Το υπουργείο Άμυνας των ΗΠΑ γνωστοποίησε σήμερα ότι έδωσε στη δημοσιότητα μια πρώτη παρτίδα εγγράφων, που μέχρι τώρα χαρακτηρίζονταν απόρρητα, για τα αγνώστου ταυτότητας ιπτάμενα αντικείμενα (ΑΤΙΑ ή UFO, όπως αποκαλούνταν παλαιότερα), ένα θέμα που συναρπάζει ακόμη και τον πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ.

«Τα έγγραφα αυτά, που κρύβονταν ως αμυντικά μυστικά, τροφοδοτούσαν για καιρό, αδικαιολόγητα, εικασίες και ήρθε η ώρα ο αμερικανικός λαός να αποκτήσει απευθείας πρόσβαση» σε αυτά, ανέφερε ο υπουργός Πιτ Χέγκσεθ σε ανακοίνωσή του.

Ο Τραμπ είχε ανακοινώσει τον Φεβρουάριο ότι σκόπευε να δώσει εντολή στις ομοσπονδιακές υπηρεσίες «να εντοπίσουν και να δημοσιοποιήσουν» τους φακέλους που διαθέτουν και αφορούν εξωγήινους και «μη αναγνωρισμένα ανώμαλα φαινόμενα (UAP) στο πλαίσιο της πρωτοβουλίας PURSUE για μέγιστη διαφάνεια.

Σύμφωνα με το Associated Press, η πρώτη παρτίδα που αναρτήθηκε σε ειδική ιστοσελίδα του Πενταγώνου αποτελείται από 162 φακέλους, όπως παλαιά τηλεγραφήματα του υπουργείου Εξωτερικών, έγγραφα του FBI και απομαγνητοφωνημένες συνομιλίες επανδρωμένων αποστολών της NASA στο διάστημα.

Ένα έγγραφο περιγράφει μια κατάθεση στο FBI ενός προσώπου που δηλώνει πιλότος μη επανδρωμένου αεροσκάφους και είπε ότι τον Σεπτέμβριο του 2023 είδε ένα «γραμμικό αντικείμενο» με τόσο έντονο φως που μπορούσε να διακρίνει «λωρίδες εντός του φωτός». Το αντικείμενο ήταν ορατό για 5-10 δευτερόλεπτα και στη συνέχεια το φως έσβησε και το αντικείμενο εξαφανίστηκε, σύμφωνα με την κατάθεση.

Ένα άλλο αρχείο είναι μια φωτογραφία της NASA από τη διαστημική αποστολή Apollo 17 του 1972 που δείχνει τρεις τελείες σε τριγωνικό σχηματισμό. Το Πεντάγωνο λέει στη λεζάντα ότι «δεν υπήρξε ομόφωνη άποψη για το είδος της ανωμαλίας» όμως μια νέα, προκαταρκτική ανάλυση αναφέρει ότι θα μπορούσε να είναι ένα «υλικό αντικείμενο».

Το Πεντάγωνο εργαζόταν για τον αποχαρακτηρισμό εγγράφων που σχετίζονται με UFO εδώ και χρόνια και το Κογκρέσο ίδρυσε το 2022 ένα γραφείο για τον αποχαρακτηρισμό υλικού. Η πρώτη του αναφορά, το 2024, αποκάλυψε εκατοντάδες νέα συμβάντα UAP αλλά δεν βρέθηκαν ενδείξεις ότι η κυβέρνηση των ΗΠΑ επιβεβαίωσε ποτέ τη θέαση εξωγήινης τεχνολογίας.

Το Κογκρέσο διέταξε το Πεντάγωνο να δημοσιοποιήσει αρχεία δεκαετιών καθώς ορισμένοι στρατιωτικοί μίλησαν για τις εμπειρίες τους από επαφές με αεροσκάφη άγνωστης ταυτότητας. Μια ομάδα Ρεπουμπλικάνων πίεσε περαιτέρω, κατηγορώντας το υπουργείο Άμυνας ότι αποκρύπτει έγγραφα.

Σήμερα, ο Ρεπουμπλικάνος Τιμ Μπάρτσετ ευχαρίστησε τον Τραμπ επειδή «κράτησε τον λόγο του» για διαφάνεια, σημειώνοντας όμως ότι «θα χρειαστεί λίγος χρόνος» μέχρι να δοθούν στη δημοσιότητα όλα τα έγγραφα.

Ο Τραμπ είχε προηγουμένως δώσει στη δημοσιότητα έγγραφα που σχετίζονται με τις δολοφονίες του προέδρου Τζον Φ. Κένεντι, του γερουσιαστή Ρόμπερτ Φ. Κένεντι και του Μάρτιν Λούθερ Κινγκ Τζούνιορ, όμως σε αυτά δεν αποκαλύφθηκαν γεγονότα πέραν των ήδη γνωστών.

Bίντεο από την Ελλάδα

Στα αρχεία που δημοσιεύτηκαν περιλαμβάνονται και βίντεο από την Ελλάδα.

Δείτε βίντεο από τον Οκτώβριο του 2023:

Το παρακάτω βίντεο διάρκειας 24 δευτερολέπτων καταγράφηκε την 1η Οκτωβρίου 2023 στην Ελλάδα.

Περιγράφεται ένα μικρό και κυκλικό UAP που πετά κοντά στην επιφάνεια της θάλασσας προς τη στεριά. H CENTCOM δεν μπορεί να πει τι ακριβώς είναι.

Οπως και το προηγούμενο, ακόμα ένα βίντεο καταγράφηκε την 1η Οκτωβρίου 2023.

Σύμφωνα με τη συνοδευτική αναφορά, το αντικείμενο πετούσε κοντά στην επιφάνεια της θάλασσας και πραγματοποιούσε πολλαπλές στροφές 90 μοιρών με ταχύτητα περίπου 80 μιλίων την ώρα.

Δείτε βίντεο από τον Ιανουάριο του 2024:

Το βίντεο διάρκειας 1 λεπτού και 6 δευτερολέπτων, καταγράφηκε την 1η Ιανουαρίου 2024 στην Ελλάδα.

Tο αντικείμενο είχε «σχήμα διαμαντιού» και κινούνταν με ταχύτητα περίπου 434 κόμβων

Έγγραφα με αναφορές

Στα αρχεία που είδαν το φως της δημοσιότητας περιλαμβάνεται και έγγραφο που αποτελεί Αναφορά Αποστολής (Mission Report – MISREP), δηλαδή τυποποιημένη φόρμα αναφοράς που χρησιμοποιεί ο αμερικανικός στρατός για την καταγραφή των συνθηκών γύρω από τις επιχειρήσεις του. Οι αμερικανικές ένοπλες δυνάμεις χρησιμοποιούν συχνά τέτοιες αναφορές για να ενημερώνουν το Γραφείο Επίλυσης Ανωμαλιών Πολλαπλών Πεδίων (AARO) σχετικά με Μη Αναγνωρισμένα Ανωμαλα Φαινόμενα (UAP).

Σύμφωνα με την αναφορά, χειριστής αμερικανικής στρατιωτικής πλατφόρμας δήλωσε ότι παρατήρησε ένα UAP να «πετά ακριβώς πάνω από την επιφάνεια της θάλασσας». Το αντικείμενο πραγματοποιούσε «πολλαπλές στροφές 90 μοιρών με εκτιμώμενη ταχύτητα 80 μιλίων την ώρα».

Το έγγραφο με τίτλο «DOW-UAP-D33, Mission Report, Greece, October 2023» αφορά περιστατικό που σημειώθηκε στις 27 Οκτωβρίου 2023 στο Αιγαίο Πέλαγος.

Σύμφωνα με άλλη αναφορά στις 29 Οκτωβρίου 2023, χειριστής αμερικανικής στρατιωτικής πλατφόρμας δήλωσε ότι παρατήρησε ένα UAP να «πετά ακριβώς πάνω από την επιφάνεια της θάλασσας».

Το αντικείμενο περιγράφεται ως κινούμενο «ευθεία πάνω από τον ωκεανό προς την ξηρά».

Σύμφωνα με άλλη αναφορά την 25η Ιανουαρίου 2024, χειριστής αμερικανικής στρατιωτικής πλατφόρμας δήλωσε ότι παρατήρησε ένα UAP, εκτιμώντας την ταχύτητά του σε «περίπου 434 κόμβους (499 μίλια την ώρα)».

Ο παρατηρητής περιέγραψε το αντικείμενο ως διαμαντόσχημο, με μια μη ελισσόμενη προεξοχή στο κάτω μέρος. Επισήμανε επίσης ότι το UAP ήταν ορατό μόνο μέσω αισθητήρα υπέρυθρης ακτινοβολίας μικρού μήκους κύματος (Short-Wave Infrared – SWIR) που βρισκόταν πάνω στην πλατφόρμα. Σύμφωνα με την αναφορά, το περιστατικό διήρκεσε περίπου δύο λεπτά.

Η ανάρτηση του Τραμπ

Σε ανάρτηση στο κοινωνικό δίκτυο Truth Social προχώρησε ο αμερικανός πρόεδρος, Ντόναλντ Τραμπ.

«Σχετικά με την υπόσχεση που σας έδωσα, το Υπουργείο Πολέμου έδωσε στη δημοσιότητα την πρώτη δόση των αρχείων για τα UFO/UAP, ώστε το κοινό να τα εξετάσει και να τα μελετήσει. Σε μια προσπάθεια για πλήρη και μέγιστη διαφάνεια, ήταν τιμή μου να δώσω εντολή στην Κυβέρνησή μου να εντοπίσει και να παράσχει τα κυβερνητικά αρχεία που σχετίζονται με την Εξωγήινη Ζωή, τα Μη Αναγνωρισμένα Εναέρια Φαινόμενα και τα Μη Αναγνωρισμένα Ιπτάμενα Αντικείμενα. Ενώ προηγούμενες Κυβερνήσεις απέτυχαν να επιδείξουν διαφάνεια σε αυτό το θέμα, με αυτά τα νέα έγγραφα και βίντεο, ο λαός μπορεί να αποφασίσει μόνος του: “ΤΙ ΣΤΟ ΚΑΛΟ ΣΥΜΒΑΙΝΕΙ;”. Διασκεδάστε το και απολαύστε το! Πρόεδρος ΝΤΟΝΑΛΝΤ ΤΖ. ΤΡΑΜΠ»