Με μια επιστολή ο υπουργός Υγείας της Μεγάλης Βρετανίας Γουές Στρίτινγκ ανακοίνωσε την παραίτηση του, ξεκαθαρίζοντας ότι πλέον δεν έχει καμιά εμπιστοσύνη στην ηγεσία του πρωθυπουργού Κιρ Στάρμερ.

Ο Στρίτινγκ θεωρείται από πολλούς αναλυτές ως ο ενορχηστρωτής της προσπάθειας εσωκομματικού και ενδοκυβερνητικού πραξικοπήματος κατά του Κιρ Στάρμερ που βρίσκεται σε εξέλιξη τις τελευταίες ημέρες, έπειτα και από τις σημαντικές απώλειες των Εργατικών στις τοπικές εκλογές.

Η παραίτηση του θεωρείται ως η αναγκαία και τελευταία κίνηση για να ξεκινήσει μια κούρσα για την προεδρία του κόμματος, αλλά και για την κυβέρνηση, καθώς χωρίς αυτήν δεν υπήρχε καμία επίσημη πρόκληση στην ηγεσία του Στάρμερ. Ο πρωθυπουργός βέβαια, καθώς οι ώρες κυλούσαν σήμερα και όλοι περίμεναν αν τελικά ο Στρίτινγκ θα παραιτηθεί, επανέλαβε εκ νέου ότι θα δώσει μάχη απέναντι σε οποιαδήποτε προσπάθεια αμφισβήτησης της ηγεσίας του.

Ο εκπρόσωπος του πρωθυπουργού δήλωσε ότι «η θέση του δεν έχει αλλάξει από τότε που το ξεκαθάρισε τη Δευτέρα». Ο εκπρόσωπος ρωτήθηκε επίσης αν ο πρωθυπουργός θεωρεί επιτυχημένη τη θητεία του Γουές Στρίτινγκ στο υπουργείο Υγείας, με τον ίδιο να απαντά ότι ο Στρίτινγκ έχει ασκήσει «πολύ θετική επίδραση στη ζωή των πολιτών».