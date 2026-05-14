Στην Ολομέλεια της Βουλής απηύθυνε ομιλία ο πρόεδρος της Κυπριακής Δημοκρατίας, Νίκος Χριστοδουλίδης, σε ειδική συνεδρίαση. Στην ομιλία του απέκλεισε κατηγορηματικά κάθε συζήτηση περί λύσης δύο κρατών στην Κύπρο και επαναβεβαιώνοντας ότι στόχος της Λευκωσίας παραμένει η απελευθέρωση και η επανένωση της Κύπρου.

Ο Κύπριος Πρόεδρος μίλησε για τους διαχρονικούς δεσμούς Ελλάδας και Κύπρου, αποτίοντας φόρο τιμής στους Έλληνες της Κύπρου που συμμετείχαν σε όλους τους εθνικούς αγώνες. «Τα χώματα της Κύπρου είναι εμποτισμένα με το αίμα των Ελλήνων», ανέφερε χαρακτηριστικά, ενώ υποκλίθηκε στους αξιωματικούς και πολίτες που αντιστάθηκαν, όπως είπε, στους «διχοτομικούς σκοπούς της Τουρκίας».

Ο Νίκος Χριστοδουλίδης χαρακτήρισε την τουρκική εισβολή και κατοχή ως «ένα από τα μεγαλύτερα εγκλήματα στη μεταπολεμική ιστορία της Ευρώπης», σημειώνοντας πως όσα συμβαίνουν σήμερα στην Ουκρανία είχαν προηγηθεί στην Κύπρο πριν από μισό αιώνα. Τόνισε ότι, 52 χρόνια μετά, η Τουρκία συνεχίζει να κατέχει παράνομα το 37% της Κυπριακής Δημοκρατίας, παραβιάζοντας θεμελιώδεις ελευθερίες και ανθρώπινα δικαιώματα, ενώ διευρύνει τον παράνομο εποικισμό.

Ιδιαίτερη βαρύτητα έδωσε στο ζήτημα της λύσης του Κυπριακού, ξεκαθαρίζοντας ότι η Λευκωσία δεν πρόκειται να αποδεχθεί τη λογική της διχοτόμησης. «Με τον πλέον επίσημο τρόπο θέλω να τονίσω ότι για εμάς η λύση των δύο κρατών δεν υφίσταται ούτε ως σκέψη», δήλωσε, προκαλώντας θερμό χειροκρότημα από την αίθουσα της Ολομέλειας. «Ποτέ δεν θα αποδεχθούμε να συζητήσουμε νομιμοποίηση της παρανομίας και ποτέ δεν πρόκειται να υπογράψουμε τη μονιμοποίηση και νομιμοποίηση του διοικητικού, πολιτικού και εδαφικού ακρωτηριασμού της Κυπριακής Δημοκρατίας», υπογράμμισε, επιμένοντας ότι το μέλλον περνά μέσα από την επανένωση της χώρας.

Ο Κύπριος Πρόεδρος στάθηκε ιδιαίτερα και στη στήριξη της Ελλάδας, κάνοντας λόγο για έναν «συνεπή και ανιδιοτελή σύμμαχο» της Κυπριακής Δημοκρατίας. Αναφέρθηκε μάλιστα στην άμεση ανταπόκριση της Αθήνας στο πρόσφατο αίτημα ενίσχυσης της κυπριακής αμυντικής επάρκειας μετά την επίθεση με μη επανδρωμένο αερόχημα, λέγοντας ότι αποτέλεσε έμπρακτη απόδειξη αλληλεγγύης και προπομπό ευρύτερης ευρωπαϊκής συνεργασίας στον τομέα της άμυνας και της ασφάλειας.

Η αιχμή

Ο Νίκος Χριστοδουλίδης με ιδιαίτερη αιχμή αναφέρθηκε και στη φράση «η Κύπρος κείται μακράν» λέγοντας ότι είναι «ηθική αποκατάσταση μιας ιστορικής εκκρεμότητας» που στιγμάτισε τη συλλογική μνήμη, ιδιαίτερα της γενιάς του.

Όπως είπε, πέρα από τους ιστορικούς δεσμούς, Ελλάδα και Κύπρος λειτουργούν σήμερα ως δύο ανεξάρτητα αλλά στενά συνεργαζόμενα κράτη, με κοινό στρατηγικό βηματισμό. «Οι σχέσεις Κύπρου και Ελλάδας διέρχονται το καλύτερο σημείο στο οποίο βρέθηκαν ποτέ», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Ποιοι ήταν στην αίθουσα

Το «παρών» στην ειδική συνεδρίαση της Ολομέλειας έδωσαν οι Κυριάκος Μητσοτάκης, Νίκος Ανδρουλάκης, Σωκράτης Φάμελλος, Κυριάκος Βελόπουλος, Δημήτρης Νατσιός και Ζωή Κωνσταντοπούλου. Γεμάτα ήταν τα υπουργικά έδρανα στα οποία κάθονταν, μεταξύ άλλων, οι Κωστής Χατζηδάκης, Γιώργος Γεραπετρίτης, Νίκος Δένδιας και Σταύρος Παπασταύρου.

Στην αίθουσα της Ολομέλειας παρευρέθησαν βουλευτές από όλες τις πτέρυγες, καθώς και ο πρώην πρωθυπουργός Αντώνης Σαμαράς, ο αρχιεπίσκοπος Ιερώνυμος, η τέως Πρόεδρος της Δημοκρατίας Κατερίνα Σακελλαροπούλου, οι πρώην πρόεδροι της Βουλής Βύρων Πολύδωρας και Βαγγέλης Μεϊμαράκης, αλλά και εκπρόσωποι του διπλωματικού σώματος από όλον τον κόσμο.

Ο πρόεδρος της Βουλής, Νικήτας Κακλαμάνης, υποδέχθηκε τον Νίκο Χριστοδουλίδη στην Ολομέλεια της Βουλής στέλνοντας μήνυμα ενότητας και αλληλεγγύης. Όπως είπε ο κύριος Κακλαμάνης η σημερινή ομιλία του Νίκου Χριστοδουλίδη αποτελεί μια ζωντανή επιβεβαίωση των άρρηκτων δεσμών που συνδέουν Ελλάδα και Κύπρο.

Επιπλέον, πρόσθεσε πως η επίλυση του Κυπριακού αποτελεί κορυφαία εθνική προτεραιότητα, δεσμευόμενος πως «με ένταση και πείσμα» θα συνεχιστεί ο κοινός αγώνας για τη δικαίωση της Μεγαλονήσου.

«Η Κύπρος φέρει το βάρος μιας άλυτης πληγής, βρισκόμαστε σε απόλυτο συντονισμό και προσήλωση στα κοινά μας αιτήματα, με ανανεωμένη επίταση και ζέση και βρισκόμαστε σταθερά στο πλευρό της Κύπρου υποστηρίζοντας κάθε προσπάθεια για λύση στο Κυπριακό η οποία δεν νοείται χωρίς την πλήρη απόσυρση των στρατευμάτων», τόνισε ο Νικήτας Κακλαμάνης.