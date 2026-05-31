Ενα εντυπωσιακό video αφιερωμένο στην κατάκτηση του τίτλου από τον Ολυμπιακό, δημοσίευσε η EuroLeague η παρουσιάζοντας τις κορυφαίες στιγμές του τελικού, τις αντιδράσεις των φιλάθλων και τα έντονα συναισθήματα των πρωταγωνιστών μετά το ιστορικό επίτευγμα.

Last Sunday, another chapter was written in the history books. The Reds won the title after 13 years in a thrilling final against Real Madrid.#F4GLORY pic.twitter.com/vaX44nQLAy — EuroLeague (@EuroLeague) May 31, 2026

Πρόκειται για ένα video γεμάτο ένταση, συγκίνηση και εικόνες που θα μείνουν ανεξίτηλες στη μνήμη των φίλων του Ολυμπιακού.

Το βίντεο περιλαμβάνει τις πιο καθοριστικές φάσεις του μεγάλου τελικού απέναντι στη Ρεάλ Μαδρίτης, καταγράφοντας κάθε στιγμή της διαδρομής προς την κορυφή της Ευρώπης.

Ξεχωριστή θέση έχουν οι αντιδράσεις των χιλιάδων φιλάθλων που έζησαν με πάθος τον αγώνα, αλλά και οι ξέφρενοι πανηγυρισμοί που ακολούθησαν το τελευταίο σφύριγμα.

Οι κάμερες κατέγραψαν επίσης τις έντονες στιγμές συγκίνησης των παικτών, του προπονητικού επιτελείου και όλων όσοι συνέβαλαν στην επιστροφή του Ολυμπιακού στην κορυφή της EuroLeague έπειτα από 13 χρόνια αναμονής.

Η δημοσίευεση:

«Την περασμένη Κυριακή γράφτηκε ακόμη ένα κεφάλαιο στην ιστορία.

«Οι “ερυθρόλευκοι” κατέκτησαν τον τίτλο έπειτα από 13 χρόνια, επικρατώντας της Ρεάλ Μαδρίτης σε έναν συναρπαστικό τελικό».