Η αύξηση της τάξεως του 1,6% που καταγράφηκε την Τρίτη, αποτελεί τη μεγαλύτερη ποσοστιαία άνοδο του τελευταίου μήνα, με τις τιμές της βενζίνης στις Ηνωμένες Πολιτείες να αγγίζουν το υψηλότερο επίπεδο των τελευταίων τεσσάρων ετών. Η εξέλιξη αυτή έρχεται ως άμεση συνέπεια του διαφαινόμενου αδιεξόδου στις διαπραγματεύσεις μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν.

Σύμφωνα με την αμερικανική ένωση αυτοκινητιστών (AAA), η μέση τιμή του γαλονιού ( 3,785 λίτρα) απλής αμόλυβδης ανέρχεται πλέον στα $4,18. Πρόκειται για την υψηλότερη τιμή από τον Απρίλιο του 2022, την περίοδο δηλαδή που ακολούθησε τη ρωσική εισβολή στην Ουκρανία.

«Αγκάθι» τα Στενά του Ορμούζ

Οι τιμές του πετρελαίου συνέχισαν την ανοδική τους πορεία, καθώς οι διαπραγματευτές παραμένουν εγκλωβισμένοι σε προτάσεις για την επαναλειτουργία των Στενών του Ορμούζ. Η συγκεκριμένη δίοδος είναι ζωτικής σημασίας για το παγκόσμιο εμπόριο, καθώς από εκεί διέρχεται το ένα πέμπτο της παγκόσμιας προμήθειας πετρελαίου.

Το αργό τύπου Brent σημειώνει κέρδη στις έξι από τις τελευταίες επτά συνεδριάσεις και παραμένει πάνω από 40% ακριβότερο σε σύγκριση με τα επίπεδα προ των πρώτων αμερικανοϊσραηλινών πληγμάτων στο Ιράν, στα τέλη Φεβρουαρίου. Σήμερα, το Brent ξεπέρασε τα $105 το βαρέλι (παράδοση Ιουλίου), ενώ το αμερικανικό αργό (WTI) ενισχύθηκε κατά 5%, αγγίζοντας τα $101 το βαρέλι.

Ανθεκτικά τα χρηματιστήρια παρά την ενεργειακή κρίση

Παρά την άνοδο του ενεργειακού κόστους, οι χρηματιστηριακές αγορές παραμένουν κοντά σε επίπεδα ρεκόρ, χάρη στην ανθεκτικότητα της εταιρικής κερδοφορίας. Το βλέμμα των επενδυτών είναι πλέον στραμμένο:

Στις οικονομικές εκθέσεις των κολοσσών της τεχνολογίας, οι οποίοι επενδύουν δισεκατομμύρια στην Τεχνητή Νοημοσύνη.

Στις επικείμενες αποφάσεις της Federal Reserve (FED) για τα επιτόκια.

Στην Ασία και την Ευρώπη, η εικόνα παραμένει μεικτή, ενώ ο δείκτης Nikkei στην Ιαπωνία υποχωρεί κατά 1%, καθώς ο πληθωρισμός που πυροδοτεί ο πόλεμος στο Ιράν, πιέζει για αύξηση των επιτοκίων.

Κέρδη-μαμούθ για τους ενεργειακούς κολοσσούς

Εν μέσω αυτής της κρίσης, οι μεγάλες πετρελαϊκές εταιρείες καταγράφουν «εξαιρετικές» επιδόσεις. Η BP ανακοίνωσε διπλασιασμό των κερδών της για το πρώτο τρίμηνο, ξεπερνώντας τα 3 δισεκατομμύρια δολάρια. Η διευθύνουσα σύμβουλος της εταιρείας, Meg O’Neill, τόνισε πως ο κλάδος λειτουργεί σε ένα περιβάλλον «σύγκρουσης και πολυπλοκότητας», παίζοντας καθοριστικό ρόλο στη ροή της ενέργειας.

Η ακτινογραφία των τιμών: Βενζίνη και Diesel

Βενζίνη: Η τιμή της έχει αυξηθεί κατά 40% από την έναρξη του πολέμου.

Diesel: Η άνοδος είναι ακόμα πιο ραγδαία, φτάνοντας το 45% από την αρχή των εχθροπραξιών, με την τιμή να διαμορφώνεται στα $5,46 την Τρίτη.

Αναλυτές προειδοποιούν ότι οι τιμές της βενζίνης συνήθως ακολουθούν τις αυξήσεις του αργού, με υστέρηση λίγων ημερών, γεγονός που σημαίνει ότι οι πιέσεις στους καταναλωτές αναμένεται να συνεχιστούν.

Με πληροφορίες από The New York Times