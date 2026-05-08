Κάντε TO BHMA προτιμώμενη πηγή

«Το επεισοδιακό και εξευτελιστικό δικαστικό δράμα μεταξύ του Ίλον Μασκ και της OpenAI» είναι ο τίτλος δημοσιεύματος στο Βloomberg σχετικά με την πολύκροτη δίκη που εξελίσσεται εδώ και δυο εβδομάδες.

Ο CEO της εταιρείας Σαμ Άλτμαν και ο πλουσιότερος άνθρωπος του κόσμου βρίσκονται αντιμαχόμενοι σε μια δίκη με υψηλό διακύβευμα που θα μπορούσε να αλλάξει το μέλλον της OpenAI και του πιο γνωστού και δημοφιλούς προϊόντος της, του ChatGPT.

Το 2024, ο Μασκ κατέθεσε αγωγή κατηγορώντας την OpenAI ότι εγκατέλειψε την ιδρυτική της αποστολή, την ανάπτυξη της Τεχνητής Νοημοσύνης προς όφελος της ανθρωπότητας, και επικεντρώθηκε στην αύξηση των κερδών της, αφού πρώτα τον εξαπάτησε προκειμένου να την χρηματοδοτήσει.

Ωστόσο, εδώ και δύο εβδομάδες οι καταθέσεις των ηχηρών ονομάτων της τεχνητής νοημοσύνης -μεταξύ αυτών και του ίδιου του Μασκ- δεν έχουν κάνει σοφότερο όποιον τις παρακολουθεί, παρά μόνο φέρνουν στο φως τις εσωτερικές διαμάχες και τα «κουτσομπολιά» της εταιρείας που δημιούργησε το ChatGPT.

Η κατάθεση της μητέρας τεσσάρων παιδιών του Μασκ

Μια από τις περισσότερο πολυαναμενόμενες καταθέσεις αυτής της εβδομάδας ήταν εκείνη της Σιβόν Ζίλις, στέλεχος της Neuralink (της εταιρείας του Μασκ με εγκεφαλικά εμφυτεύματα) και μητέρα τεσσάρων παιδιών του μεγιστάνα.

Η Ζίλις έχει αναδειχθεί σε κεντρικό πρόσωπο της υπόθεσης, καθώς αποτέλεσε σύνδεσμο ανάμεσα στον Μασκ και το διοικητικό συμβούλιο της OpenAI, στο οποίο συμμετείχε από το 2020 έως το 2023.

Οι δικηγόροι της OpenAI αμφισβητούν τη φύση της σχέσης της με τον μεγιστάνα, υποστηρίζοντας πως είχαν κρυφό δεσμό και παρουσίασαν στη δίκη επικοινωνίες που, κατά τους ίδιους, δείχνουν ότι λειτουργούσε ως εσωτερική πηγή ενημέρωσής του, αφότου εκείνος αποχώρησε από την εταιρεία.

«Προτιμάς να παραμείνω κοντά με την OpenAI ώστε να συνεχίσω να έχω πληροφορίες ή να αρχίσω να αποστασιοποιούμαι; Το παιχνίδι εμπιστοσύνης πρόκειται να γίνει περίπλοκο, οπότε θα εκτιμούσα καθοδήγηση για το πώς να κάνω το σωστό απέναντί σου», φέρεται να έγραψε η Ζίλις στον Μασκ το 2018, σύμφωνα με δικαστικά έγγραφα.

Την ίδια στιγμή, η ίδια διατηρούσε καλές σχέσεις και με την ηγεσία της OpenAI. Σε μήνυμα του 2023, ο Άλτμαν φέρεται να της ζητά συμβουλή για το πώς να προσεγγίσει τον Μασκ, γράφοντάς της: «Λες να ήταν καλή ιδέα να κάνω κάποιο θετικό tweet για τον Ίλον;»

Κατά την κατάθεσή της, η 40χρονη ανέφερε ότι στα πρώτα χρόνια της OpenAI συζητήθηκαν πολλές διαφορετικές ιδέες σχετικά με τη δομή του οργανισμού και το ενδεχόμενο δημιουργίας κερδοσκοπικού σκέλους. Όπως είπε, αρχικά συμφωνούσε με τη δημιουργία ενός τέτοιου μοντέλου και με τις επενδύσεις δισεκατομμυρίων από τη Microsoft, επειδή θεωρούσε ότι θα βοηθούσαν στην υλοποίηση της ιδρυτικής αποστολής της OpenAI.

Όταν ο Μασκ αποχώρησε από το διοικητικό συμβούλιο της OpenAI τον Φεβρουάριο του 2018, η Ζίλις κατέθεσε πως λειτούργησε ως διαμεσολαβήτρια σε αυτόν τον «περίεργο ‘’μισό’’ χωρισμό».

Ο πρόεδρος της OpenAI Γκρεγκ Μπρόκμαν, ο οποίος κατέθεσε νωρίτερα μέσα στην εβδομάδα, ρωτήθηκε επίσης για το ρόλο της Ζίλις. Είπε ότι ήταν φίλη του από το 2012 ή 2013 και ότι αργότερα πήγε να εργαστεί για τον Μασκ, ενώ μετά την αποχώρησή του από την εταιρεία το 2018, εκείνη ήταν «κατά κάποιον τρόπο η εκπρόσωπος του Ίλον». Δήλωσε επίσης πως είχε «πολύ ενεργό» ρόλο στη μετατροπή της OpenAI σε κερδοσκοπική οντότητα.

Όλα αυτά έχουν σημασία, καθώς η υπεράσπιση της OpenAI προσπαθεί να αποδείξει ότι ο Μασκ γνώριζε και ήταν εξαρχής σύμφωνος με τη μετατροπή της εταιρείας σε κερδοσκοπική και πως σήμερα κινείται εκδικητικά λόγω της επιτυχίας της.

Η προσωπική σχέση της Ζίλις με τον Μασκ

Η έκταση της προσωπικής σχέσης της Ζίλις με τον Μασκ δεν ήταν γνωστή δημοσίως μέχρι το 2022, όταν το Business Insider αποκάλυψε ότι είχαν αποκτήσει δίδυμα την προηγούμενη χρονιά.

Στα πλαίσια της δίκης βέβαια, ήρθαν στη δημοσιότητα και άλλες λεπτομέρειες για τη σχέση τους: σύμφωνα με την κατάθεση της Ζίλις, οι δυο τους έγιναν ζευγάρι γύρω στο 2016, ενώ σήμερα η ίδια ζει σε ένα σπίτι στο Όστιν του Τέξας, όπου και ο Μασκ μένει περιστασιακά όταν επισκέπτεται τα παιδιά τους. Ανέφερε ότι αποφάσισε να αποκτήσει παιδιά μαζί του στα τέλη του 2020, όταν εκείνος της είπε ότι «θα ήταν ευτυχής να κάνει μια δωρεά». Σήμερα έχουν τέσσερα παιδιά μαζί.

Πάντως όταν ο Μασκ κατέθεσε την προηγούμενη εβδομάδα, αναφέρθηκε στη Ζίλις ως «τη μητέρα των παιδιών του» και δήλωσε ότι ζουν μαζί. Επιπλέον, οι δυο τους είχαν εμφανιστεί πρόσφατα να κρατιούνται χέρι-χέρι σε εκδηλώσεις, μεταξύ άλλων σε δείπνα με τον Ντόναλντ Τραμπ στον Λευκό Οίκο και στο Mar-a-Lago.

Η Ζίλις κατέθεσε επίσης ότι είχε υπογράψει συμφωνία εμπιστευτικότητας με τον Μασκ ώστε να μη δημοσιοποιήσει ότι είχαν αποκτήσει παιδιά μαζί. Όταν όμως το Business Insider επικοινώνησε μαζί της για το θέμα, ενημέρωσε αμέσως την OpenAI. «Το πρώτο τηλεφώνημα ήταν στον πατέρα μου», είπε. «Το δεύτερο στον Σαμ Άλτμαν».

Το διοικητικό συμβούλιο της OpenAI ψήφισε υπέρ της παραμονής της στην εταιρεία, όμως τελικά αποχώρησε όταν ο Μασκ ίδρυσε το 2023 τη δική του ανταγωνιστική AI εταιρεία, την xAI. Ανάμεσα στα έγγραφα που παρουσιάστηκαν στη δίκη περιλαμβανόταν και μηνύματα με φίλη της σχετικά με αυτή την εξέλιξη.

«Όταν ο πατέρας των παιδιών σου ξεκινά μια ανταγωνιστική εταιρεία και πρόκειται να πάρει κόσμο από την OpenAI, δεν υπάρχουν και πολλά που μπορείς να κάνεις», είχε γράψει η Ζίλις.