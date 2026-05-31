Στις κάλπες -και σε κλίμα βαθιάς πόλωσης- σπεύδουν σήμερα οι πολίτες της Κολομβίας για τον πρώτο γύρο των προεδρικών εκλογών της χώρας, που θα κρίνουν αν η χώρα θα συνεχίσει τον δρόμο του απερχόμενου αριστερού προέδρου Γκουστάβο Πέτρο, αν θα επιστρέψει στη συντηρητική πολιτική παράδοση του πρώην προέδρου Αλβάρο Ουρίμπε ή αν θα προσχωρήσει στη νέα «τραμπογενή» οικογένεια ηγετών και κρατών της Λατινικής Αμερικής.

Εκλογικό θρίλερ με προεκτάσεις πέρα από την Κολομβία

Οι ψηφοφόροι καλούνται να επιλέξουν σε μια εκλογική αναμέτρηση που θεωρείται θρίλερ, μεταξύ τριών κυρίων υποψηφίων, και τριών βασικών υποψηφίων και πολλών ακόμα μικρότερων – αουτσάιντερ, με τα φώτα της δημοσιότητας να εστιάζουν κατά κύριο λόγο στους πρώτους τρεις.

Πρώτος και με βάση τις δημοσκοπήσεις είναι ο «διάδοχος» του Γκουστάβο Πέτρο και γερουσιαστής της αριστεράς με μακρά οικογενειακή ιστορία στην πολιτική ζωή της χώρας, Ιβάν Σεπέδα Κάστρο, έπειτα έρχεται πάλι με βάση τις μετρήσεις ο «Τίγρης», μεγαλοδικηγόρος και επιχειρηματίας, ακροδεξιός σε «τραμπικό» στυλ Μιλέι και Μπουκέλε, Αμπελάρντο ντε λα Εσπρέγια και τρίτη η πρώτη υποψήφια γυναίκα πρόεδρος στην ιστορία της χώρας και πολιτική κληρονόμος του πρώην προέδρου Αλβάρο Ουρίμπε Παλόμα Βαλένσια.

Οι τρεις προαναφερθέντες υποψήφιοι, θα μοιραστούν το μεγαλύτερο κομμάτι των ψήφων και αν οι δημοσκοπήσεις επιβεβαιωθούν, πιθανότατα η χώρα θα οδηγηθεί σε δεύτερο γύρο μεταξύ του Ιβάν Σεπέδα και είτε του ντε λα Εσπρέγια είτε της Βαλένθια, με ότι αυτό μπορεί να συνεπάγεται για τον αριστερό υποψήφιο.

Μια πιθανή μονομαχία για την ειρήνη και την ασφάλεια

Ο Σεπέδα, έχει δεσμευτεί να συνεχίσει τις κοινωνικές μεταρρυθμίσεις που ξεκίνησε ο απερχόμενος πρόεδρος Γκουστάβο Πέτρο, όμως βρίσκεται στο στόχαστρο των αντιπάλων του για το γεγονός ότι έπαιξε καθοριστικό ρόλο στην πολιτική της «πλήρους ειρήνης», της πολιτικής δηλαδή που οδήγησε στη συνθήκη ειρήνης με το FARC και άλλες ένοπλες οργανώσεις. Οι επικριτές της συμφωνίας εκμεταλλεύονται το γεγονός ότι οι βίαιες επιθέσεις στην Κολομβία μεταξύ ένοπλων ομάδων συνεχίζονται (μόλις πριν από μερικές ημέρες περίπου 52 άτομα έχασαν τη ζωή τους σε συγκρούσεις), κάτι που έχει δώσει το πάτημα στον Αμπελάρντο ντε λα Εστρέγια να υποστηρίζει στις προεκλογικές του συγκεντρώσεις ότι η χώρα δε θέλει «πλήρη ειρήνη» αλλά «πλήρη ασφάλεια».

Όσον αφορά στις δημοσκοπήσεις, ο Ιβάν Σεπέδα εμφανίζεται να λαμβάνει στον πρώτο γύρο ανάλογα με τη μέτρηση από περίπου 35% μέχρι και 44%, ο Αμπελάρντο ντε λα Εσπρέγια κινείται από 21% έως και 31% και η Παλόμα Βαλένσια, από 13% έως και 25,4% της ψήφου. Όλοι οι αναλυτές τονίζουν πως οι μετρήσεις δεν είναι ιδιαίτερα αξιόπιστες, καθώς ο αριθμός των αναποφάσιστων εμφανίζεται τεράστιος σχεδόν σε όλες, που αυτό σημαίνει ότι θα μπορούσε να υπάρξουν ανατροπές που θα καθορίσουν την τύχη της τέταρτης μεγαλύτερης οικονομίας της Λατινικής Αμερικής.

Οι προκλήσεις και ο Ντόναλντ Τραμπ

Σε κάθε περίπτωση, ο επόμενος πρόεδρος θα βρεθεί αντιμέτωπος με μεγάλες προκλήσεις: την αποκατάσταση της ασφάλειας, τη βελτίωση της δημοσιονομικής κατάστασης της χώρας, τη μείωση της φτώχειας και των κοινωνικών ανισοτήτων, αλλά και την πολιτική πίεση από το νέο δόγμα Μονρόε που εμφανίζεται να εφαρμόζει ο Ντόναλντ Τραμπ στην Λατινική Αμερική και το οποίο έχει δημιουργήσει κρίσεις όπως αυτή της Βενεζουέλας και τελευταία της Κούβας με στόχο την ώθηση όλο και περισσότερων χωρών στα χέρια πολιτικών του συμμάχων ή ηγετών που θα εξυπηρετούν τα συμφέροντα των ΗΠΑ στην περιοχή.