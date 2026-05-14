Ο CEO της OpenAI Σαμ Άλτμαν κατέθετε επί τέσσερις ώρες την περασμένη Τρίτη στο δικαστήριο, προσπαθώντας να διαψεύσει τις κατηγορίες του Ίλον Μασκ πως «καταχράστηκε έναν φιλανθρωπικό οργανισμό» όταν μετέτρεψε την εταιρεία πίσω από το ChatGPT σε μια κερδοσκοπική υπερδύναμη.

Μασκ εναντίον OpenAI

Η δίκη, που βρίσκεται πλέον στην τρίτη εβδομάδα της, έχει φέρει αντιμέτωπες δύο από τις ισχυρότερες προσωπικότητες του τεχνολογικού κόσμου, σε μια σύγκρουση με υψηλό διακύβευμα, καθώς το αποτέλεσμά της θα μπορούσε να επιφέρει σημαντικές αλλαγές σε μία από τις κορυφαίες εταιρείες τεχνητής νοημοσύνης παγκοσμίως – και ενδεχομένως να επηρεάσει συνολικά το τοπίο της τεχνητής νοημοσύνης.

Οι δικηγόροι του πλουσιότερου ανθρώπου του κόσμου υποστηρίζουν ότι η OpenAI, ο Άλτμαν και ο πρόεδρος της εταιρείας Γκρεγκ Μπρόκμαν, με τη βοήθεια επενδύσεων από τη Microsoft, παρέκκλιναν από την αρχική αποστολή της OpenAI ως μη κερδοσκοπικού οργανισμού που στόχευε στη δημιουργία προηγμένης τεχνητής νοημοσύνης προς όφελος της ανθρωπότητας. Αντίθετα, σύμφωνα με την πλευρά του Μασκ, πλούτισαν δημιουργώντας μια κερδοσκοπική θυγατρική που πλέον ελέγχει ουσιαστικά τον μη κερδοσκοπικό οργανισμό.

Η νομική ομάδα της OpenAI αντιτείνει ότι ο Μασκ αντιδρά εκδικητικά από πικρία, και παράλληλα επιδιώκει να πλήξει έναν ανταγωνιστή.

«Ο Μασκ προσπάθησε να σκοτώσει»την OpenAI

Υπό αυτό το πλαίσιο, κατά την πολυαναμενόμενη κατάθεσή του την Τρίτη, ο Άλτμαν με σχεδόν απόλυτη ψυχραιμία επεσήμανε ότι ο Μασκ δεν ενδιαφέρεται πραγματικά για την OpenAI, ενώ τον κατηγόρησε πως δεν τήρησε τις υποσχέσεις του και πως εγκατέλειψε την εταιρεία, η οποία κλήθηκε να πλοηγηθεί σε ένα «αβέβαιο μέλλον».

«Ο κύριος Μασκ προσπάθησε να την σκοτώσει», δήλωσε, προσθέτοντας ότι ο μεγιστάνας ίδρυσε μια ανταγωνιστική εταιρεία (την xAI), επιχείρησε να προσελκύσει στελέχη της OpenAI και, όπως ισχυρίστηκε, παρενέβη επιχειρηματικά στις δραστηριότητές της εταιρείας.

Η διαμάχη ξεκινά σχεδόν πριν από μία δεκαετία, όταν οι ιδρυτές της OpenAI, ανάμεσά τους και ο Μασκ, συμφώνησαν να δημιουργήσουν έναν μη κερδοσκοπικό οργανισμό ώστε να προσελκύσουν κορυφαία ταλέντα του χώρου και να εξασφαλίσουν μεγάλα κεφάλαια για την ανάπτυξη ανταγωνιστικής τεχνολογίας AI.

Ο Μασκ, ο οποίος είχε δωρίσει 38 εκατομμύρια δολάρια στην OpenAI στα πρώτα της βήματα, επιδίωξε να έχει τον πλήρη έλεγχο, όμως οι υπόλοιποι συνιδρυτές αρνήθηκαν.

Καταθέτοντας στο δικαστήριο, ο Άλτμαν εξήγησε ότι θεωρούσαν πως κανένας άνθρωπος μόνος του δεν θα έπρεπε να ελέγχει τη γενική τεχνητή νοημοσύνη και πως κατά συνέπεια ο Μασκ δεν ταίριαζε «στην κουλτούρα της εταιρείας».

Ο Μασκ αποχώρησε από το διοικητικό συμβούλιο το 2018, κάτι που ο Άλτμαν χαρακτήρισε ως «ενίσχυση του ηθικού των εργαζομένων», οι οποίοι δεν εκτιμούσαν τη «σκληροπυρηνική» προσέγγισή του.

«Είστε αξιόπιστος;»

Κατά την αντεξέταση του CEO, ο βασικός δικηγόρος του Μασκ Στίβεν Μόλο επιχειρούσε επί 20 λεπτά να πλήξει την αξιοπιστία του. «Είστε αξιόπιστος;» ρώτησε αρχικά. «Πιστεύω πως ναι», απάντησε ο Άλτμαν. Όταν ο Μόλο τον ρώτησε αν λέει πάντα την αλήθεια, εκείνος απάντησε: «Είμαι βέβαιος ότι υπήρξαν στιγμές στη ζωή μου που δεν το έκανα». Στην ερώτηση αν επιχειρηματικοί συνεργάτες τον έχουν αποκαλέσει ψεύτη, ο Άλτμαν απάντησε: «Έχω ακούσει ανθρώπους να το λένε αυτό».

Στη συνέχεια, ο δικηγόρος του Μασκ προσπάθησε να αποδείξουν ότι ο Άλτμαν και ο Μπρόκμαν προσπάθησαν να αποκομίσουν προσωπικά κέρδη από την OpenAI, παρά την αρχική μη κερδοσκοπική αποστολή της.

Η ασυνήθιστη πορεία της OpenAI — από ένα μη κερδοσκοπικό ερευνητικό εργαστήριο σε αυτό που είναι σήμερα, δηλαδή μια τεράστια κερδοσκοπική εταιρεία που εξακολουθεί να συνδέεται με έναν μη κερδοσκοπικό οργανισμό, το OpenAI Foundation, του οποίου το αποθεματικό ενδέχεται να ξεπερνά τα 130 δις δολάρια — αποτέλεσε τη βάση του Μόλο για να θέσει ερωτήματα σχετικά με τα κίνητρα του CEO.

Ο δικηγόρος υπονόησε μεταξύ άλλων πως ο Άλτμαν, ο οποίος έγινε δισεκατομμυριούχος μέσω πολυετών επενδύσεων στον τεχνολογικό κλάδο, εξυπηρετούσε προσωπικά οικονομικά συμφέροντα μέσω της OpenAI. Παρουσίασε μια λίστα με προσωπικές επενδύσεις του Άλτμαν σε διάφορες εταιρείες που αναμένεται να ωφεληθούν από τη συνεργασία τους με την OpenAI. Μεταξύ αυτών ήταν η Helion Energy, μια start-up που έχει συμφωνίες με τη Microsoft και την OpenAI, και στην οποία ο ίδιος προσωπικά έχει επενδύσει 375 εκατομμύρια δολάρια σύμφωνα με την Wall Street Journal.

Σχετικά με αυτό, ο CEO απάντησε ότι είχε εξαιρεθεί από οποιαδήποτε συζήτηση σχετικά με μια πιθανή συμφωνία μεταξύ της OpenAI και της Helion, όμως αναγνώρισε ότι συμμετείχε στο διοικητικό συμβούλιο της δεύτερης ενώ ταυτόχρονα εργαζόταν για την εξασφάλιση περισσότερης υπολογιστικής ισχύος για την OpenAI — όπως η ενεργειακή υποστήριξη που θα μπορούσε να προσφέρει η Helion.

Ο Μόλο άφησε επίσης να εννοηθεί ότι ο Άλτμαν θα μπορούσε να είχε συνεχίσει να αναπτύσσει την OpenAI αποκλειστικά ως μη κερδοσκοπικό οργανισμό. Εκείνος όμως απάντησε ότι ο μόνος τρόπος για να δημιουργηθεί ένας τόσο τεράστιος οικονομικά φιλανθρωπικός οργανισμός ήταν η άντληση δισεκατομμυρίων δολαρίων μέσω μιας κερδοσκοπικής δραστηριότητας.

Νωρίτερα, απαντώντας σε ερωτήσεις των δικών του δικηγόρων, ο Άλτμαν είχε αναφέρει πως: «Σε κάθε στάδιο προσπάθησα όσο καλύτερα μπορούσα να μεγιστοποιήσω την αξία του μη κερδοσκοπικού οργανισμού μας. Θα ήθελα να επισημάνω ότι δεν υπάρχουν πολλά ιστορικά παραδείγματα μη κερδοσκοπικών οργανισμών αυτού του μεγέθους».

Τι ζητά ο Μασκ

Αν το Ομοσπονδιακό Δικαστήριο της Βόρειας Περιφέρειας της Καλιφόρνιας κρίνει ένοχους τον Άλτμαν, τον Μπρόκμαν και τη Microsoft για τις δύο αστικές αγωγές του Μασκ — «παραβίαση φιλανθρωπικής εμπιστοσύνης» και «αδικαιολόγητο πλουτισμό» — ο Μασκ ζητά αποζημίωση ύψους 150 δις δολαρίων, τα οποία θα πάνε στον μη κερδοσκοπικό οργανισμό, το OpenAI Foundation.

Παράλληλα, ζητά τη διάλυση της κερδοσκοπικής δομής, η οποία πλέον αποτιμάται στα 730 δις δολάρια, και την απομάκρυνση των Άλτμαν και Μπρόκμαν από τις ηγετικές τους θέσεις. Μια τέτοια εξέλιξη θα μπορούσε να αναδιαμορφώσει ριζικά την OpenAI και ενδεχομένως να πλήξει τις προσπάθειές της στην ανάπτυξη τεχνητής νοημοσύνης.

Για την ώρα πάντως, η δίκη έχει ανοίξει ένα σπάνιο παράθυρο στις εσωτερικές διεργασίες ορισμένων από τους πιο φιλόδοξους επιχειρηματίες της Silicon Valley.

Σήμερα αναμένονται οι τελικές αγορεύσεις, ενώ η απόφαση από το συμβουλευτικό σώμα ενόρκων και τη δικαστή που επιβλέπει την υπόθεση Ιβόν Γκονζάλες Ρότζερς, ενδέχεται να εκδοθεί την επόμενη εβδομάδα.