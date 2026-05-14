Κάντε TO BHMA προτιμώμενη πηγή

Η βρετανική κυβέρνηση των Εργατικών κλονίζεται από την πρώτη μεγάλη εσωτερική κρίση, καθώς η παραίτηση του υπουργού Υγείας, Γουές Στρίτινγκ, άνοιξε τον ασκό του Αιόλου για την ηγεσία του Κιρ Στάρμερ.

Παρά τους τριγμούς, η υπουργός Παιδείας, Μπρίτζετ Φίλιπσον, έσπευσε σήμερα να δηλώσει πως ο πρωθυπουργός διατηρεί τη στήριξη του υπουργικού συμβουλίου, καλώντας το κόμμα σε «ανασύνταξη».

«Να πάρουμε μια ανάσα»

«Η παραίτηση προκάλεσε μεγάλη αναταραχή. Δεν πρόκειται να το κρύψω. Αλλά θεωρώ πως σήμερα έχουμε μια ευκαιρία να κάνουμε ένα διάλειμμα, να πάρουμε μια ανάσα και να προχωρήσουμε», δήλωσε η Φίλιπσον σε δημοσιογράφους. Η ίδια ξεκαθάρισε πως ο Στάρμερ έχει την πλήρη υποστήριξή της, επιχειρώντας να διασκεδάσει τις εντυπώσεις περί επικείμενης κατάρρευσης της κυβέρνησης.

Το «κατηγορώ» του Γουές Στρίτινγκ

Ο Στρίτινγκ παραιτήθηκε σήμερα Πέμπτη, εξαπολύοντας δριμεία επίθεση στον Στάρμερ. Τον κατηγόρησε ότι επιτρέπει στην κυβέρνηση να διολισθαίνει στην αδράνεια και ότι αναγκάζει άλλους να αναλαμβάνουν την ευθύνη για τις δικές του αποτυχίες.

«Εκεί που χρειαζόμαστε όραμα, έχουμε κενό. Εκεί που χρειαζόμαστε κατεύθυνση, έχουμε παρασυρθεί», έγραψε στην επιστολή παραίτησής του, σημειώνοντας πως είναι πλέον σαφές ότι ο Στάρμερ δεν μπορεί να οδηγήσει τους Εργατικούς στις επόμενες εκλογές. Αν και δεν προκάλεσε επίσημα διαδικασία εκλογής νέου ηγέτη, πηγές αναφέρουν πως διαθέτει τους απαραίτητους αριθμούς βουλευτών για να το πράξει, αν ο Στάρμερ δεν ορίσει χρονοδιάγραμμα αποχώρησης.

Οι δελφίνοι και τα εμπόδια

Η κρίση πυροδοτήθηκε μετά τα καταστροφικά αποτελέσματα των τοπικών εκλογών, μόλις δύο χρόνια μετά τη θριαμβευτική νίκη των Εργατικών. Ήδη τα ονόματα των πιθανών διαδόχων κυκλοφορούν στους διαδρόμους του Westminster:

Άντζελα Ρέινερ: Η πρώην αναπληρώτρια του Στάρμερ απαλλάχθηκε από κατηγορίες για τις φορολογικές της υποθέσεις, ανοίγοντας τον δρόμο για μια πιθανή υποψηφιότητα.

Άντι Μπέρναμ: Ο δήμαρχος του Μάντσεστερ είναι δημοφιλής στην «ήπια αριστερά» του κόμματος, αλλά δε διαθέτει αυτή τη στιγμή έδρα στο κοινοβούλιο.

Εντ Μίλιμπαντ: Ο υπουργός Ενέργειας παραμένει μια σταθερή επιλογή για την αριστερή πτέρυγα.

Αλ Καρνς: Ο υπουργός Ενόπλων Δυνάμεων και πρώην πεζοναύτης θεωρείται το «φρέσκο πρόσωπο» που θα μπορούσε να κάνει την έκπληξη.

Συναγερμός στην οικονομία και την αγορά

Η προοπτική να αποκτήσει η Βρετανία τον έβδομο πρωθυπουργό της μέσα σε μια δεκαετία έχει προκαλέσει οργή στον επιχειρηματικό κόσμο. Η στερλίνα σημείωσε πτώση μετά την παραίτηση Στρίτινγκ, ενώ οι επενδυτές ανησυχούν για μια στροφή προς πιο αριστερές οικονομικές πολιτικές.

Η Διευθύνουσα Σύμβουλος της Aviva, Amanda Blanc, ήταν καταπέλτης: «Υπήρξαν πάρα πολλές αλλαγές στρατηγικής και ηγεσίας στα έξι χρόνια που είμαι CEO. Αυτό είναι επιζήμιο για μια μεγάλη οικονομία όπως το Ηνωμένο Βασίλειο και για το πώς μας βλέπουν στο εξωτερικό».

Από την πλευρά της, η υπουργός Οικονομικών Ρέιτσελ Ριβς προειδοποίησε τους βουλευτές να μη «βυθίσουν τη χώρα στο χάος», τη στιγμή που η οικονομία άρχισε να δείχνει σημάδια ανάκαμψης.