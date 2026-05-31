Ξεχάστε την πάντα χαμογελαστή, αψεγάδιαστη πριγκίπισσα της ποπ που έχετε συνηθίσει να βλέπετε στις οθόνες σας εδώ και τέσσερις δεκαετίες. Το νέο ντοκιμαντέρ του Netflix με τον λιτό τίτλο «Kylie», που έκανε πρεμιέρα στις 20 Μαΐου 2026, δεν ήρθε για να λιβανίσει ακόμα μία φορά έναν ζωντανό μύθο, αλλά για να ξεγυμνώσει την αλήθεια πίσω από τη λάμψη. Ο βραβευμένος Michael Harte, γνωστός για το ντοκιμαντέρ «Beckham», παίρνει στα χέρια του το προσωπικό αρχείο της Kylie Minogue και κάνει κάτι παραπάνω από ένα απλό αφιέρωμα: τρυπάει το προστατευτικό τείχος των ογδόντα εκατομμυρίων πωλήσεων και των εμβληματικών χρυσών σορτς. Μέσα σε τρία καθηλωτικά επεισόδια, ξεδιπλώνεται μια ιστορία γεμάτη ανέκδοτα ερασιτεχνικά βίντεο, κρυμμένα μυστικά και ωμές εξομολογήσεις.

Αν νομίζετε ότι τα ξέρετε όλα για τη ζωή της, προετοιμαστείτε για μια γερή δόση αλήθειας: από τη δεύτερη, εντελώς μυστική της μάχη με τον καρκίνο που την τσάκισε ψυχολογικά την ίδια ώρα που μεσουρανούσε στα παγκόσμια charts, μέχρι τον άγριο μισογυνισμό μιας βιομηχανίας που προσπάθησε να την καταπιεί, και τα σκοτάδια των μεγάλων της ερώτων. Αυτό το τρίωρο ταξίδι δεν είναι μια ακόμη αγιογραφία των μέσων ενημέρωσης, αλλά η ζουμερή, γεμάτη σκάνδαλα και ανατροπές αλήθεια για το τι σημαίνει να επιβιώνεις στην κορυφή του κόσμου πληρώνοντας το πιο βαρύ τίμημα.

Η αποκάλυψη της δεύτερης μάχης με τον καρκίνο

Το αδιαμφισβήτητο σημείο αναφοράς ολόκληρης της σειράς, το οποίο μονοπώλησε τους τίτλους των διεθνών μέσων ενημέρωσης αμέσως μετά την κυκλοφορία, έρχεται στο τρίτο επεισόδιο. Η Kylie Minogue αποκαλύπτει με δάκρυα στα μάτια ότι διαγνώστηκε για δεύτερη φορά με καρκίνο στις αρχές του 2021. Σε αντίθεση με το 2005, όπου η περιπέτειά της σήμανε παγκόσμιο μιντιακό συναγερμό, αυτή τη φορά επέλεξε να μην πει τίποτα δημόσια, καθώς, όπως εξομολογείται, ένιωθε μέσα της σαν «ένα άδειο κέλυφος».

Την ίδια ώρα που ο πλανήτης χόρευε ασταμάτητα στους ρυθμούς του Padam Padam και η ίδια γνώριζε μια ανέλπιστη καλλιτεχνική αναγέννηση κερδίζοντας βραβείο Grammy, πίσω από τις κλειστές πόρτες βίωνε έναν απόλυτο γολγοθά. Αποκαλύπτει ότι το τραγούδι Story, που κλείνει τον δίσκο Tension, γράφτηκε μαζί με τον Richard Stannard ειδικά για να ξορκίσει και να κρύψει σε κοινή θέα αυτή τη δεύτερη μάχη.

Το κεφάλαιο της μητρότητας και οι πιέσεις των μέσων

Η κάμερα δεν χαρίζεται ούτε στο κομμάτι της προσωπικής της ζωής, αγγίζοντας με αφοπλιστική ειλικρίνεια το μεγάλο αγκάθι της μητρότητας. Η Kylie Minogue γυρίζει τον χρόνο πίσω στο 2005, όταν στα 36 της ήρθε η πρώτη διάγνωση για να αναποδογυρίσει τον κόσμο της. Εδώ έρχεται μια άγνωστη και τρομακτική λεπτομέρεια, αφού η σταρ αποκαλύπτει ότι πήρε το τεράστιο ρίσκο να καθυστερήσει τις χημειοθεραπείες της για μερικές κρίσιμες εβδομάδες, ώστε να προλάβει να κάνει εσπευσμένα μερικούς κύκλους εξωσωματικής γονιμοποίησης.

Ήταν μια απόφαση γεμάτη τρόμο, αφού το μόνο που ήθελε μέσα στον πανικό της ήταν να εξαφανίσει τον όγκο. Οι προσπάθειες για ένα θαύμα δεν απέδωσαν ποτέ, και το ντοκιμαντέρ ξεμπροστιάζει με τον πιο σκληρό τρόπο τα μέσα ενημέρωσης, προβάλλοντας βίντεο όπου δημοσιογράφοι τη ρωτούσαν με απίστευτο θράσος, ακόμα και μετά τα πενήντα της, γιατί «προτίμησε» τη δόξα και την καριέρα από τα παιδιά. Δημοσιογράφοι να κάνουν ξεδιάντροπες ερωτήσεις για τη μητρότητα; Πρώτη φορά ξανασυμβαίνει!

Ο μισογυνισμός της βιομηχανίας και η σωτήρια επιρροή του Nick Cave

Ένα από τα πιο ενδιαφέροντα και κοινωνικά αιχμηρά κομμάτια του ντοκιμαντέρ είναι η ανάδειξη του βαθύτατου μισογυνισμού και του σνομπισμού που υπέστη στα πρώτα της βήματα. Στα τέλη της δεκαετίας του ‘80 και στις αρχές του ’90, οι μουσικοκριτικοί τη χαρακτήριζαν ειρωνικά ως ένα κατασκευασμένο, ατάλαντο «κελαηδιστό παπαγαλάκι». Στην τελική, η Αυστραλία τη γνώρισε ως ηθοποιό (μέσω της σειράς Neighbours), κι όχι ως τραγουδίστρια. Στο ντοκιμαντέρ προβάλλεται ακυκλοφόρητο υλικό από την περίοδο της συνεργασίας της με τους παραγωγούς «Stock Aitken Waterman», ένα τρίο γνωστό ως «The Hit Factory».

Δυστυχώς, οι παραγωγοί την αντιμετώπιζαν απλώς ως εξαγώγιμο προϊόν. Η μουσική της ξεπέρασε τα σύνορα της χώρας της, όμως ο bubblegum ποπ ήχος της ήταν αντικείμενο χλεύης και παράλληλα μια «ασφαλής» συνταγή επιτυχίας. Σε έναν κόσμο όπου η Madonna και η Janet Jackson είχαν καθιερωθεί με τις προβοκατόρικες προσωπικότητές τους, δεν έμενε άλλο για τη μετέφηβη Kylie από το να λανσαριστεί ως το «καλό κορίτσι» της ποπ.

Όταν η Kylie Minogue, μεγαλώνοντας, ζήτησε καλλιτεχνικό έλεγχο, στυλίστες και φωτογράφους της επιλογής της, τη στιγμάτισαν αμέσως ως ντίβα, ένας όρος που, όπως τονίζει το ντοκιμαντέρ, δεν θα χρησιμοποιούνταν ποτέ για έναν άνδρα καλλιτέχνη, που παραμένει πιστός στο όραμά του. Ξεχωρίζει μια παλιά, ξεχασμένη τηλεοπτική συνέντευξη όπου ένας δημοσιογράφος τη ρωτάει με κακία αν έχει τσακωθεί με την αδελφή της, Dannii Minogue. Η Kylie Minogue, σε μια σπάνια έκρηξη οργής, σηκώνεται όρθια, τον ρωτάει αν πηγαίνει ακόμα στο δημοτικό και τον αφήνει σύξυλο, αποχωρώντας από το πλατό.

Σε εντελώς διαφορετικό κλίμα ένα από τα πιο όμορφα παρασκήνια είναι η καλλιτεχνική της σχέση με τον Nick Cave. Σε μια εποχή που η ποπ βιομηχανία την είχε ξεγράψει, ο Nick Cave είδε σε εκείνη μια ακατέργαστη δύναμη και μια «μηχανή χαράς». Η συνεργασία τους στο εμβληματικό τραγούδι Where the Wild Roses Grow περιγράφεται ως η στιγμή που η Kylie Minogue κέρδισε τον σεβασμό της εναλλακτικής σκηνής και συνειδητοποίησε την πραγματική αξία της δικής της φωνής. Μάλιστα, ο ίδιος ο Cave της είχε πει πως δε χρειάζεται να εγκαταλείψει την ποπ για την indie μουσική προκειμένου να κερδίσει τον σεβασμό του κοινού.

Ο έρωτας με τον Michael Hutchence

Η προσωπική της ζωή ξετυλίγεται μέσα από τα μάτια των ανθρώπων που τη σημάδεψαν βαθιά. Η Kylie Minogue αναφέρεται με μεγάλη συγκίνηση και νοσταλγία στον Michael Hutchence, τον θρυλικό τραγουδιστή των INXS. Περιγράφει εκείνα τα χρόνια ως την πιο καθοριστική περίοδο της ζωής της, έναν έρωτα που την απελευθέρωσε σεξουαλικά και πνευματικά. Γνωρίστηκαν το 1989 στα παρασκήνια μιας συναυλίας του συγκροτήματος. Μάλιστα, ο τότε σύντροφός της Jason Donovan, ο συμπρωταγωνιστής της στη σειρά Neighbours, της είχε κάνει έκπληξη με μερικά εισιτήρια για τη συναυλία. Λίγο αργότερα, η Kylie χώρισε με τον Donovan και ξεκίνησε σχέση με τον Hutchence.

Ήταν μια συνάντηση δύο διαφορετικών κόσμων, «two worlds colliding», όπως είχε γράψει ο Hutchence στη μεγαλύτερη επιτυχία του, χρόνια πριν τη γνωρίσει. Εκείνη ήταν μόλις 21 ετών κι εκείνος 29. Από τη μία το καλό κορίτσι της ποπ και από την άλλη ο απόλυτος ροκ σταρ, ο οποίος είχε δηλώσει ανοιχτά στα μέσα ενημέρωσης ότι ο στόχος του ήταν «να τη διαφθείρει». Η Kylie Minogue θυμάται με γέλιο τα πρώτα, εντελώς απροκάλυπτα λόγια του όταν την κάλεσε στο δωμάτιο του ξενοδοχείου του, ρωτώντας την αν πρέπει να παραγγείλουν πρώτα μεσημεριανό ή να κάνουν σεξ.

“It opened up a whole new world for me.” Kylie Minogue opens up about the profound impact Michael Hutchence had on her life in her new #KylieNetflix documentary. Watch her reflect on their relationship in ‘Mystify: Michael Hutchence’ (2019), available now on Prime Video, Apple… pic.twitter.com/FOYgUOnVcB — Dogwoof (@Dogwoof) May 21, 2026

Όπως εξομολογείται η ίδια, έζησε μαζί του το σεξ, τον έρωτα, τα ναρκωτικά και τη μουσική, νιώθοντας ότι της ξύπνησε την επιθυμία για τον κόσμο. Παρά την άγρια πλευρά του, ο Michael Hutchence ήταν πάντα τρυφερός μαζί της κι αυτή ήταν η πιο ώριμη και πολιτισμένη σχέση που είχε ποτέ, όπως σημειώνει. Παράλληλα, την επηρέασε και μουσικά, αποφασίζοντας να υιοθετήσει μια πιο dark αισθητική και να διακόψει τη συνεργασία της με τους Stock Aitken Waterman.

Οι καταχρήσεις και η κατάθλιψη του Hutchence, καθώς και την απόσταση λόγω των προγραμμάτων τους, αποτέλεσαν καταδίκη στη σχέση τους. Αρχικά, προσπάθησαν να κρατήσουν επαφή στέλνοντας βίντεο ο ένας στον άλλον – μερικά από αυτά τα βίντεο τα βλέπουμε για πρώτη φορά στο ντοκιμαντέρ. Ωστόσο, ο χωρισμός ήρθε τελικά το 1991 κάτι που την πλήγωσε βαθιά. «Ήταν ο πρώτος μου σε πάρα πολλά πράγματα. Και ένα από αυτά τα “πρώτα” ήταν η ερωτική απογοήτευση. Ήμουν συντετριμμένη». Οι δυο τους προχώρησαν ερωτικά με άλλους ανθρώπους. Η αυτοκτονία του Michael Hutchence το 1997 τη διέλυσε συναισθηματικά, ενώ παραδέχεται πως για το υπόλοιπο της ζωής της συνέχισε να ψάχνει τον ίδιο έρωτα που ένιωσε μαζί του, χωρίς επιτυχία.

Μια ειλικρινής ματιά στη ζωή της «Πριγκίπισσας της Ποπ»

Αν περιμένετε να δείτε ένα ακόμα τυπικό, βαρετό μουσικό ντοκιμαντέρ που αραδιάζει επιτυχίες με χρονολογική σειρά, θα εκπλαγείτε ευχάριστα. Το «Kylie» είναι μια αφοπλιστικά ειλικρινής και γρήγορη παραγωγή που καταφέρνει να αποδομήσει πλήρως τον μύθο της τέλειας pop star. Το ντοκιμαντέρ είναι μια αφοπλιστικά ωμή και αναζωογονητικά ειλικρινής καταγραφή, που καταφέρνει να αποδομήσει τον μύθο της τέλειας, πάντα χαμογελαστής τραγουδίστριας. Ο Michael Harte παραδίδει ένα έργο με εξαιρετικό ρυθμό, ιδανικό για binge-watching, που συγκινεί ακόμα και όσους δεν ανήκουν στο σκληροπυρηνικό της κοινό. Η εναλλαγή των συναισθημάτων είναι αριστοτεχνική, με τη μετάβαση από το σκοτάδι της ασθένειας του 2005 στην απόλυτη λύτρωση της εμφάνισής της στο μεγάλο φεστιβάλ του Glastonbury το 2019, να είναι ένα από τα πιο δυνατά σημεία του ντοκιμαντέρ.

Η φράση της που συμπυκνώνει όλο το νόημα του έργου είναι ότι η ζωή τής βγάζει νόημα μόνο όταν βρίσκεται πάνω στη σκηνή. Το έργο αποδεικνύει περίτρανα ότι πίσω από τη λαμπερή, κατασκευασμένη εικόνα κρυβόταν πάντα μια «Red Blooded Woman», όπως τραγουδά σε ένα από τα σουξέ της. Μπορεί να μη μάθουμε ποτέ κάθε μικρό μυστικό που παραλείφθηκε σκόπιμα στο μοντάζ, αλλά η συναισθηματική ειλικρίνεια με την οποία μας παραδόθηκε αυτή η τηλεοπτική τριλογία την καθιστά ένα από τα κορυφαία ποπ ντοκιμαντέρ της χρονιάς.