Περισσότερες από 400 συλλήψεις πραγματοποίησε η αστυνομία στη Γαλλία μετά από επεισόδια που επισκίασαν τους πανηγυρισμούς για τη δεύτερη κατάκτηση του Champions League από την Παρί Σεν Ζερμέν (PSG) που αντιμετώπισε την Άρσεναλ στη Βουδαπέστη.

Περισσότερα από 20.000 άτομα συγκεντρώθηκαν στα Ηλύσια Πεδία, με την αστυνομία να προσπαθεί να συγκρατήσει το πλήθος. Σοβαρά επεισόδια ξέσπασαν και στην πόλη Αζένη της νοτιοδυτικής Γαλλίας.

Τραυματισμοί αστυνομικών

Επτά αστυνομικοί τραυματίστηκαν, ένας εκ των οποίων σοβαρά, σύμφωνα με το γαλλικό υπουργείο Εσωτερικών που καταδίκασε τις «απολύτως απαράδεκτες» ταραχές.

Σταμάτησε το τραμ

Οι γραμμές του τραμ του Παρισιού σταμάτησαν και αρκετοί σταθμοί του μετρό έκλεισαν. Πυρπολήθηκε ωστόσο και στάση λεωφορείων κοντά στα Ηλύσια Πεδία.

Η αστυνομία ανέφερε ότι ένα αρτοποιείο και ένα εστιατόριο υπέστησαν ζημιές κοντά στο στάδιο Parc des Princes της Παρί Σεν Ζερμέν, όπου δεκάδες χιλιάδες άνθρωποι συγκεντρώθηκαν για να παρακολουθήσουν τον αγώνα, αλλά 4.000 έως 5.000 άνθρωποι συνεπλάκησαν με τις δυνάμεις ασφαλείας.

Βανδαλισμοί σε καταστήματα και αυτοκίνητα

Κατά μήκος των λεωφόρων κοντά στην Αψίδα του Θριάμβου, πυροδοτήθηκαν φωτοβολίδες ενώ μικρότερες ομάδες προκάλεσαν βανδαλισμούς σε καταστήματα και πυρπόλησαν αυτοκίνητα. Ένας αστυνομικός τραυματίστηκε.

Ο περιφερειακός δρόμος γύρω το Παρίσι αποκλείστηκε ενώ περίπου 1.000 άτομα είχαν συγκεντρωθεί κοντά στο στάδιο της Παρί Σεν Ζερμέν στο 16ο διαμέρισμα στήνοντας οδοφράγματα.

Περίπου 22.000 αστυνομικοί αναπτύχθηκαν σε όλη τη Γαλλία για τον αγώνα, συμπεριλαμβανομένων 8.000 στο Παρίσι, μετά τις ταραχές που αμαύρωσαν τη νίκη της Παρί Σεν Ζερμέν πέρυσι.

Γύρω στα 150 άτομα «επιχείρησαν να εισέλθουν από μία από τις πύλες» στο στάδιο, αλλά η αστυνομία τους απώθησε, δήλωσε εκπρόσωπος της αστυνομίας.

Επιπλέον, κάποιοι επιχείρησαν να στήσουν οδόφραγμα με ενοικιαζόμενα ποδήλατα, το οποίο απομακρύνθηκε από την αστυνομία.

Η δήλωση της Μαρίν Λεπέν

«Μόνο στη Γαλλία η νίκη ενός ποδοσφαιρικού συλλόγου πυροδοτεί ταραχές», έγραψε η επικεφαλής της γαλλικής ακροδεξιάς Μαρίν Λεπέν. «Μόνο στη Γαλλία όλοι αισθάνονται την ανάγκη να κλειδωθούν στα σπίτια τους το βράδυ μιας νίκης για να αποφύγουν να βρεθούν αντιμέτωποι με βία», πρόσθεσε.

Ο υπουργός Εσωτερικών Λοράν Νούνιες δήλωσε ότι υπάρχει ένα «πολύ ισχυρό, πολύ σταθερό σύστημα» για τον περιορισμό της βίας.

«Η ευθύνη μας είναι να εγγυηθούμε σε όλους μια εορταστική γιορτή που θα είναι ήρεμη και απόλυτα ασφαλής», δήλωσε εκπρόσωπος της αστυνομίας.

Οι παίκτες θα συμμετάσχουν σε παρέλαση σήμερα, απόγευμα Κυριακής, στο Champs-de-Mars μπροστά από τον Πύργο του Άιφελ, με συμμετοχή περίπου 100.000 ατόμων, προτού τους υποδεχτεί ο Πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν στο Μέγαρο των Ηλυσίων.