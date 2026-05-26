Την επέκταση της επιδότησης του Diesel, κατά 30 λεπτά ανά λίτρο και για τον μήνα Ιούνιο ανακοίνωσε ο Κυριάκος Μητσοτάκης, στη συνεδρίαση του υπουργικού συμβουλίου, που βρίσκεται σε εξέλιξη.

«Εμείς στηρίζουμε τα εισόδημα σε έκτακτες κρίσεις και προωθούμε αλλαγές που παγιώνουν την πρόοδο της χώρας», σημείωσε ο πρωθυπουργός που ανακοίνωσε ακόμη ότι στο τέλος Ιουνίου, θα καταβληθεί η εφάπαξ ενίσχυση των οικογενειών, με 150 ευρώ για κάθε παιδί.

Στην εισαγωγική του ομιλία, ο Κυριάκος Μητσοτάκης αναφέρθηκε επίσης στο νέο πολιτικό σκηνικό, εξαπολύοντας επίθεση στον Αλέξη Τσίπρα, αλλά και στο ΠαΣοΚ.

«Εξαγγέλλονται νέα κόμματα με πρωτοεμφανιζόμενους ή επανεμφανιζόμενους πρωταγωνιστές, που φορούν άλλο προσωπείο, ενώ είναι ήδη γνωστοί από τη δημόσια παρουσία τους», είπε χαρακτηριστικά.

«Θεσμικές, υποτίθεται, δυνάμεις χάνουν τη σοβαρότητα και την αξιοπιστία τους, σε μία πολιτική Βαβέλ, με κοινό τόπο την καταγγελία της κυβέρνησης», συμπλήρωσε, αναφερόμενος στο παράδειγμα του ΠαΣοΚ που δεν υπερψήφισε την παραμονή Στουρνάρα στην Τράπεζα της Ελλάδος.

Αναφέρθηκε εξάλλου στο παράδειγμα των εκλογών στην Κύπρο, για να πει ότι «οι πολίτες αντιλαμβάνονται τη σημασία της σταθερότητας και σιγουριάς εν μέσω αβεβαιότητας».