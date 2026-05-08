Λίγες ημέρες υπομονή θα πρέπει να κάνουν οι φίλοι του μπάσκετ για να μάθουν την τέταρτη ομάδα που θα συμπληρώσει το Final Four του ΟΑΚΑ. Ολυμπιακός, Φενέρμπαχτσε και Ρεάλ θα περιμένουν τον νικητή του ζευγαριού ανάμεσα στον Παναθηναϊκό και τη Βαλένθια για να μάθουν ποιος θα τους συντροφεύσει στη μάχη για τη EuroLeague.

Ωστόσο, ήδη γνωρίζουμε το ένα από τα δύο ζευγάρια των ημιτελικών. Ο Ολυμπιακός θα κοντραριστεί με την Φενέρμπαχτσε, η οποία έκανε το 3-1 κόντρα στην Ζάλγκιρις και πήρε την πρόκριση. Ο νικητής από το ζευγάρι του Παναθηναϊκού με τη Βαλένθια θα αντιμετωπίσει στον άλλον ημιτελικό τη Ρεάλ.

Το πρόγραμμα του Final Four της Αθήνας

Παρασκευή 22 Μαΐου

Ημιτελικός Α – 18:00

Ημιτελικός Β – 21:00

Κυριακή 24 Μαΐου