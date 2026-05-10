Σκηνές φαρ ουέστ εκτυλίχθηκαν πριν από λίγο στην περιοχή των Τζιτζιφιών στην Καλλιθέα, όταν σημειώθηκε επεισόδιο με πυροβολισμούς έξω από γνωστό νυχτερινό κέντρο.

Σύμφωνα με τις πρώτες αναφορές, ο δράστης, κάτω από αδιευκρίνιστες μέχρι στιγμής συνθήκες, έβγαλε όπλο τύπου Καλάσνικοφ και άνοιξε πυρ. Από τους πυροβολισμούς τραυματίστηκε μία γυναίκα, η οποία μεταφέρθηκε σε ιδιωτικό θεραπευτήριο.

Την ώρα του επεισοδίου επικράτησε πανικός, καθώς στο σημείο βρίσκονταν τόσο εργαζόμενοι όσο και πελάτες του καταστήματος, οι οποίοι προσπάθησαν να προφυλαχθούν από τα πυρά.

Ο δράστης συνελήφθη.

Η επιχείρηση της Αστυνομίας

Η κινητοποίηση των αρχών ήταν ακαριαία με ισχυρές δυνάμεις της ΟΠΚΕ να πραγματοποιούν αυτή τη στιγμή επιχείρηση εντός του καταστήματος.

Οι αστυνομικοί ερευνούν τον χώρο για τη συλλογή στοιχείων και καλύκων και θα προχωρήσουν και στην κατάσχεση του βιντεοληπτικού υλικού από τις κάμερες ασφαλείας του καταστήματος, προκειμένου να διαλευκανθούν τα αίτια της επίθεσης και η αλληλουχία των γεγονότων.

Η περιοχή παραμένει αποκλεισμένη.