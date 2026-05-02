Ο Ίλον Μασκ πέρασε το μεγαλύτερο μέρος των τελευταίων τριών ημερών καταθέτοντας στο δικαστήριο του Όκλαντ, κατηγορώντας την δημιουργό του ChatGPT OpenAI και τα στελέχη της ότι τον εξαπάτησαν, προκειμένου να δωρίσει χρήματα για να βοηθήσει στην ίδρυση μιας από τις μεγαλύτερες εταιρείες τεχνητής νοημοσύνης στον κόσμο.

Η αγωγή έχει φέρει τον πλουσιότερο άνθρωπο του κόσμου αντιμέτωπο με τους πρώην συνεργάτες του που έγιναν ανταγωνιστές του, τον Διευθύνοντα Σύμβουλο της OpenAI Σαμ Άλτμαν και τον Πρόεδρο της εταιρίας Γκρεγκ Μπρόκμαν, τους οποίους κατηγορεί ότι πλούτισαν επειδή παρέκκλιναν από την ιδρυτική αποστολή της OpenAI ως μη κερδοσκοπικού οργανισμού και την μετέτρεψαν τελικά σε μια κερδοσκοπική εταιρεία. Ο Μασκ κατονόμασε επίσης τη Microsoft ως συγκατηγορούμενο στην υπόθεση, κατηγορώντας την εταιρεία ότι βοήθησε και υποκίνησε την παραβίαση της «φιλανθρωπικής» φύσης της OpenAI.

Από την άλλη, η OpenAI και η Microsoft προσπαθούν να αποδείξουν ότι ο Μασκ γνώριζε και υποστήριζε τη δημιουργία ενός κερδοσκοπικού βραχίονα της εταιρείας και πως υποβάλλει την αγωγή μόνο και μόνο επειδή δεν μπόρεσε να αναλάβει τον πλήρη έλεγχο της OpenAI, την οποία τώρα προσπαθεί να καταστρέψει ως ανταγωνιστική εταιρία.

Πώς εξελίχθηκαν οι τρεις μέρες καταθέσεων

Ο Μασκ ξεκίνησε την κατάθεσή του την περασμένη Τρίτη επαναλαμβάνοντας κάτι που λέει συχνά: ότι ο ίδιος και οι εταιρείες του έχουν ως αποστολή να ωφελήσουν την ανθρωπότητα. Αυτό περιλάμβανε την εταιρεία ηλεκτρικών αυτοκινήτων του, την Tesla, την εταιρεία διαστημικών πυραύλων του, την SpaceX, και την εταιρεία εγκεφαλικών εμφυτευμάτων του, την Neuralink. «Η OpenAI ξεκίνησε την ίδια αποστολή», δήλωσε, πριν οι Άλτμαν και Μπρόκμαν «την μετατρέψουν σε εμπορική επιχείρηση αξίας εκατοντάδων δισεκατομμυρίων δολαρίων».

Από την Τετάρτη, η ατμόσφαιρα στην αίθουσα του δικαστηρίου έγινε εντονότερη καθώς ο δικηγόρος της OpenAI Γουίλιαμ Σάβιτ προσπάθησε να αποδείξει ότι ο Μασκ δεν είχε συμπεριφερθεί διαφορετικά από τους Άλτμαν και Μπρόκμαν.

Κατά τους διαλόγους τους, ο Μασκ και ο Σάβιτ συχνά ανέβαζαν τους τόνους της φωνής τους, ενώ ο πρώτος έκανε μερικά αστεία που απευθύνονταν τόσο στον δικηγόρο της OpenAI όσο και στον Άλτμαν, ο οποίος καθόταν στην άλλη πλευρά της αίθουσας, προκαλώντας τη δυσφορία της δικαστή Γκονζάλες Ροντρίγκεζ.

Η κατάθεση του Μασκ ολοκληρώθηκε χθες με έναν τελευταίο γύρο ερωτήσεων από τον Σάβιτ, με τον πλουσιότερο άνθρωπο του κόσμου να κατηγορεί τον δικηγόρο πως τον καθοδηγεί και πως θέλει να τον παγιδεύσει.

Πάντως, ο μεγιστάνας θα μπορούσε να κληθεί ξανά στο εδώλιο κατά τη διάρκεια των επόμενων τριών εβδομάδων της δίκης.

Η υπόθεση

Το βασικό ερώτημα της υπόθεσης είναι εάν η OpenAI και τα στελέχη της μετέτρεψαν αθέμιτα την εταιρεία σε κερδοσκοπική, παραβιάζοντας την αρχική της αποστολή και παραπλανώντας τον Μασκ.

Ο Μασκ ήταν ένας από τους συνιδρυτές της εταιρείας και παρείχε 38 εκατομμύρια δολάρια στην OpenAI. Ωστόσο, αποχώρησε το 2018 και είχε διακόψει εντελώς τη χρηματοδότηση έως το 2020.

«Τους δώρισα χρήματα για να δημιουργήσουν μια start-up», κατέθεσε ο Μασκ, εξηγώντας ότι πίστευε πως έκανε δωρεά σε έναν μη κερδοσκοπικό οργανισμό που θα δημιουργούσε Τεχνητή Νοημοσύνη «για το καλό της ανθρωπότητας».

Αλλά ήδη από το 2015, ο Μασκ είχε προτείνει να συμπεριληφθεί στην OpenAI μια κερδοσκοπική οντότητα, σύμφωνα με email που παρουσιάστηκαν στους ενόρκους. Μάλιστα το 2017 έδωσε εντολή στους ανώτερους συμβούλους του να καταχωρίσουν μια κερδοσκοπική εταιρεία στο όνομα της OpenAI, δήλωσε ο δικηγόρος της εταιρίας.

Ο Μασκ κατέθεσε ότι ήταν σύμφωνος με το να έχει η OpenAI μια κερδοσκοπική θυγατρική, εφόσον δεν «ξεπερνούσε» τον μη κερδοσκοπικό οργανισμό, κάτι που υποστήριξε ότι τελικά συνέβη.

Ο Σάβιτ είχε προτείνει στον Μασκ να παραιτηθεί από το διοικητικό συμβούλιο της OpenAI τον Φεβρουάριο του 2018, όταν του απαγορεύτηκε να αναλάβει μονομερώς τον έλεγχο της εταιρείας όπως είχε επιδιώξει. Ο Μασκ, ωστόσο, δήλωσε ότι παραιτήθηκε από το διοικητικό συμβούλιο για να επικεντρωθεί στις άλλες εταιρείες του.

Στη συνέχεια, ο δικηγόρος της OpenAI υπονόησε ότι στα χρόνια που ακολούθησαν την αποχώρηση του Μασκ από το διοικητικό συμβούλιο της εταιρίας, εκείνος προσπάθησε να εμποδίσει την ανάπτυξή της, ειδικά μετά τη δημιουργία μιας ανταγωνιστικής εταιρίας, της xAI.

«Η δίκη δεν αφορά τους κινδύνους της Τεχνητής Νοημοσύνης»

Την Πέμπτη, η συζήτηση στην αίθουσα του δικαστηρίου άγγιξε κάποια στιγμή το θέμα των κινδύνων ασφαλείας που θέτει η Τεχνητή Νοημοσύνη.

«Θα μπορούσαμε όλοι να πεθάνουμε» εξαιτίας της Τεχνητής Νοημοσύνης, είπε ο Στίβεν Μόλο, δικηγόρος του Μασκ. Αλλά η δικαστής Γκονζάλες Ρότζερς είπε ότι τέτοιες δυσοίωνες δηλώσεις δεν θα επιτρέπονταν ενώπιον των ενόρκων.

«Είναι ειρωνικό το γεγονός ότι ο πελάτης σας, παρά τους κινδύνους αυτούς, δημιουργεί μια εταιρία που βρίσκεται ακριβώς σε αυτόν τον χώρο. Υποψιάζομαι ότι υπάρχουν πολλοί άνθρωποι που δεν θέλουν να αφήσουν το μέλλον της ανθρωπότητας στα χέρια του κ. Μασκ, αλλά δεν πειράζει, δεν πρόκειται να ασχοληθούμε με αυτά τα ζητήματα», απάντησε στον Μόλο η δικαστής, τονίζοντας ότι η δίκη δεν αφορά το αν η Τεχνητή Νοημοσύνη βλάπτει την ανθρωπότητα ή όχι.

Πλήγμα για τον Μασκ

Οι δικηγόροι Ίλον Μασκ έχουν καταβάλει μεγάλες προσπάθειες για να τονίσουν την υπαρξιακή φύση των ανησυχιών του πελάτη τους, σε μια προσπάθεια να υπογραμμίσουν ότι επιχειρεί να προστατεύσει τον κόσμο από αυτό που θα μπορούσε να δημιουργήσει η OpenAI και όχι απλώς να βλάψει έναν ανταγωνιστή της δικής του νεοσύστατης επιχείρησης τεχνητής νοημοσύνης.

Για αυτό και οι New York Times τονίζουν πως η απόφαση της δικαστή Γκονζάλες Ρότζερς να αποκλείσει αυτή τη γραμμή ερωτήσεων θα μπορούσε να αποτελέσει πλήγμα για τον Μασκ.