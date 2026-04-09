Εξαιρετικά ενδιαφέρον δείχνει το επίσημο πρόγραμμα του προσεχούς 79ου, φεστιβάλ των Καννών που ανακοινώθηκε το μεσημέρι της Μεγάλης Πέμπτης από τον καλλιτεχνικό διευθυντή του θεσμού Τιερί Φρεμό, παρουσία της προέδρου του φεστιβάλ Ιρίς Κνόμπλοχ. Η ανακοίνωση έγινε μέσα σε κινηματογραφική αίθουσα των Παρισίων και η σημασία της αίθουσας, της παρακολούθησης των ταινιών σε μεγάλη οθόνη και μέσα σε αίθουσα ως συλλογική εμπειρία, υπήρξε ζήτημα που θίχτηκε αρκετά και από τους δύο. «Αυτός ο σκοτεινός χώρος μέσα στον οποίο άγνωστοι μεταξύ τους άνθρωποι έρχονται κοντά ο ένας στον άλλο για να μοιραστούν την ίδια εμπειρία είναι μια πολύτιμη συνήθεια» όπως χαρακτηριστικά ειπώθηκε.

Η επιλογή των ταινιών που ακούστηκαν στην ανακοίνωση του προγράμματος έγινε μέσα από 2541 ταινίες, νούμερο αστρονομικό και μάλιστα, όπως ο κ. Φρεμό επεσήμανε σχεδόν διπλάσιο εκείνου των ταινιών που πριν από δέκα χρόνια υποβάλλονταν στο ίδιο φεστιβάλ. Συνολικά 141 χώρες υπέβαλαν ταινίες για την φετινή διοργάνωση. «Δεν είδαμε φυσικά όλοι όλες τις ταινίες αλλά όλες τις ταινίες τις είδαν υπεύθυνοι για την επιλογή» είπε χαρακτηριστικά ο Φρεμό που σημείωσε ότι οι περισσότερες είναι «έξυπνες ταινίες εξετάζοντας τι σημαίνει να ζεις σήμερα στον πλανήτη Γη; Ιστορία, πόλεμος, βία, κοινωνία.»

Μεγάλα ονόματα σκηνοθετών από κάθε γωνιά του κόσμου θα περπατήσουν το κόκκινο χαλί των σκαλιών της αίθουσας Λιμιέρ κατά την διάρκεια της διοργάνωσης που αρχίζει την Τρίτη 12 Μαίου με την πρεμιέρα της ταινίας του Πιέρ Σαλβαντορι «La Vénus électrique» και θα ολοκληρωθεί την Σάββατο 23 του μηνός. Πρόεδρος της κριτικής επιτροπής θα είναι ο Παρκ Τσαν Γουκ, Κορεάτης σκηνοθέτης της ταινίας «Old boy».

Ανάμεσα στους σκηνοθέτες των οποίων οι ταινίες θα κριθούν για τον Χρυσό Φοίνικα και τα υπόλοιπα βραβεία του επίσημου προγράμματος είναι ο Ισπανός Πέδρο Αλμοδόβαρ που συμμετέχει εντός διαγωνισμού με την ταινία «Amarga Navidad» (η οποία ωστόσο παίζεται ήδη στην Ισπανία), ο Πολωνός Πάβελ Παβλικόφσκι (σκηνοθέτης της «Ida» και του «Ψυχρού πολέμου») που επιστρέφει στις Κάννες με το «Fatherland» (αφορά την επιστροφή του Τόμας Μαν στην Γερμανία προκειμένου να βραβευτεί με το βραβείο Γκαίτε) και ο Ιρανός Ασγκάρ Φαραντί με τις «Παράλληλες ιστορίες» που γύρισε στην Γαλλία καθώς στην πατρίδα του δεν μπορεί να κάνει κινηματογράφο (στο δυνατό καστ της θα βρούμε τους Ιζαμπέλ Υπέρ, Κατρίν Ντενέβ, Βενσάν Κασέλ και Πιέρ Νινέ).

Η Ισπανία φαίνεται ότι φέτος έχει την τιμητική της στις Κάννες και πολύ πιθανόν, όπως επισημάνθηκε, σε αυτό να έπαιξε ρόλο το γεγονός ότι τον τελευταίο καιρό στην Ισπανία γίνεται μεγάλη προσπάθεια ώστε το εγχώριο σινεμά να ξεφύγει από την κρίση που το χαρακτηρίζει. Στο επίσημο διαγωνιστικό τμήμα συμμετέχουν επίσης οι ταινίες «El ser querido» με πρωταγωνιστή τον Χαβιέ Μπαρδέμ και «La bola negra» των Χαβιέ Αμπρόσι και Χαβιέ Κάλβο στην οποία παίζουν οι Πενέλοπε Κρους και Γκλεν Κλόουζ.

Ο Ούγγρος Λάζλο Νέμες, σκηνοθέτης του «Γιού του Σαούλ» που προβλήθηκε στις Κάννες το 2015, επιστρέφει και αυτός με την ταινία «Moulin» που σχετίζεται με την γαλλική αντίσταση στον Β’ Παγκόσμιο Πόλεμο και έχει ως πρωταγωνιστή τον Ζιλ Λελούς. Ο Ρουμάνος auteur Κριστιάν Μουντζιού, κάτοχος του Χρυσού Φοίνικα με την ταινία «4 μήνες, 3 εβδομάδες & 2 μέρες» (2007) πήγε στην Νορβηγία για να σκηνοθετήσει το «Φιόρδ» με τον Σεμπάστιαν Σταν και την Ρενάτε Ρέινσβε.

Έχει ενδιαφέρον πάντως που αρκετοί σκηνοθέτες γυρίζουν ταινίες εκτός πατρίδας τους. Ο Ρώσος Αντρέι Ζβιάγκιντσεφ, δημιουργός της αριστουργηματικος «Επιστροφής» γύρισε εκτός Ρωσίας τον «Μινώταυρο» που επίσης διαγωνίζεται για τον Χρυσό Φοίνικα. Ενας ακόμα είναι ο Ιάπωνα δημιουργός του «Drive my car» Ριοσούκε Χαμαγκούτσι που σκηνοθέτησε τη νέα του ταινία «Sudden» στο Παρίσι με Ιάπωνες ηθοποιούς. Ιάπωνας είναι και ο Χιροκάζου Κόρε-Εντα, που το 2018 κέρδισε τον Χρυσό Φοίνικα για τους «Κλέφτες καταστημάτων». Η τελευταία ταινία του, σχετική με το φαινόμενο του ΑΙ τιτλοφορείται «Sheep in the box» (Πρόβατα στο κουτί).

Ο Αμερικανός Αϊρα Σακς συμμετέχει εντός συναγωνισμού με την ταινία «The man I love» που αφορά τη νόσο του Aids (πρωταγωνιστούν οι Ράμι Μάλεκ και Ρεμπέκα Χολ), ενώ πέντε γυναίκες σκηνοθέτριες λαμβάνουν φέτος μέρος στον «χορό» για την κατάκτηση του Χρυσού Φοίνικα – και ο Τιερί Φρεμό σημείωσε ότι το ποσοστό είναι αρκετό μεγάλο. Ανάμεσά τους η Αυστριακή Μαρί Κρόιτσερ («Κορσές») με την ταινία «Gentle monster» και πρωταγωνίστρια την Λεά Σεϊντού και η Ζαν Ερί με την ταινία «Garance» όπου σταρ είναι η Αντέλ Εξαρχόπουλος (η οποία πρωταγωνίστησε με την Σεϊντού στην ταινία «Η ζωή της Αντέλ» που το 201 κέρδισε τον Χρυσό Φοίνικα).

Στο εκτός συναγωνισμού πρόγραμμα θα βρούμε το ντεμπούτο του Τζον Τραβόλτα στην σκηνοθεσία, «Propeller One-Way Night Coach» που στηρίζεται σε βιβλίο του ιδίου το οποίο εκδόθηκε το 1997 και αφορά την αεροπορία, όπως και την ταινία «Diamond» του Αντι Γκαρσία με πρωταγωνιστή τον ίδιο στον ρόλο ενός ιδιωτικού ντετέκτιβ αλά Φίλιπ Μάρλοου στο Λος Αντζελες.

Tέλος σε διαφορα προγράμματα θα προβληθούν αρκετά ντοκιμαντέρ, ανάμεσα στα οποία το «Avedon» του Ρον Χάουαρντ που αφορά τον διάσημο φωτογράφο Ρίτσαρντ Εϊβντον και το «John lennon the last interview» του Στίβεν Σόντερμπεργκ, το «The match» των Χουάν Καμπράλ και Σαντιάγκο Φράνκο που σχετίζεται με το περίφημο ματς ανάμεσα στην Αργεντινή και την Αγγλία στο Μουντιάλ του 1986 όταν η Αγγλία έχασε 2 – 1 με τα γκολ του Ντιέγκο Αρμάντο Μαραντόνα και το «Canton» των Ντέιβιντ Τράιχορν και Μπεν Νίκολας πάνω στον Γάλλο θρύλο των γηπέδων Ερίκ Καντονά.