Πανσέληνος σήμερα, τελευταία ημέρα του Μαΐου και της άνοιξης. Και η αυλαία του μήνα θα είναι με «blue Moon», με μπλε φεγγάρι. Θα είναι πράγματι μπλε η σημερινή Πανσέληνος.

Η απάντηση είναι «όχι». Ο όρος μπλε φεγγάρι δεν αντιστοιχεί στο χρώμα της πανσελήνου αλλά για να καταδείξει ότι στον παρόντα μήνα η πανσέληνος δεν ήταν μία – ως συνήθως – αλλά δύο.

Δύο πανσέληνοι σε ένα μήνα

Το φαινόμενο των δύο Πανσελήνων στον ίδιο μήνα είναι ένα σπάνιο φαινόμενο και συμβαίνει με συχνότα μία φορά στα δύο με τρία χρόνια.

Η σημερινή πανσέληνος – το μπλε φεγγάρι της 31ης Μαΐου 2026 – θα ανατείλει περίπου το βράδυ της 31ης Μαΐου κατά τις 20:36 και γίνει ορατή τα ξημερώματα της Δευτέρας, 1ης Ιουνίου, λίγα λεπτά μετά τις 04:00.

«Once in a blue moon»

Το «μπλε φεγγάρι» εκτός από μια «έξτρα» πανσέληνος, φαινόμενο που συμβαίνει κάθε 2,5 με τρία χρόνια, έχει καταγραφεί στις συνειδήσεις των ανθρώπων και αυτό προκύπτει από την ίδια τη χρήση της γλώσσας.

Ετσι, για παράδειγμα, στην αγγλική γλώσσα όταν θέλουμε να τονίζουμε ότι κάτι συμβαίνει πολύ σπάνια, δηλαδή μία στο τόσο, λέμε «once in a blue moon» (μία σε κάθε μπλε φεγγάρι).

Μπλε αποχρώσεις

Γιατί όμως αυτή την έξτρα πανσέληνο τη χαρακτηρίζουμε μπλε; Γιατί ειδικά μπλε; Η απάντηση δεν είναι πολύ μακριά από την πραγματικότητα. Το φεγγάρι μπορεί να μην είναι μπλε ωστόσο, λόγω διάφορων διαταραχών στην ατμόσφαιρα, μπορεί να φέρει μπλε αποχρώσεις.

Πρόκειται για ένα πολύ σπάνιο φαινόμενο κατά το οποίο το φεγγάρι (όχι απαραίτητα πανσέληνος) μπορεί να δείχνει στα του παρατηρητή γαλαζωπό, εξαιτίας της ύπαρξης καπνού ή μορίων σκόνης στην ατμόσφαιρα.

Αυτού του είδους η απόχρωση σε σελήνη παρατηρήθηκε μετά τις δασικές πυρκαγιές στη Σουηδία και τον Καναδά το 1950 και μετά την έκρηξη του ηφαιστείου Κρακατόα το 1883, που είχε ως επακόλουθο να εμφανίζεται το φεγγάρι μπλε για μια περίοδο δύο ετών.