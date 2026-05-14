Λιγότερο από δύο χρόνια μετά τη θριαμβευτική εκλογή του, με την υπόσχεση της «σταθερότητας», ο βρετανός πρωθυπουργός βρίσκεται αντιμέτωπος με την κατάρρευση της εξουσίας του. Η παραίτηση του υπουργού Υγείας, σήμερα Πέμπτη, αποτέλεσε το πρώτο σοβαρό ρήγμα στο υπουργικό συμβούλιο, με τον Γουές Στρίτινγκ να κατηγορεί ανοιχτά τον Κίρ Στάρμερ για «πολιτική διολίσθηση» και έλλειψη οράματος.

Η κρίση πυροδοτήθηκε από τα καταστροφικά αποτελέσματα των Εργατικών στις πρόσφατες τοπικές εκλογές, τα οποία ακύρωσαν το αφήγημα της κυριαρχίας του Στάρμερ. Παρά τις πιέσεις, από περισσότερους από 90 βουλευτές του κόμματος, να ορίσει χρονοδιάγραμμα αποχώρησης, ο πρωθυπουργός δηλώνει αποφασισμένος να δώσει τη μάχη της επιβίωσης.

«Πολιτικό κενό αντί για όραμα»

Στην επιστολή παραίτησής του, ο Στρίτινγκ ήταν καταπέλτης: «Εκεί που χρειαζόμαστε όραμα, έχουμε κενό. Εκεί που χρειαζόμαστε κατεύθυνση, έχουμε αδράνεια», έγραψε, προσθέτοντας πως είναι πλέον σαφές ότι ο Στάρμερ δεν μπορεί να οδηγήσει την παράταξη στις επόμενες γενικές εκλογές.

Αν και ο Στρίτινγκ δεν ενεργοποίησε άμεσα τη διαδικασία επίσημης αμφισβήτησης, πηγές προσκείμενες στον πρώην υπουργό αναφέρουν ότι διαθέτει την απαιτούμενη στήριξη για να το πράξει, προτιμώντας ωστόσο μια «συντεταγμένη διαδοχή».

Οι δελφίνοι και η επιστροφή του Άντι Μπέρναμ

Το πολιτικό σκηνικό περιπλέκεται από την κίνηση-ματ του δημάρχου του Μάντσεστερ, Άντι Μπέρναμ. Ο δημοφιλής πολιτικός ανακοίνωσε ότι θα διεκδικήσει έδρα στο κοινοβούλιο, μια κίνηση που θεωρείται προοίμιο για τη διεκδίκηση της ηγεσίας του κόμματος.

Προς την επίτευξη αυτού του στόχου, ο βουλευτής των Εργατικών Τζος Σίμονς ανακοίνωσε σήμερα ότι θα παραιτηθεί από την έδρα του στη Βουλή των Κοινοτήτων, ώστε να δώσει στον Μπέρναμ την ευκαιρία να επιστρέψει στο κοινοβούλιο.

«Σήμερα, θέτω σε πρώτο πλάνο τον λαό που εκπροσωπώ και τη χώρα που αγαπώ και θα παραιτηθώ από βουλευτής του Μέικερφιλντ», έγραψε σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα Χ.

For decades, Westminster has overseen the managed decline of towns like mine. We have talked big, then acted small, stuck in a politics of incrementalism that cannot meet the moment. We have lost the trust of those our party was built to serve. It is my unwavering belief that… — Josh Simons MP (@joshsimonsmp) May 14, 2026

Ο δήμαρχος δήλωσε αμέσως ότι θα ζητήσει την άδεια να θέσει υποψηφιότητα για την κάλυψη της κενής βουλευτικής έδρας. «Μπορώ να επιβεβαιώσω ότι θα ζητήσω την άδεια της Εθνικής Εκτελεστικής Επιτροπής (NEC)», ώστε να κατέβει υποψήφιος στην περιφέρεια του Μέικερφιλντ.

Την ίδια στιγμή, η αναπληρώτρια πρωθυπουργός Άντζελα Ρέινερ, αν και δήλωσε πίστη στον Στάρμερ, απέφυγε να αποκλείσει το ενδεχόμενο να θέσει υποψηφιότητα στο μέλλον, ενώ το όνομα του υπουργού Ενόπλων Δυνάμεων, Αλ Καρνς, ακούγεται έντονα ως μια «φρέσκια» εναλλακτική για την ανανέωση της παράταξης.

Οικονομική νευρικότητα και η «μάχη για την ψυχή του έθνους»

Η πολιτική αβεβαιότητα έχει ήδη προκαλέσει τριγμούς στις αγορές, με τη στερλίνα να σημειώνει πτώση. Επιχειρηματικοί ηγέτες, όπως η CEO της Aviva, Αμάντα Μπλανκ, προειδοποιούν ότι η Βρετανία δεν αντέχει έβδομο πρωθυπουργό μέσα σε μια δεκαετία, καθώς αυτό αποθαρρύνει τις επενδύσεις.

Από την πλευρά του, ο Στάρμερ απάντησε στον Στρίτινγκ με μια επιστολή όπου αναφέρεται σε μια «μάχη για την ψυχή του έθνους», επιμένοντας ότι η κυβέρνησή του πρέπει να τηρήσει την υπόσχεση να κλείσει το κεφάλαιο του χάους.

Πώς μπορεί να εκπεσει ο Στάρμερ;

Για να ξεκινήσει επίσημη διαδικασία αμφισβήτησης (leadership challenge), ένας υποψήφιος πρέπει να συγκεντρώσει τη στήριξη του 20% των βουλευτών των Εργατικών (περίπου 81 υπογραφές).

Αν ο Στάρμερ αρνηθεί να παραιτηθεί, θα οδηγηθεί σε ψηφοφορία από τη βάση του κόμματος.

Αν υπάρξει μόνο ένας υποψήφιος που πληροί τα κριτήρια, ανακηρύσσεται αυτόματα ηγέτης και πρωθυπουργός.

Βασική προϋπόθεση για κάθε διεκδικητή: Πρέπει να είναι εν ενεργεία βουλευτής (γεγονός που εξηγεί την εσπευσμένη προσπάθεια του Άντι Μπέρναμ να επιστρέψει στο Γουέστμινστερ).