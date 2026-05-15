Αντίκτυπο στο αδιέξοδο στις συνομιλίες για μια συμφωνία μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν, αναμένεται ότι μπορεί να έχει το ταξίδι του Ντόναλντ Τραμπ στην Κίνα καθώς παρά το γεγονός ότι ο ίδιος εμφανίστηκε με νέες δηλώσεις του να συνεχίζει την πολιτική της πίεσης κατά της Τεχεράνης υποστηρίζοντας ότι «η υπομονή του εξαντλείται», την ίδια στιγμή έκανε μια πολύ συγκεκριμένη αναφορά σε ένα από τα ζητήματα- αγκάθια που δεν είναι άλλο από το ιρανικό πυρηνικό πρόγραμμα.

Τι λέει ο Τραμπ για το Ιράν μετά το Πεκίνο

Σύμφωνα με τον όσα ανέφερε ο Τραμπ μέσα από το Air Force One, λίγο αφότου αποχαιρέτησε τον «φίλο του» Σι Τζινπίνγκ, ο ίδιος είναι ανοιχτός στο ενδεχόμενο το Ιράν να αναστείλει το πυρηνικό του πρόγραμμα για 20 χρόνια, αλλά μόνο εάν αυτό συνοδεύεται από μια «πραγματική δέσμευση». Όσον αφορά στο πυραυλικό πρόγραμμα του Ιράν, ο Τραμπ υποστήριξε ότι το 80% του αποθέματος της Τεχεράνης σε πυραύλους έχει καταστραφεί από την εκστρατεία των ΗΠΑ και ξεκαθάρισε ότι πληροφορίες περί του αντιθέτου όπως αυτές που μετέδωσαν οι Τάιμς της Νέας Υόρκης (NYT) είναι «προδοτικές».

Σύμφωνα με όσα αποκάλυψε σχετικά με το ζήτημα, έπειτα από τις συζητήσεις που είχε με τον Σι Τζινπίνγκ με τον οποίο συμφώνησαν και οι δύο ότι το Ιράν δεν μπορεί να αποκτήσει πυρηνικά όπλα και ότι το Στενά του Ορμούζ πρέπει να ανοίξουν το συντομότερο δυνατό, θα εξετάσει το ενδεχόμενο άρσης των κυρώσεων εναντίον κινεζικών εταιρειών που αγοράζουν ιρανικό πετρέλαιο. Αυτό εκ των πραγμάτων αποτελεί τόσο μια κίνηση που βελτιώνει τη σχέση του με το Πεκίνο και την κινεζική ηγεσία, αλλά ταυτόχρονα περιορίζει την πίεση προς την ιρανική οικονομία με ότι αυτό θα μπορούσε να συνεπάγεται στο τραπέζι των συνομιλιών για μια συμφωνία.

Πως απαντά η Τεχεράνη και ο ρόλος της Κίνας

Σε αυτό το πλαίσιο ιδιαίτερο ενδιαφέρον έχουν και οι παρεμβάσεις και τα σχόλια που έκανε περίπου την ίδια ώρα, ο υπουργός Εξωτερικών του Ιράν Αμπάς Αραγτσί. Σύμφωνα με όσα ανέφερε οι ΗΠΑ έχουν έρθει σε επαφή με την Τεχεράνη εκφράζοντας την πρόθεση να συνεχιστούν οι συνομιλίες, ενώ ξεκαθάρισε -θυμίζοντας ουσιαστικά και τη στάση των ΗΠΑ- ότι το Ιράν είναι έτοιμο να ακολουθήσει είτε τη διπλωματική είτε τη στρατιωτική οδό για τον τερματισμό της σύγκρουσης. Όπως υποστήριξε από το Νέο Δελχί και τη σύνοδο των ΥΠΕΞ των BRICS «δεν εμπιστεύομαι τις ΗΠΑ» και για αυτό η ιρανική διπλωματία θα καλωσόριζε μια μεσολάβηση από την Κίνα.

Όπως το υπογράμμισε: «Διατηρούμε πολύ καλές σχέσεις με την Κίνα, είμαστε στρατηγικοί εταίροι και γνωρίζουμε ότι οι Κινέζοι έχουν καλές προθέσεις». Σε μια προσπάθεια να «σπάσει» τη συμφωνία μεταξύ ΗΠΑ και Κίνας που προμόταρε ο νωρίτερα ο Ντόναλντ Τραμπ όσον αφορά στη δέσμευση της Κίνας ως προς το θέμα του ανοίγματος των Στενών του Ορμούζ (και τη μη επιβολή διοδίων όπως θέλει το Ιράν), ο Αραγτσί υποστήριξε ότι τα πλοία των χωρών που δε συμμετέχουν στις επιθέσεις κατά του Ιράν μπορούν να περνούν κανονικά από τα Στενά.

Από την πλευρά του το Πεκίνο πάντως εμφανίζεται να τηρεί μια αμφιλεγόμενη, οριακά ουδέτερη στάση για το θέμα του Ιράν, καθώς ναι μεν εμφανίζεται να συμφωνεί με την Ουάσινγκτον στα επιμέρους θέματα, όπως ταυτόχρονα χαρακτήρισε τον πόλεμο «σύγκρουση που δεν έπρεπε ποτέ να είχε συμβεί», χωρίς να επιρρίπτει ευθέως ευθύνες στην Τεχεράνη. Αναλυτές εκτιμούν ότι η Κίνα δύσκολα θα πιέσει αποφασιστικά το Ιράν, το οποίο θεωρεί πολύτιμο στρατηγικό αντίβαρο απέναντι στις ΗΠΑ.