Αποστολή στο Φεστιβάλ Καννών: Γιάννης Ζουμπουλάκης

Αν και είναι λίγο νωρίς ακόμα για ενθουσιασμούς, το ντοκιμαντέρ «The match» που προβάλλεται στις ειδικές, εκτός διαγωνισμού, προβολές του φετινού φεστιβάλ (τμήμα Cannes Premieres), ανήκει ήδη στις αγαπημένες ταινίες του υπογράφοντος, σε αυτή τουλάχιστον τη διοργάνωση.

Πανέξυπνα φτιαγμένο, εντελώς κινηματογραφικό, καταπληκτικό σε πληροφορίες, αλλά την ίδια ώρα, πολύ «παιχνιδιάρικο» στην αντιμετώπιση του θέματός του, το «The match» των Χουάν Καμπράλ και Σαντιάγκο Φράνκο, αναφέρεται σε έναν από τους πιο θρυλικούς αγώνες στην ιστορία του Παγκοσμίου Κυπέλλου Ποδοσφαίρου, τον αγώνα ανάμεσα στην Αργεντινή και την Αγγλία, το 1986, στο Στάδιο Αζτέκα, στο Μεξικό, ο οποίος έληξε 2 -1 υπέρ της Αργεντινής, στέλνοντας τη χώρα της Λατινικής Αμερικής στα προημιτελικά και εν συνεχεία στην κατάκτηση του Παγκοσμίου Κυπέλλου.

Ήταν το παιχνίδι στο οποίο ο Ντιέγκο Αρμάντο Μαραντόνα σημείωσε δύο γκολ, το πρώτο με τη βοήθεια του «χεριού του Θεού» και το δεύτερο έχοντας ντριπλάρει μόνος του όλη την Εθνική Αγγλίας, πριν στείλει την μπάλα στα δίχτυα του αρχηγού της, τερματοφύλακα Πίτερ Σίλτον.

Μα όλα αυτά τα ξέρουμε. Αυτό που κάνει τη διαφορά στο ντοκιμαντέρ, είναι ότι παρότι περιέχει τις μαρτυρίες πολλών ποδοσφαιριστών που έζησαν από πρώτο… χέρι εκείνο τον αγώνα, Άγγλους και Αργεντίνους, δε στέκεται μόνο στο ποδόσφαιρο. Aνάμεσά τους ο Χόρχε Βαλντάνο, ο Πίτερ Σίλτον, ο Τζον Μπαρνς, ο Όσκαρ Ρουγκέρι και ο Χούλιο Ολαρτοκαϊσέα.

Σταρ των ομιλούντων είναι ο αφηγητής (στο μεγαλύτερο μέρος), ο επιθετικός της Αγγλίας σε εκείνο τον αγώνα Γκάρι Λίνεκερ. Μέσω της φωνής του, η ταινία μας ταξιδεύει στην Ιστορία, ξεκινώντας από την πρώτη άφιξη Άγγλων στις Μαλδίβες, με τον Τζον Μπάιρον να ανακηρύσσει το νησί υπό κατοχή του βρετανικού στέμματος. Αυτό, 200 ολόκληρα χρόνια πριν από τον αγώνα.

Η έχθρα ανάμεσα στις δύο χώρες, που κορυφώθηκε με τον πόλεμο των νήσων Φώκλαντ, τέσσερα χρόνια πριν από τον αγώνα στο Μεξικό, έχει πολύ μεγάλη Ιστορία πίσω της και οι δύο σκηνοθέτες την έχουν μελετήσει πάρα πολύ καλά.

Το «The match» μας ταξιδεύει επίσης στο 1966, στο Παγκόσμιο Κύπελλο Ποδοσφαίρου, στην Αγγλία και μας θυμίζει ότι η δημιουργία της κάρτας τιμωρίας, κίτρινης και κόκκινης, οφείλεται σε έναν… αργεντινό παίκτη και μάλιστα τον αρχηγό της Εθνικής Αργεντινής, Αντόνιο Ραντίν, ο οποίος αποβλήθηκε σε ένα ματς με την… Αγγλία!

Μας θυμίζει ακόμη ότι στο τέλος εκείνου του αγώνα, στον οποίο η Αγγλία νίκησε, ο προπονητής της Εθνικής Αγγλίας Αλφ Ράμσεϊ απαγόρευσε σε έναν από τους παίκτες του να ανταλλάξει τη φανέλα του με έναν Αργεντίνο, «γιατί εμείς δε δίνουμε τις φανέλες μας σε ζώα».

Ο τελικός του Μουντιάλ του 1966 έληξε 4 – 2 ανάμεσα στην Αγγλία και τη Δυτική Γερμανία. Είχε όμως περάσει τη γραμμή η μπάλα από το σουτ του Τζεφ Χερστ; Το ερώτημα παραμένει ακόμα, όπως παραμένει και η ερώτηση «υπάρχει δικαιοσύνη;», αφού η Αγγλία ήταν που 20 χρόνια αργότερα επρόκειτο να νιώσει την αδικία στο Μεξικό, με το γκολ που όπως είπε ο ίδιος ο άνθρωπος που το έβαλε, ο Ντιέγκο Αρμάντο Μαραντόνα, μπήκε στα δίχτυα «από το χέρι του Θεού».

Και ο Μπόμπι Ρόμπσον, τότε προπονητής των Άγγλων ανταπάντησε: «θα έλεγα από το χέρι ενός μασκαρά».

Επίσης, μεγάλο ενδιαφέρον στο ντοκιμαντέρ έχουν και τα γεγονότα μετά τον αγώνα. Για παράδειγμα, ένας μάλλον ξεχασμένος σήμερα άγγλος παίκτης, ο Στιβ Χοτζ, ο οποίος μάλιστα άθελά του, ενώ προσπαθούσε να αποκρούσει, έδωσε την ψηλοκρεμαστή… πάσα στον Μαραντόνα, για να βάλει εκείνος το γκολ με το χέρι, βγήκε… κερδισμένος. Στο τέλος του αγώνα, αντάλλαξαν φανέλες με τον Μαραντόνα και ο Χοτζ τη φύλαξε.

Χρόνια αργότερα, αυτή η φανέλα πωλήθηκε σε δημοπρασία προς 7.000.000 λίρες Αγγλίας!