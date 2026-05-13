Να προσέλθει στην επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας της Βουλής ο εισαγγελέας Κώστας Τζαβέλλας, ζητούν τα κόμματα της αντιπολίτευσης και πιο συγκεκριμένα, το ΚΚΕ, η Νέα Αριστερά και η Πλεύση Ελευθερίας, με τη Ζωή Κωνσταντοπούλου να απευθύνεται με αιχμή προς το ΠαΣοΚ.

Στον απόηχο της υπόθεσης των υποκλοπών και της απόφασης του κυρίου Τζαβέλλα να βάλει την υπόθεση στο αρχείο, η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας, κατά τη διάρκεια της ομιλίας της στην Ολομέλεια, είπε πως «όλα τα κόμματα πλην ΠαΣοΚ κατέθεσαν αίτημα για κλήση Τζαβέλλα και διοικητή ΕΥΠ στην επιτροπή Θεσμών». Με αιχμή πρόσθεσε, απευθυνόμενη προς τα έδρανα της παράταξης, πως «δεθέλω να πιστέψω ότι το ΠαΣοΚ θα είναι η αιτία να μη σχηματιστούν τα 3/5 που υποχρεώνουν για το αίτημα. Αντιπρόεδρος είναι ο Δουδωνής, που την άλλη φορά συμφωνούσε… Κρούω κώδωνα εγρήγορσης».

Όπως είπε, «ας καταθέσει αίτημα το ΠαΣοΚ, το οποίο θα ξεκλειδώσει την κλήση τους. Αυτή είναι η θεσμική λειτουργία. Οφείλει το ΠαΣοΚ να επιτελέσει αυτή τη θεσμική λειτουργία». Κατέληξε τονίζοντας με νόημα πως «θύμα υποκλοπών ο αρχηγός του ΠαΣοΚ, το θεσμικό, το οφειλόμενο, το απαραίτητο είναι να καταθέσει αίτημα. Χρειάζονται 10 υπογραφές, χωρίς εσάς είμαστε 9, με εσάς είμαστε 12. Θα το μπλοκάρετε εσείς; Δεν το πιστεύω».