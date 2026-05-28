Σε πλήρη αναδιάταξη του πολιτικού σκηνικού της Κεντροαριστεράς εξελίσσεται η ανακοίνωση του νέου πολιτικού φορέα ΕΛΑΣ από τον Αλέξη Τσίπρα, με τις εξελίξεις στον ΣΥΡΙΖΑ να είναι πλέον καταιγιστικές και το εσωκομματικό θερμόμετρο να ανεβαίνει επικίνδυνα ενόψει της κρίσιμης συνεδρίασης της Κεντρικής Επιτροπής το μεθεπόμενο Σάββατο.

Σειρά αποχωρήσεων από τον ΣΥΡΙΖΑ

Η ίδρυση του νέου κόμματος από τον πρώην πρωθυπουργό φαίνεται πως λειτούργησε ως καταλύτης για μια σειρά αποχωρήσεων στελεχών από τον ΣΥΡΙΖΑ σε ολόκληρη τη χώρα.

Από την Κρήτη και τη Θεσσαλία έως τη Μακεδονία και την Πελοπόννησο, τοπικά στελέχη, πρώην βουλευτές, αυτοδιοικητικοί αλλά και μέλη νομαρχιακών οργανώσεων ανακοινώνουν καθημερινά την παραίτησή τους, επιλέγοντας είτε να στηρίξουν ανοιχτά το νέο εγχείρημα είτε να κρατήσουν στάση αναμονής μέχρι να ξεκαθαρίσει το πολιτικό τοπίο.

Εσωκομματική αναταραχή

Στην Κουμουνδούρου επικρατεί έντονος προβληματισμός, καθώς η εικόνα διαρροών αποκτά πλέον χαρακτηριστικά οργανωμένης φυγής στελεχών, με αρκετούς να εκτιμούν ότι η συνεδρίαση της Κεντρικής Επιτροπής θα αποτελέσει σημείο καμπής για το μέλλον του κόμματος.

Η κριτική Πολάκη

Ήδη, πληροφορίες αναφέρουν ότι κορυφαία στελέχη ζητούν καθαρές απαντήσεις για τη στρατηγική που θα ακολουθηθεί απέναντι στον νέο φορέα του Αλ. Τσίπρα, ενώ δεν λείπουν οι εισηγήσεις ακόμη και για έκτακτο συνέδριο. Ο Παύλος Πολάκης μάλιστα άσκησε κριτική γιατί η Κουμουνδούρου δεν εξέδωσε ανακοίνωση για το νέο κόμμα και επιμένει στη συνεδρίαση των οργάνων.

Τα επόμενα βήματα Τσίπρα

Το μεγάλο ερώτημα πλέον αφορά τα επόμενα βήματα του ίδιου του Αλ. Τσίπρα. Σύμφωνα με συνεργάτες του, ο πρώην πρωθυπουργός επιδιώκει να εμφανίσει το ΕΛΑΣ ως μια «νέα προοδευτική πλατφόρμα διακυβέρνησης», η οποία θα απευθύνεται όχι μόνο σε απογοητευμένους ψηφοφόρους του ΣΥΡΙΖΑ αλλά και σε ευρύτερα ακροατήρια της Κεντροαριστεράς και της πολιτικής οικολογίας.

Στο αμέσως επόμενο διάστημα αναμένεται να ξεκινήσει κύκλος περιοδειών σε μεγάλες πόλεις της χώρας, με στόχο την οργανωτική συγκρότηση του νέου κόμματος και την προσέλκυση στελεχών από την αυτοδιοίκηση, τα συνδικάτα και τον χώρο της σοσιαλδημοκρατίας. Παράλληλα, ιδιαίτερη βαρύτητα δίνεται στη δημιουργία ψηφιακής οργανωτικής δομής, ώστε το νέο εγχείρημα να αποκτήσει γρήγορα πανελλαδική παρουσία και συμμετοχικά χαρακτηριστικά.

Στενοί συνομιλητές του Αλ.Τσίπρα υποστηρίζουν ότι ο πρώην πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ επιθυμεί να αποφύγει την εικόνα μιας απλής διάσπασης και να παρουσιάσει το ΕΛΑΣ ως πολιτική επανεκκίνηση με σαφές κυβερνητικό αφήγημα. Σε αυτό το πλαίσιο, το επόμενο διάστημα αναμένονται παρεμβάσεις για την οικονομία, το κοινωνικό κράτος, την ακρίβεια και τη στεγαστική κρίση, με στόχο να δοθεί ιδεολογικό και προγραμματικό στίγμα.

Ασφυκτική η πίεση στον ΣΥΡΙΖΑ

Την ίδια ώρα, στον ΣΥΡΙΖΑ επικρατεί κλίμα εσωστρέφειας και νευρικότητας. Πολλά στελέχη εκφράζουν φόβους ότι οι αποχωρήσεις δεν έχουν ολοκληρωθεί και ότι μετά την Κεντρική Επιτροπή ενδέχεται να ακολουθήσει νέο κύμα αποστασιοποιήσεων. Η ηγεσία του κόμματος επιχειρεί να εμφανιστεί ψύχραιμη, ωστόσο παραδέχεται σε συνομιλητές της ότι η πολιτική πίεση είναι πλέον ασφυκτική.

Με το βλέμμα στην Κεντρική Επιτροπή

Όλα τα βλέμματα στρέφονται πλέον στη συνεδρίαση του μεθεπόμενου Σαββάτου, όπου αναμένεται να ξεκαθαρίσουν προθέσεις, συμμαχίες και ισορροπίες. Το αποτέλεσμα της συνεδρίασης δε θα καθορίσει μόνο την επόμενη ημέρα του ΣΥΡΙΖΑ, αλλά πιθανότατα και τη συνολική μορφή της αντιπολίτευσης στον χώρο της Κεντροαριστεράς τους επόμενους μήνες.

Σε κάθε περίπτωση, η επιστροφή του Αλ. Τσίπρα στην πρώτη γραμμή μέσω του ΕΛΑΣ δημιουργεί νέα δεδομένα στο πολιτικό σκηνικό και εγκαινιάζει μια περίοδο έντονων διεργασιών, με αβέβαιη κατάληξη αλλά σαφείς ανατροπές στις μέχρι σήμερα ισορροπίες.