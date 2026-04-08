Το άνοιγμα των Στενών του Ορμούζ μπορεί να ήταν η «κόκκινη γραμμή» του Ντόναλντ Τραμπ, αλλά για την παγκόσμια οικονομία είναι μόνο η αρχή ενός μακρύ και επώδυνου δρόμου.

Η προσωρινή σιγή των όπλων βρίσκει το ενεργειακό σύστημα του Περσικού Κόλπου -την «καρδιά» που τροφοδοτεί τον πλανήτη- με βαριά τραύματα: από κατεστραμμένα διυλιστήρια στο Κουβέιτ μέχρι καμένες υποδομές υγροποιημένου φυσικού αερίου στο Κατάρ, η αποκατάσταση δεν είναι ζήτημα ενός «διακόπτη».

Με το 10% της παγκόσμιας προσφοράς πετρελαίου εκτός λειτουργίας και τις τιμές στην αντλία να παραμένουν στα ύψη, η εκεχειρία των δύο εβδομάδων μοιάζει με μια αγωνιώδη ανάσα σε έναν ασθενή που χρειάζεται χρόνια για να αναρρώσει.

Δεκάδες διυλιστήρια, εγκαταστάσεις αποθήκευσης και κοιτάσματα πετρελαίου και φυσικού αερίου σε τουλάχιστον εννέα χώρες, από το Ιράν έως τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα και πέρα από αυτά, έχουν γίνει στόχοι επιθέσεων.

Το αβέβαιο χρονοδιάγραμμα

Η επανεκκίνηση αυτών των επιχειρήσεων απαιτεί όχι μόνο ασφαλή διέλευση από τα Στενά του Ορμούζ, αλλά και επιθεώρηση αντλιών, αντικατάσταση εξειδικευμένου εξοπλισμού επεξεργασίας και ανάκληση εργαζομένων και πλοίων που έχουν διασκορπιστεί σε όλο τον κόσμο. «Δεν πρόκειται για μια περίπτωση όπου απλώς πατάς έναν διακόπτη και όλα επανέρχονται», δήλωσε ο Martin Houston, έμπειρο στέλεχος στον τομέα της ενέργειας.

Το χρονοδιάγραμμα για την επαναφορά είναι εξαιρετικά αβέβαιο, καθώς ο πόλεμος έχει παγώσει μόνο για δύο εβδομάδες, ενώ οι απειλές του Προέδρου Τραμπ για ολοκληρωτική καταστροφή υποδομών εξακολουθούν να πλανώνται πάνω από την περιοχή αναφέρουν οι New York Times.

Ακριβή η βενζίνη

Μόλις οι εταιρείες ανακτήσουν την εμπιστοσύνη τους, η πρώτη προτεραιότητα θα είναι η αποστολή των αποθεμάτων από τις δεξαμενές. Ωστόσο, μια πληρέστερη ανάκαμψη θα είναι μια διαδικασία μηνών, ενώ υποδομές με εκτεταμένες ζημιές θα χρειαστούν χρόνια για να επισκευαστούν.

Για τους καταναλωτές, αυτό σημαίνει ότι οι τιμές της βενζίνης είναι απίθανο να επιστρέψουν σύντομα στα προπολεμικά επίπεδα. Επιπλέον, οι αδρανείς πετρελαιοπηγές παρουσιάζουν τεχνικές δυσκολίες: η πίεση στο υπέδαφος διαταράσσεται, συσσωρεύεται νερό και ο εξοπλισμός διαβρώνεται από τοξικά αέρια, όπως το υδρόθειο.

Ο «πυρετός» της τεχνητής νοημοσύνης

Στο Κατάρ, η μονάδα εξαγωγής φυσικού αερίου Ras Laffan υπέστη πλήγματα που κατέστρεψαν το 17% της δυναμικότητάς της. Η QatarEnergy δήλωσε ότι θα χρειαστούν αρκετά χρόνια για την επισκευή των κατεστραμμένων τμημάτων, καθώς ορισμένα εξαρτήματα είναι ύψους 18 ορόφων και ο χρόνος παράδοσης για νέα ξεπερνά τα δύο χρόνια.

Η κατάσταση επιδεινώνεται από τις ήδη πιεσμένες εφοδιαστικές αλυσίδες λόγω της παγκόσμιας ζήτησης για data centers τεχνητής νοημοσύνης, που απορροφούν παρόμοιο εξοπλισμό, όπως στροβίλους αερίου.

Η νέα «κανονικότητα» των 80 δολαρίων

Στο τέλος, οι αναλυτές αναμένουν ότι οι τιμές της ενέργειας θα μειωθούν τελικά από τα επίπεδα του πολέμου, αλλά θα παραμείνουν υψηλότερες από ό,τι θα ήταν χωρίς αυτόν.

Η Société Générale προβλέπει ότι το πετρέλαιο θα διαπραγματεύεται γύρω στα 80 δολάρια το βαρέλι στο τέλος του 2026, καθώς οι έμποροι θα συνυπολογίζουν πλέον έναν πολύ μεγαλύτερο κίνδυνο γεωπολιτικής αναταραχής ως μόνιμο παράγοντα στην παγκόσμια αγορά.