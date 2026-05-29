Τα λόγια είναι περιττά σε αυτές τις περιπτώσεις. Οι εικόνες είναι που μένουν. Θύμησες για το μέλλον, κληρονομιά στο σκληρό δίσκο του μυαλού. Μία θρυλική βραδιά, ονειρεμένες στιγμές, δάκρυα να κυλούν στα πρόσωπα και οι φλέβες να πετάγονται από τον λαιμό. Σαν σήμερα, 29 Μαϊου, πριν από δύο χρόνια, ο Ολυμπιακός, ο μεγαλύτερος σύλλογος της Ελλάδας, κατάφερε και αυτό: έγινε η πρώτη ελληνική ομάδα που σήκωσε ευρωπαϊκή κούπα στο ποδόσφαιρο!

Μοιάζει σαν χθες. Η πορεία, τα συναισθήματα, τα γκολ, οι πανηγυρισμοί και για φινάλε το όνειρο. Η κούπα στον ουρανό, ο Ολυμπιακός κυπελλούχος Ευρώπης, σε μία νύχτα που ουδείς θα ξεχάσει. Νύχτα μαγική κι ονειρεμένη! Αναμνήσεις, χαρά, βραχνές φωνές και ολονύχτιο γλέντι για τη μεγαλύτερη επιτυχία του ελληνικού ποδοσφαίρου σε συλλογικό επίπεδο.

Ο Ολυμπιακός του Βαγγέλη Μαρινάκη, εθισμένος σε κούπες και επιτυχίες, έγραψε με χρυσά γράμματα ιστορία και αυτή η βραδιά, ένα χρόνο πριν, έρχεται κάθε φορά στο μυαλό, με τον κόσμο, έμπλεος χαράς και συγκίνησης, να ζει και να ξαναζεί, σαν λούπα, όσα έζησε στον ιστορικό τελικό της Νέας Φιλαδέλφειας κόντρα στη Φιορεντίνα.

Σε αυτές τις περιπτώσεις, οι εικόνες αξίζουν όσο χίλιες λέξεις. Αποτυπωμένες όλες οι θρυλικές στιγμές της 29ης Μαϊου 2024.