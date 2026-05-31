Σκληραίνει τον ναυτικό αποκλεισμό του Ιράν ο Ντόναλντ Τραμπ εν αναμονή της τελικής απόφασης του, σχετικά με την παράταση της εκεχειρίας. Ο αμερικανικός στρατός ακινητοποίησε με πύραυλο Hellfire το πέμπτο πλοίο που «επιχείρησε παραβίαση του αποκλεισμού του Ιράν».

Επίθεση σε πλοίο

Το πλοίο M/V Lian Star με σημαία Γκάμπιας δέχτηκε σε διεθνή ύδατα πλήγμα από πύραυλο Hellfire στο μηχανοστάσιο, «αφού το πλήρωμά του δε συμμορφώθηκε με τις 20 προειδοποιητικές βολές και παραβίασε τον αμερικανικό ναυτικό αποκλεισμό», όπως ανακοίνωσε η Centcom.

Νάρκη ιρανικής κατασκευής αναδύθηκε στο Ορμούζ

Εντωμεταξύ το Υπουργείο Άμυνας του Ομάν εξέδωσε συναγερμό γα εντοπισμό ύποπτης ναυτικής νάρκης στα χωρικά του ύδατα του Ορμούζ.

Η ύποπτη νάρκη αναδύθηκε στα ύδατα του Ομάν, και φέρεται να είναι ιρανικής κατασκευής τύπου Mahan 3 και βάρους 300 κιλών.

Ψηφίζει για το Ορμούζ το Ιράν

Και όλα αυτά ενώ το Ιρανικό Κοινοβούλιο ετοιμάζεται να ψηφίσει για το νομοσχέδιο διαχείρισης του Στενού του Ορμούζ, καθώς είναι σε εξέλιξη και διαρκώς εντείνεται ο αμερικανικός ναυτικός αποκλεισμός.

Ο Τραμπ αυστηροποιεί τους όρους της συμφωνίας με το Ιράν

Και ενώ πολλά σημεία μαρτυρούν πως μια συμφωνία ειρήνευσης μεταξύ ΗΠΑ -Ιράν είναι εφικτή, ο ιστότοπος Axios, μεταδίδει ότι ο Αμερικανός πρόεδρος εξετάζει αλλαγές της τελευταίας στιγμής στο σχέδιο της συμφωνίας.

Οι New York Times ανέφεραν ότι οι αλλαγές του Τραμπ αυστηροπoιούν τους όρους για συμφωνία, ενώ ο ειδησεογραφικός ιστότοπος Axios ανέφερε ότι ο Τραμπ ήθελε να ενισχύσει πολλά σημεία της συμφωνίας, σχετικά κυρίως με το πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν.