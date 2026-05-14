«Ούτε εμείς, ούτε εγώ εκπροσωπώντας την Κυβέρνηση δε θέτουμε ζήτημα νομιμότητας. Αν υπάρχει ζήτημα νομιμότητας, δεν το γνωρίζουμε αυτό. Αυτό δε θα το πούμε εμείς. Δεν είμαι εγώ αρμόδιος, ούτε η Κυβέρνηση έχει τέτοια αρμοδιότητα», απάντησε ο Παύλος Μαρινάκης σε σχετική ερώτηση που έλαβε κατά τη διάρκεια της ενημέρωσης των πολιτικών συντακτών για δημοσίευμα που αναφέρεται σε μίσθωμα ακινήτου του Νίκου Ανδρουλάκη. Όπως είπε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος «σίγουρα η ίδια η συμπεριφορά του κυρίου Ανδρουλάκη, η ρητορική του, οι επιθέσεις που κάνει και ο ίδιος και οι συνεργάτες του, το ΠαΣοΚ όπως έχει γίνει επί των ημερών του, η ρητορική, δηλαδή, που χρησιμοποιεί το κόμμα, είναι σε πλήρη αναντιστοιχία, όλα αυτά είναι σε πλήρη αναντιστοιχία με αυτό το οποίο διαβάζουμε στο σημερινό δημοσίευμα».

Στη συνέχεια είπε ότι «γεννώνται ερωτήματα στο ηθικό σκέλος». Για να συνεχίσει λέγοντας ότι «πώς είναι δυνατόν ο κύριος Ανδρουλάκης, ο οποίος έχει χρησιμοποιήσει αυτή τη ρητορική για διάφορες υποθέσεις, αμφισβητώντας πάρα πολλές φορές αποφάσεις της Δικαιοσύνης, με μια πολύ επιθετική ρητορική, να εισπράττει αυτά τα ποσά, ενώ είναι ο αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης, να εισπράττει αυτά τα ποσά από το Δημόσιο πάνω από 1,2 εκατομμύρια ευρώ. Και είναι ο αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης και επιθυμεί να γίνει πρωθυπουργός της χώρας. Αλλά, το ξαναλέω, τα ερωτήματα αυτά γεννώνται πολύ παραπάνω, αν βάλει κανείς δίπλα σε αυτά το πώς έχουν αντιμετωπίσει αντίστοιχα θέματα στο ΠαΣοΚ. Σκεφτείτε το σημερινό δημοσίευμα να αναφερόταν στον Πρωθυπουργό ή σε κάποιον Υπουργό ή Βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας. Δε θα δεχόμουνα ερώτηση για άλλο θέμα από σήμερα, δεν ξέρω και εγώ πόσες μέρες μετά».

Στη συνέχεια, θέλοντας να υπερασπιστεί τον υπουργό Υγείας, ο οποίος νωρίτερα είχε ανοιχτή αντιπαράθεση με το κόμμα της Χαριλάου Τρικούπη, ο κύριος Μαρινάκης είπε ότι «δέχεται για άλλη μία φορά επίθεση ο Άδωνις Γεωργιάδης, όπως έχω δεχθεί κι εγώ πάρα πολλές επιθέσεις, γιατί πολύ απλά βγαίνει και τα λέει. Βγαίνει και μιλάει. Γιατί εντάξει, ο πιο ασφαλής τρόπος είναι να μη μιλάς πολύ, να περιορίζεσαι στα απολύτως απαραίτητα και έτσι δεν έχεις και τον κίνδυνο να δέχεσαι και αντίστοιχες επιθέσεις».

Όσο για το θέμα της νομιμότητας, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος δήλωσε ότι δεν έχει αρμοδιότητα ούτε ο ίδιος ούτε κανένας από την κυβέρνηση. «Δε θα γίνουμε σαν και εκείνους που έχουν μετατρέψει τη Βουλή σε ένα απέραντο δικαστήριο και προσπαθούν να μετατρέψουν κάθε πολιτική συζήτηση, είτε στην τηλεόραση, είτε σε ένα ραδιόφωνο, είτε σε ένα καφενείο και αναφέρομαι στα κόμματα της αντιπολίτευσης, σε μία ατελείωτη «τηλε-δίκη» ή δια ζώσης ακροαματική διαδικασία».

Ιδιαιτέρως αιχμηρά ο Παύλος Μαρινάκης σχολίασε την επιστολή στελεχών της Νέας Δημοκρατίας. «Νομίζω ότι είναι προκλητικό να μιλάνε κάποιοι για τη “ψυχή της Νέας Δημοκρατίας” όταν έχουν πάει σε άλλα κόμματα, κάποιοι εκ των οποίων συνεργάστηκαν με τον ΣΥΡΙΖΑ και συνέβαλαν στο να πέσει η τότε Κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας και εξέφρασαν μία ρητορική ακραίου λαϊκισμού. Εδώ νομίζω ότι εφαρμόζεται το «κοίτα ποιος μιλάει». Και, εν πάση περιπτώσει, κανένας δε θεωρώ ότι είναι ο απόλυτος εκφραστής της ψυχής ή της συνείδησης του Νεοδημοκράτη ή της Νεοδημοκράτισσας, πέραν των ανθρώπων που ανώνυμα και ανιδιοτελώς για πάρα πολλές δεκαετίες υπηρετούν την παράταξη αυτή, όπως και πολλοί άλλοι άνθρωποι άλλες παρατάξεις, που ανήκουν σε άλλους ιδεολογικούς χώρους, από τους ίδιους τους ανθρώπους αυτούς. Οπότε ας αφήσουμε ήσυχη την ψυχή της Νέας Δημοκρατίας, την καρδιά της Νέας Δημοκρατίας και ας αφήσουμε αυτούς που αγωνίστηκαν για τις ιδέες τους και συνεχίζουν να αγωνίζονται να μιλάνε γι’ αυτήν και να μην κάνουν κατάχρηση τέτοιων εννοιών διάφοροι οι οποίοι έχουν πάει από το ένα κόμμα στο άλλο».