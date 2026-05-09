Η τεράστια χαμένη ευκαιρία της ΑΕΚ – Κάζο από τη Ρίτας παρά το +20

Η ΑΕΚ προηγήθηκε με διαφορά 20 πόντων στον τελικό του Final Four, αλλά η λιθουανική Ρίτας επέστρεψε στην τελευταία περίοδο και κατέκτησε το τρόπαιο του BCL με νίκη 92-86 στην παράταση.

Το μπάσκετ τιμώρησε την ΑΕΚ στον τελικό του BCL. Παρότι η Ένωση προηγήθηκε 55-35 και 63-45 στο 30′, σταμάτησε να παίζει εντελώς, περιμένοντας τη στέψη, και έπεσε στην παγίδα που η ίδια με μαεστρία είχε στήσει. Η Ρίτας άρπαξε την ευκαιρία, βρήκε ρυθμό στην επίθεση, ισοφάρισε 80-80 και στην παράταση επιβλήθηκε 92-86 κατακτώντας το βαρύτιμο τρόπαιο.

Ως το 32′ φάνταζε αδύνατο ένα σενάριο με την ελληνική ομάδα ηττημένη.

Έχοντας ακολουθήσει τη συνταγή του ημιτελικού κόντρα στη Μάλαγα με την αποδοτική άμυνά της, η Ένωση κρατούσε τον απόλυτο έλεγχο κι έδειχνε ικανή να επιστρέψει στην κορυφή της διοργάνωσης ύστερα από οκτώ χρόνια.

Ο Ντράγκαν Σάκοτα είχε «δαμάσει» τον Χάρντινγκ και με τον Τζέιμς Νάναλι να οδηγεί στην επίθεση η ΑΕΚ είχε δημιουργήσει τις προϋποθέσεις για μια νέα ευρωεπιτυχία.

Η διαφορά είχε ανέβει από την πρώτη περίοδο σε διψήφια τιμή (25-12) και ο τελικός είχε αποκτήσει χρώμα κιτρινόμαυρο για περισσότερα από 30 λεπτά.

Η Ρίτας άρχισε την αντεπίθεσή της μετά το 32′ του τελικού. Αρχικά μείωσε σε 75-70 και ακολούθως βρέθηκε ως το -2 με 28 δεύτερα να απομένουν για τη λήξη. Αφού ο Νάναλι ευστόχησε σε δύο βολές, το ζητούμενο ήταν η τελευταία άμυνα.

Αυτή όμως δεν βγήκε, καθώς ο Λουκόσιους ευστόχησε για τρεις και ο τελικός πήγε στην παράταση. Με τη Ρίτας να έχει το μομέντουμ, τα πράγματα ήταν πλέον πολύ δύσκολα για την ΑΕΚ. Είναι χαρακτηριστικός πως η απογοητευμένη ελληνική ομάδα βρήκε μόνο 6 πόντους στο έξτρα πεντάλεπτό και παρέδωσε τα όπλα.

Ήταν σίγουρα μια πολύ μεγάλη χαμένη ευκαιρία για την Ένωση.

Τα δεκάλεπτα: 25-15, 42-25, 63-45, 80-80, 86-92 (παρ)