη αναστολή των ισραηλινών πληγμάτων στην περιοχή της Βηρυτού.

Αν και ο πρόεδρος Αούν εμφανίστηκε πρόθυμος να συζητήσει το σχέδιο, η θέση του προέδρου του λιβανικού κοινοβουλίου, Ναμπίχ Μπέρι, παραμένει άκαμπτη, θέτοντας ως όρο την άμεση και πρότερη παύση των ισραηλινών επιθέσεων. Η διπλωματική αυτή προσπάθεια μοιάζει με αγώνα δρόμου ενάντια στον χρόνο, καθώς όσο η ένταση στον Κόλπο κλιμακώνεται, τόσο στενεύουν τα περιθώρια για οποιαδήποτε συμφωνία εκεχειρίας στην περιοχή.