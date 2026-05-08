Κάντε TO BHMA προτιμώμενη πηγή

Ο Παναθηναϊκός ήταν απελπιστικά άστοχος έξω από τη γραμμή του τριπόντου, η Βαλένθια εκμεταλλεύτηκε όλα τα λάθη του και κατάφερε να επικρατήσει 89-86 στο ΟΑΚΑ. Έτσι, η πρόκριση στο Final Four θα κριθεί σε πέμπτο ματς που θα γίνει την Τετάρτη στην Ισπανία.

Το τριφύλλι έχει έντονα παράπονα από τη διαιτησία σε αμφότερα τα ημίχρονα. Ο Μοντέρο έκανε ένα μυθικό παιχνίδι και ηγήθηκε της Βαλένθια, ενώ για την ομάδα του Αταμάν ξεχώρισαν οι Οσμάν και Λεσόρ.

Η Βαλένθια σταμάτησε με τον Μοντέρο… αδιανόητο και ανέβηκε στο +8 με το σκορ στο 6-14. O Παναθηναϊκός χτυπούσε επιθετικά μόνο με τον Χέιζ Ντέιβις, αλλά έπαιζε άθλια άμυνα. Η διαφορά ανέβηκε στους 10 και μετά το τάιμ άουτ ο Σορτς την έριξε στους εφτά.

Με κορυφαίους τους Σορτς – Λεσόρ την έριξε στους πέντε, είχε το μομέντουμ, αλλά δεν το κράτησε και με γρήγορο μπάσκετ οι Ισπανοί πήγαν στους 11. H περίοδος ολοκληρώθηκε στο 15-26.

Ο Παναθηναϊκος είχε τεράστιο πρόβλημα στα ριμπαόυντ και πήγε πίσω με 14, που θα ήταν και περισσότεροι αν η Βαλένθια δεν έχανε σερί σουτ.

Με δύο λεπτά για το τέλος, ο Χουάντσο έφτασε τα τέσσερα φάουλ, ενώ ο πάγκος των πράσινων πήρε δεύτερη τεχνική ποινή. Παρόλα αυτά, ο Παναθηναϊκός κατάφερε να την περιορίσει και μείωσε στους επτά του ημιχρόνου (37-44). Κορυφαίος μακράν ήταν ο Οσμάν και σημαντικός παράγοντας ο Τολιόπουλος.

Το «τριφύλλι» ξεκίνησε καλά το δεύτερο μισό και μείωσε άμεσα στους τέσσερις. και στους δύο. Ο Χέιζ Ντέιβις έχασε ελεύθερο τρίποντο για προσπέραση, όμως αυτή δεν άργησε, καθώς την έφερε ο Κέντρικ Ναν.

Η Βαλένθια τα είχε χαμένα. Εκανε το ένα λάθος μετά το άλλο και αστοχούσε σε εύκολα σουτ μέσα στο καυτό ΟΑΚΑ, όμως ο Παναθηναϊκός δε το εκμεταλλεύτηκε. Δεν απέκτησε διαφορά και στο τέλος της περιόδου έμεινε ξανά πίσω. Το δεκάλεπτο έκλεισε στο 56-60.

Με γρήγορο ρυθμό ξεκίνησε η τελευταία. Ο Παναθηναϊκός δεν άργησε να ισοφαρίσει, καθώς με σούπερ Ναν και Λεσόρ έκανε το 65-65. Η Βαλένθια ξέφυγε ξανά με τη μικρή διαφορά των πέντε στο 67-72.

Μ 5′ για το τέλος, ο Αταμάν επανέφερε τον Τολιόπουλο. Δε βρέθηκε λύση στα επιθετικά κολλήματα όμως και η διαφορά ανέβηκε στους 9 με αδιανόητο Μοντέρο. Ναν και Γκραντ πέτυχαν δύο λέι απ και έβγαλαν αντίδραση, όμως η άμυνα δεν απέδωσε και η Βαλένθια έκοψε την αντεπίθεση.

Ο Οσμάν έδωσε ανάσα και ξαναμείωσε στους πέντε, όμως άμυνα δε βγήκε ξανά. Ο Παναθηναϊκός δεν κατάφερε να ηρεμήσει ποτέ τον ρυθμό, δε βρήκε μεγάλο σουτ, μέχρι να το βρει με τον Χέιζν Ντέιβις. Ο Τέιλορ πήρε τεχνική ποινή και το ματς πήγε στην κατοχή (83-86).

Ο Μοντέρο πήρε βολές, τις έβαλε και ο Αταμάν πήρε τάιμ άουτ στο 83-88. Ο Παναθηναϊκός είχε κατοχή, έχασε δύο τρίποντα, αλλά ο Οσμάν έβαλε το τρίτο και μείωσε σε 86-88.

Στα 7.1, ο Κοστέλο πήγε στις βολές. Εχασε τη δεύτερη, ο Παναθηναϊκός είχε τρίποντο για νίκη, ο Χέιζ το πήρε από μακριά και το έχασε.