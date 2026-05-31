Στη Μέση Ανατολή εξακολουθεί να είναι στραμμένο το ενδιαφέρον της Διεθνούς κοινότητας καθώς εν αναμονή της υπογραφής του ειρηνευτικού σχεδίου που μελετούν ΗΠΑ και Ιράν, ο Αμερικανός πρόεδρος επανέρχεται με σκληρότερους όρους στη συμφωνία.

Σκληραίνει τη στάση του ο Τραμπ

Οι New York Times αναφέρουν ότι οι αλλαγές του Τραμπ αυστηροπoιούν τους όρους για συμφωνία, ενώ ο ειδησεογραφικός ιστότοπος Axios ανέφερει ότι ο Τραμπ ήθελε να ενισχύσει πολλά σημεία της συμφωνίας, σχετικά κυρίως με το πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν.

Ιράν: Δεν υπάρχει εμπιστοσύνη

Την ίδια ώρα ο επικεφαλής διαπραγματευτής του Ιράν Μοχάμαντ Μαγέρ Γκαλιμπάφ υπογράμμισε ότι «δεν υπάρχει εμπιστοσύνη στις υποσχέσεις του εχθρού» και πως «μόνο τα ουσιαστικά αποτελέσματα έχουν σημασία».

«Δεν υπάρχει συμφωνία χωρίς εγγυήσεις»

«Δεν θα εγκρίνουμε καμία συμφωνία όσο δε θα έχουμε τη βεβαιότητα ότι τα δικαιώματα του ιρανικού λαού είναι πλήρως εγγυημένα», δηλώνει ο επικεφαλής της ιρανικής ομάδας στις διαπραγματεύσεις με την Ουάσινγκτον σε βίντεο που μεταδόθηκε από τα ιρανικά μέσα ενημέρωσης, όπως μεταδίδει ο Guardian.

«Δεν υπάρχει εμπιστοσύνη στα λόγια και στις υποσχέσεις του εχθρού. Το μοναδικό μας κριτήριο είναι η επίτευξη χειροπιαστών αποτελεσμάτων πριν εκπληρώσουμε σε αντάλλαγμα τις δικές μας δεσμεύσεις », εξήγησε κατά την ορκωμοσία του ως προέδρου του ιρανικού κοινοβουλίου μετά την επανεκλογή του στο πόστο.

Σύμφωνα με τον ιστότοπο Axios, ο Τραμπ επιδιώκει μεγαλύτερη αυστηρότητα στη θέση της Ουάσινγκτον, κυρίως στο θέμα του πυρηνικού προγράμματος της Τεχεράνης.

Η «κόκκινη γραμμή» του Ιράν

Το Ιράν θεωρεί την άρση των αμερικανικών κυρώσεων και την αποδέσμευση των παγωμένων περιουσιακών στοιχείων του Ιράν θεμελιώδη δικαιώματα για τα οποία πρέπει να υπάρξουν εγγυήσεις σε οποιαδήποτε συμφωνία συνομολογηθεί με τις ΗΠΑ.

Το Ιράν, από την έναρξη του πολέμου, έχει επιβάλει αυστηρό έλεγχο επί των Στενών του Ορμούζ.

Σε απάντηση, οι ΗΠΑ έχουν επιβάλει από τις 13 Απριλίου ναυτικό αποκλεισμό των ιρανικών λιμανιών και ακτών.

Από τη μεριά τους οι Φρουροί της Επανάστασης σημειώνουν ότι την τελευταία ημέρα 28 πλοία διέπλευσαν τα Στενά του Ορμούζ.

Αναλυτικότερα, αναφέρει ότι 28 πλοία, μεταξύ των οποίων πετρελαιοφόρα, πλοία μεταφοράς εμπορευματοκιβωτίων και άλλα εμπορικά πλοία, διέπλευσαν το Στενό του Ορμούζ τις τελευταίες 24 ώρες «υπό τον συντονισμό και την ασφάλεια του Πολεμικού Ναυτικού του IRGC».

«Ο έξυπνος έλεγχος του Στενού του Ορμούζ πραγματοποιείται συνεχώς και με αποφασιστικότητα και αυθεντία», ανέφερε η δήλωσή του που μεταδόθηκε από το πρακτορείο ειδήσεων Fars.