Η ανάγκη σταθερότητας και συνεργασίας στις σχέσεις Κίνας και ΗΠΑ κυριάρχησε στις τοποθετήσεις του Σι Τζινπίνγκ και του Ντόναλντ Τραμπ κατά τη διάρκεια του επίσημου δείπνου που παρέθεσε η κινεζική ηγεσία στο Πεκίνο προς τιμήν του Αμερικανού προέδρου.

Τι είπε ο Σι Τζινπίνγκ στην ομιλία του στο δείπνο

Ο Κινέζος πρόεδρος, υψώνοντας το ποτήρι του στην έναρξη της βραδιάς, καλωσόρισε θερμά τον Τραμπ και τα μέλη της αμερικανικής αποστολής, επιλέγοντας να δώσει ιδιαίτερο συμβολισμό στις ιστορικές σχέσεις των δύο χωρών. Υπενθύμισε μάλιστα ότι το 2026 συμπληρώνονται 250 χρόνια από τη Διακήρυξη της Ανεξαρτησίας των Ηνωμένων Πολιτειών, κάνοντας λόγο για δύο «μεγάλους λαούς» που μπορούν να συνυπάρξουν και να συμβάλουν από κοινού στην παγκόσμια ευημερία.

Σε μια περίοδο κατά την οποία οι γεωπολιτικοί και οικονομικοί ανταγωνισμοί μεταξύ Ουάσιγκτον και Πεκίνου παραμένουν έντονοι, ο Σι υποστήριξε ότι οι δύο υπερδυνάμεις οφείλουν να λειτουργούν ως εταίροι και όχι ως αντίπαλοι. Όπως ανέφερε, οι εξελίξεις στις σινοαμερικανικές σχέσεις επηρεάζουν όχι μόνο τους πολίτες των δύο χωρών, αλλά και τη διεθνή σταθερότητα συνολικά, σε έναν κόσμο που – όπως είπε – «βρίσκεται σε αναταραχή και διαρκή αλλαγή».

Ο Κινέζος πρόεδρος χαρακτήρισε παράλληλα την επίσκεψη Τραμπ στο Πεκίνο «ιστορική», επιχειρώντας να συνδέσει το κινεζικό αφήγημα της «εθνικής αναζωογόνησης» με το πολιτικό σύνθημα του Αμερικανού προέδρου «Make America Great Again». Σύμφωνα με τον ίδιο, οι δύο στόχοι μπορούν να εξελιχθούν παράλληλα, χωρίς να οδηγούν αναγκαστικά σε σύγκρουση.

«Παραγωγικές οι συζητήσεις» είπε ο Τραμπ, επικεντρώνοντας στο μπάσκετ και τα τζιν

Από την πλευρά του, ο Ντόναλντ Τραμπ μίλησε με ιδιαίτερα θερμούς τόνους για τη φιλοξενία που του επιφυλάχθηκε στην κινεζική πρωτεύουσα, κάνοντας λόγο για υποδοχή «χωρίς προηγούμενο». Ευχαρίστησε προσωπικά τον Σι Τζινπίνγκ για την τελετουργική επισημότητα και το κλίμα των συνομιλιών, τις οποίες χαρακτήρισε «εξαιρετικά θετικές και παραγωγικές».

Ο Αμερικανός πρόεδρος περιέγραψε το επίσημο δείπνο ως μια ευκαιρία ειλικρινούς ανταλλαγής απόψεων «μεταξύ φίλων», ενώ υπογράμμισε ότι οι σχέσεις ΗΠΑ και Κίνας συγκαταλέγονται «στις σημαντικότερες στην ανθρώπινη ιστορία».

Κατά την ομιλία του επιχείρησε επίσης να αναδείξει ιστορικούς και πολιτισμικούς δεσμούς ανάμεσα στους δύο λαούς. Αναφέρθηκε στον Βενιαμίν Φραγκλίνο και στις δημοσιεύσεις ρήσεων του Κομφούκιου στις αμερικανικές αποικίες, ενώ έκανε ειδική μνεία στη συμβολή Κινέζων εργατών στην ανάπτυξη του αμερικανικού σιδηροδρομικού δικτύου.

Ο Τραμπ επέλεξε ακόμη να δώσει έναν πιο προσωπικό και λαϊκό τόνο στην ομιλία του, σημειώνοντας ότι οι δύο κοινωνίες μοιράζονται κοινά πολιτισμικά στοιχεία. «Οι Κινέζοι αγαπούν το μπάσκετ και φορούν τζιν», ανέφερε χαρακτηριστικά, προσθέτοντας ότι οι δύο λαοί «έχουν πολλά περισσότερα κοινά απ’ όσα συχνά πιστεύεται».

Κλείνοντας την τοποθέτησή του, απηύθυνε επίσημη πρόσκληση προς τον Σι Τζινπίνγκ και τη σύζυγό του να επισκεφθούν τον Λευκό Οίκο στις 24 Σεπτεμβρίου 2026.