Κάντε TO BHMA προτιμώμενη πηγή

Ο Βαγγέλης Μαρινάκης βρίσκεται στη Βουδαπέστη, όπου είναι το επίκεντρο του ευρωπαϊκού ποδοσφαίρου καθώς αύριο (30/05) θα διεξαχθεί ο τελικός του Champions League, με τις Παρί Σεν Ζερμέν και Άρσεναλ αν διεκδικούν το τρόπαιο. Ο ιδιοκτήτης της ΠΑΕ Ολυμπιακός θα παρακολουθήσει το παιχνίδι καλεσμένος του προέδρου της UEFA, Αλεξάντερ Τσέφεριν.

Μάλιστα χθες παραβρέθηκε σε ένα άκρως σημαντικό πριβέ δείπνο, παρουσία της ελίτ του παγκόσμιου αθλητισμού αλλά και των επιχειρήσεων. Πρόκειται για το «First Annual Exclusive UEFA Champions League Dinner», όπου ο Βαγγέλης Μαρινάκης ήταν ανάμεσα στις επιλεγμένες προσωπικότητες που κλήθηκαν σε ένα δείπνο υψηλού συμβολισμού και ανταλλαγής απόψεων, που όμοιο του δεν έχει συμβεί ξανά τα τελευταία χρόνια και να αφορά το παγκόσμιο ποδόσφαιρο.

Πέραν από την ελίτ των αθλητικών παραγόντων, το παρών έδωσαν και ανάλογου κύρους άνθρωποι των media, της τεχνολογίας, των επενδύσεων και της παγκόσμιας βιομηχανίας entertainment.

Το δείπνο οργανώθηκε προσωπικά από τον πρόεδρο της UEFA, Αλεξάντερ Τσέφεριν, τον πρόεδρο της EFC και της Παρί Σεν Ζερμέν, Νάσερ Αλ Κελαϊφί και τον, Μίκαελ Ρούμπιν, ιδρυτή και CEO της «Fanatics», σε μια συνάντηση που σύμφωνα με πληροφορίες είχε χαρακτήρα στρατηγικού συνεδρίου για την επόμενη ημέρα του παγκόσμιου αθλητικού επιχειρήν.

Μαζί με τον πρόεδρο του Ολυμπιακού, ήταν ο ομόλογος του της Μπαρτσελόνα, Ζοάν Λαπόρτα, ο μεγαλομέτοχος της Άρσεναλ και των Ντένβερ Νάγκετς, Σταν Κροένκε, ο Σαχίντ Καν της Φούλαμ, ο Καλίφα Αλ Μουμπάρακ της Μάντσεστερ Σίτι, ο Τζέρι Καρδινάλε της Μίλαν και της RedBird Capital αλλά και προσωπικότητες-κλειδιά της παγκόσμιας οικονομίας όπως ο πρόεδρος της PepsiCo, Ραμόν Λαγουάρτα, ο πρόεδρος της Ferrari και πρώην της Γιουβέντους, Τζον Έλκαν, ο Όλιβερ Μίντζλαφ της Red Bull, ο Τζόσεφ Τσάι της Alibaba, ο Φιλίπ Λαφόντ της Coatue και ο Al Sowaidi από το Qatar Investment ecosystem.

Ξεχωριστή σημασία έχει το γεγονός πως στο δείπνο υπήρξε ισχυρή παρουσία του αμερικανικής βιομηχανίας της αθλητικής ψυχαγωγίας και ένδυσης, με συμμετοχές όπως ο CEO της Fox Sports, Έρικ Σανκς, ο πρόεδρος και CEO της Nike, Έλιοτ Χιλ, ο CEO της Adidas, Μπιορν Γκούλντεν, η πρόεδρος των Disney Parks, Τασία Φιλιπάτοςκαι ο CEO του CBS David Berson, σε μια συγκέντρωση όπου το ποδόσφαιρο συναντούσε ξεκάθαρα το global media economy.

Το γεγονός ότι ο Βαγγέλης Μαρινάκης συμμετείχε σε ένα τόσο περιορισμένο και υψηλού επιπέδου περιβάλλον συζητήσεων θεωρείται ένδειξη της ισχυρής θέσης που έχει αποκτήσει τα τελευταία χρόνια όχι μόνο μέσω του Ολυμπιακού και της Νότιγχαμ, αλλά και μέσω της συνολικής παρουσίας του σε media, ναυτιλία και διεθνείς επενδύσεις.

Εκεί ήταν και μεγάλες προσωπικότητες του αθλητισμού, όπως ο Στέφανο Ντομενικάλι της Formula 1, οι Τράβις Σκοτ, Ζλάταν Ιμπραΐμοβιτς, Λουίς Φίγκο, Κεβιν Ντουράντ, Ράσελ Γουίλσον, καθώς και σημαντικά στελέχη της νέας digital αθλητικής οικονομίας όπως ο Will Ahmed της Whoop και ο Danny Sillman της Relevent Sports.

Με βάση τις πληροφορίες που υπήρξαν από αυτή τη σημαντική συνάντηση, η συζήτηση δεν είχε να κάνει μόνο με τις εξελίξεις στο ποδόσφαιρο, αλλά κυρίως το πώς διαμορφώνεται η επόμενη δεκαετία του παγκόσμιου αθλητικού οικοσυστήματος, όπως τα αθλητικά τηλεοπτικά δικαιώματα, το streaming, το AI, το fan engagement, τα αθλητικά ιδιοκτησιακά μοντέλα και οι στρατηγικές επενδύσεις.