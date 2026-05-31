Στους διαγωνιζόμενους των Πανελληνίων απευθύνεται μέσω της καθιερωμένης Κυριακάτικης ανάρτησης για τα κυβερνητικά πεπραγμένα της εβδομάδας, ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης.

Προς τους υποψηφίους λέει πως «δε θα πρέπει να φορτωθούν με περισσότερο άγχος». «Οι Πανελλήνιες είναι σημαντικός σταθμός όχι όμως ο μοναδικός». Στη συνέχεια αναφέρεται στο αυξανόμενο ενδιαφέρον των μεγάλων διεθνών ενεργειακών ομίλων για τη χώρα μας, σημειώνοντας ότι «η Ελλάδα αντιμετωπίζεται πλέον ως μια χώρα με σοβαρές ενεργειακές προοπτικές».

Αναφορικά με τις Πανελλαδικές εξετάσεις ο Κυριάκος Μητσοτάκης αναφέρει ότι κανένα αποτέλεσμα δεν μπορεί να μετρήσει την αξία, τις δυνατότητες ή την πορεία ενός ανθρώπου.

Επιπλέον, ο πρωθυπουργός υπενθύμισε της λειτουργία της τηλεφωνικής γραμμής 1550 για ψυχολογική υποστήριξη των υποψηφίων και των οικογενειών τους, προτρέποντας τους να την καλέσουν χωρίς δισταγμό αν νιώσουν ότι χρειάζονται βοήθεια.

Η συμβουλή στους υποψήφιους των Πανελλαδικών

«Ημέρες Πανελλαδικών εξετάσεων και θέλω να ξεκινήσω με μια σκέψη για τις υποψήφιες και τους υποψηφίους. Ξέρω ότι αυτές τις ημέρες όλα μοιάζουν να κρίνονται από ένα γραπτό, μέσα σε λίγες ώρες. Δεν είναι όμως έτσι.

Οι Πανελλαδικές είναι ένας σημαντικός σταθμός, όχι ο μοναδικός. Γι’ αυτό μπείτε στην αίθουσα με καθαρό μυαλό, χωρίς να φορτωθείτε περισσότερο άγχος από όσο ήδη έχετε.

Κανένα αποτέλεσμα δεν μπορεί να μετρήσει την αξία, τις δυνατότητες ή την πορεία ενός νέου ανθρώπου. Και, σίγουρα, η ζωή ανοίγει περισσότερους δρόμους από όσους συχνά μπορούμε να δούμε σε αυτή την ηλικία.

Εύχομαι σε όλες και σε όλους, καλή επιτυχία και να δικαιωθούν οι κόποι που καταβάλατε όλο αυτό το διάστημα.

Καθώς είναι απολύτως φυσιολογικό αυτές τις ημέρες να αισθάνεστε μεγαλύτερη πίεση ή άγχος, το Υπουργείο Παιδείας έχει θέσει σε λειτουργία έως τις 30 Ιουνίου τη δωρεάν τηλεφωνική γραμμή 1550 για ψυχολογική υποστήριξη των υποψηφίων και των οικογενειών τους, ένα πανελλαδικό δίκτυο από ψυχολόγους των Κέντρων Διεπιστημονικής Αξιολόγησης, Συμβουλευτικής και Υποστήριξης. Μην διστάσετε να την αξιοποιήσετε αν νιώσετε ότι τη χρειάζεστε».

Οι γεωτρήσεις στο Νότιο Ιόνιο

Αναφερόμενος στις γεωτρήσεις στο Νότιο Ιόνιο γράφει στην ανάρτησή του: «Οι Chevron και HELLENiQ ENERGY υπέβαλαν αίτημα για τη συμμετοχή του αμερικανικού ενεργειακού κολοσσού στην παραχώρηση του Block 10, στα ανοιχτά του Κυπαρισσιακού Κόλπου, στο Νότιο Ιόνιο» και υπενθύμισε πως «η συγκεκριμένη κοινοπραξία έχει υπογράψει με την Ελληνική Δημοκρατία συμβάσεις μίσθωσης για τέσσερις νέες θαλάσσιες περιοχές νότια της Κρήτης και της Πελοποννήσου».

«Η εξέλιξη αυτή έρχεται να προστεθεί σε μια σειρά κινήσεων που επιβεβαιώνουν ότι η Ελλάδα αντιμετωπίζεται πλέον ως μια χώρα με σοβαρές ενεργειακές προοπτικές. Δεν προδικάζει φυσικά κανένα αποτέλεσμα. Δείχνει όμως ότι το διεθνές ενδιαφέρον όχι μόνο παραμένει ισχυρό, αλλά διευρύνεται, ενισχύοντας σταδιακά τη θέση της χώρας μας στον ενεργειακό χάρτη της Ανατολικής Μεσογείου», σημειώνει χαρακτηριστικά ο κ. Μητσοτάκης.

Ακολουθεί ολόκληρη η ανάρτηση Μητσοτάκη