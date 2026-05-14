Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ αποκάλυψε λεπτομέρειες από τις διαπραγματεύσεις του με τον Κινέζο ομόλογό του Σι Τζινπίνγκ σχετικά με τη σύγκρουση με το Ιράν, επιβεβαιώνοντας ότι το Πεκίνο δεν θα προμηθεύσει όπλα στην Τεχεράνη.

Σε συνέντευξή του στο Fox News την Πέμπτη, ο Τραμπ υποστήριξε ότι ο Σι Τζινπίνγκ δεσμεύτηκε πως η Κίνα «δεν πρόκειται να δώσει στρατιωτικό εξοπλισμό» στο Ιράν. Ο Αμερικανός πρόεδρος σημείωσε: «Αυτή είναι μια μεγάλη δήλωση», προσθέτοντας ότι ο Κινέζος ηγέτης το εξέφρασε «με πολύ κατηγορηματικό τρόπο».