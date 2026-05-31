Συλλήψεις 780 προσώπων σε όλη τη Γαλλία, εκ των οποίων τα 480 στην ευρύτερη περιοχή του Παρισιού, 219 τραυματισμοί με 8 από αυτούς να είναι ιδιαίτερα σοβαροί και το θάνατο ενός μοτοσικλετιστή σε τροχαίο στον περιφερειακό αυτοκινητόδρομο του Παρισιού, τον οποίο οι διαδηλωτές επιχείρησαν να αποκλείσουν, είναι ο τραγικός αποκλεισμός των επεισοδίων που ακολούθησαν την κατάκτηση του Champions League από την Παρί Σεν Ζερμέν.

Σύμφωνα με τον υπουργό Εσωτερικών της Γαλλίας, Laurent Nuñez από τους τραυματίες 57 είναι αστυνομικοί και φέρουν ελαφρά τραύματα.

Σύμφωνα με την Εισαγγελία του Παρισιού, 277 άτομα τέθηκαν επισήμως υπό κράτηση, ανάμεσά τους και 82 ανήλικοι. Οι κατηγορίες αφορούν κυρίως επιθέσεις κατά αστυνομικών, αλλά και κλοπές, βανδαλισμούς και διατάραξη της δημόσιας τάξης.

Επίθεση και σε ΑΤ του Παρισιού

Οι Αρχές ανέφεραν ότι επεισόδια καταγράφηκαν σε περίπου 15 πόλεις της Γαλλίας. Στο Παρίσι, ομάδες ταραξιών βανδάλισαν καταστήματα, έβαλαν φωτιά σε κάδους απορριμμάτων, κοινόχρηστα ποδήλατα και οχήματα, ενώ μία ομάδα επιχείρησε να εισβάλει σε αστυνομικό τμήμα στο 8ο διαμέρισμα της γαλλικής πρωτεύουσας.

Ο Γάλλος υπουργός Εσωτερικών δήλωσε ότι «η κατάσταση έχει πλέον τεθεί σε μεγάλο βαθμό υπό έλεγχο», υπογραμμίζοντας ότι η πλειονότητα των πανηγυρισμών εξελίχθηκε ειρηνικά.

Σύμφωνα με την ενημέρωση, οι προγραμματισμένοι εορτασμοί για την κατάκτηση του ευρωπαϊκού τρόπαιου συνεχίζονται κανονικά. Περίπου 6.000 αστυνομικοί έχουν αναπτυχθεί στην περιοχή του Πύργου του Άιφελ για την παρέλαση της ομάδας, ενώ αργότερα οι παίκτες της PSG θα γίνουν δεκτοί στο Μέγαρο των Ηλυσίων από τον πρόεδρο της Γαλλίας, Emmanuel Macron.

Νωρίτερα, οι εικόνες βίας που εκτυλίχθηκαν θύμισαν τα περσινά επεισόδια μετά την ευρωπαϊκή επιτυχία της PSG, όταν είχαν τραυματιστεί 201 άνθρωποι και είχαν πραγματοποιηθεί περισσότερες από 500 συλλήψεις σε ολόκληρη τη Γαλλία.

Τα σοβαρότερα επεισόδια σημειώθηκαν στη λεωφόρο Champs-Élysées και γύρω από το Parc des Princes, όπου χιλιάδες φίλαθλοι είχαν συγκεντρωθεί για να παρακολουθήσουν τον τελικό. Η αστυνομία χρειάστηκε να επέμβει πέντε φορές μέσα στη νύχτα για να αποτρέψει τον αποκλεισμό της περιφερειακής οδού του Παρισιού όπου σκοτώθηκε ένας μοτοσικλετιστής.