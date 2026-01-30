Σε εξέλιξη βρίσκεται από τις πρωινές ώρες, αστυνομική επιχείρηση της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Αθηνών της Γενικής Αστυνομικής Διεύθυνσης Αττικής, με στόχο την εξάρθρωση εγκληματικής οργάνωσης που δραστηριοποιείται στη διακίνηση ναρκωτικών ουσιών εντός της Πανεπιστημιούπολης Ζωγράφου.

Σύμφωνα με τις μέχρι στιγμής πληροφορίες, έχουν συλληφθεί τέσσερα μέλη της οργάνωσης, ενώ κατά τη διάρκεια των ερευνών κατασχέθηκαν ποσότητες κάνναβης καθώς και χρηματικά ποσά.

Οι συλληφθέντες είναι δυο Έλληνες και δυο Αλβανοί.

Σύμφωνα με πληροφορίες, τα μέλη της οργάνωσης δεν διέμεναν εντός των Φοιτητικών Εστιών, ωστόσο φέρονται να εκαναν διακίνηση ναρκωτικών μέσα στην Πανεπιστημιούπολη.

Κατά τις έρευνες που ακολούθησαν, ανευρέθηκαν και κατασχέθηκαν ποσότητες κάνναβης συνολικού βάρους περίπου έξι κιλών, χρηματικό ποσό ύψους περίπου είκοσι χιλιάδων ευρώ, καθώς και κινητά τηλέφωνα.